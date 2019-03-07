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Группу браконьеров из Астаны задержали в Карагандинской области

06.03.2019, 14:52 6886
Караганда. 6 марта. Kazakhstan Today - Сотрудниками полиции задержана группа браконьеров в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.
 

5 марта сотрудниками природоохранной полиции в Бухаржырауском районе задержаны автомашины "Ниссан-Патрол", ВАЗ-2121 и две автомашины марки "Тойота-Ленд-Крузер-200", за рулем которых находились четверо жителей Астаны и один житель Бухаржырауского района. При обследовании автомашин обнаружены и изъяты пять мешков с разделанными тушами, предположительно, лося. Изъяты четыре ружья", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований, назначены соответствующие экспертизы.
 

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