Иле-Алатауский парк губят мотогонщики-экстремалы

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Они заезжают через частные секторы, где мы не можем это контролировать, делают съезды с троп, нарушают почву, нарушают плодородный слой. Мы можем привлечь к ответственности этих людей только по 380 статье - Незаконное нахождение на территории нацпарка. За это предусмотрен штраф три расчетных показателя", - цитирует "Хабар 24" инспектора Иле-Алатауского национального парка Анатолия Ударцева.
По данным телеканала, с начала этого года сотрудники национального парка оштрафовали пятерых экстремалов. Однако встретить их на огромной территории можно по большей части случайно. Но о том, что парк стал их излюбленным местом, говорят следы от шин. Их на склонах великое множество.
Для фауны рев мотоциклетных двигателей - первейший фактор беспокойства. Из-за него животные могут мигрировать на территории соседних стран, беспокоятся защитники экологии. К сожалению, законом ответственность за это не предусмотрена.
Здесь нужно ужесточать вопрос в отношении самих мотоциклов. Второе - это наше предложение ставить на них регистрационные номера, даже если это экстремальная техника. Если отсутствует, то изымать эту технику на штрафстоянку. Думаю, в ближайшее время мы как раз напишем предложение на имя президента о том, что надо внедрять эти нормы ограничения мототехники на особо охраняемых территориях", - заявил председатель ОО "Kaz Eco Patrol" Тимур Елеусизов.
В горах близ Алматы сейчас произрастает 37 редких и исчезающих видов растений. Обитают пять видов животных и 12 видов птиц, занесенных в Красную книгу. И многие из них могут бесследно исчезнуть от бездумных развлечений людей.