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Из-за загрязнения побережья Балхаша местные жители намерены подать в суд

02.05.2022, 19:03 1856
Из-за загрязнения побережья Балхаша местные жители намерены подать в суд
Фото: Facebook/Алия Ахмедиева
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАЯ - Жители Алматинской области намерены подать в суд коллективный иск из-за загрязнения берега Балхаша, сообщила в Facebook местная жительница Алия Ахмедиева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Побережье озера Балхаш. Кругом мусор, грязь. Власти не могут отрегулировать вопрос складирования и вывоза мусора. Здесь очень много зон отдыха работают. Для них нужно решить вопрос мусорных полигонов. Неравнодушные жители Жетысу, кто хочет присоединиться к коллективному иску. Пишите в личку. Будем подавать иски", - написала Ахмедиева.

 

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Экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области

30.04.2022, 14:04 9801
Экоактивисты заявили об утечке 45 тонн ГСМ в реки Актюбинской области
Фото: diapazaon.kz
АКТОБЕ. 30 АПРЕЛЯ - По данным экоактивистов, в степные речки в Каргалинском районе вылилось 45 тонн солярки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На маслянистые разводы в реке Куагаш и запах солярки пожаловались общественникам местные жители.
 

Разлив горючего произошел из-за того, что в поселке в емкости для хранения ГСМ не закрыли кран. Вначале горючее попало в Жусалинскую плотину, оттуда - в Кемпирсайку и Куагаш, это маленькие степные речки. Вода из них идет в Каргалинское водохранилище", - рассказал активист Александр Мандрыкин.

 
В рыбинспекции редакции издания "Диапазон" сообщили, что на место выезжали их специалисты, мора рыбы в водоемах не обнаружили.
 

Нефтепродукты попали только в плотину. Она закрыта шлюзами. Горючее пришло туда со снегом и дождями. Вода в плотине для водопоя. Будем ее чистить. Для водопоя будем использовать другую плотину. К нам приезжали экологи, отобрали пробы воды, - рассказал аким Кемпирсайского сельского округа Жараскан Темирбаев.

 
Попадание нефтепродуктов в реки в акимате отрицают.
 

Нет, только в плотину. Возможно, горючее от техники крестьянских хозяйств. С ГСМ работают они. Поселок стоит на горе, вся талая вода стекается в эту плотину, дальше она никуда не идет", - утверждает аким.

 
Однако местные жители и экоактивисты уверяют, что вода с плотины прямиком течет в степные речки Кемпирсайку и Куагаш, масляные пятна уже и там. А вода из рек идет в Каргалинское водохранилище. 
 

Речки в масле. Недавно в Куагаше наловили рыбы, ее есть невозможно, пахнет соляркой, пришлось выкинуть", - рассказывают жители.

 
В департаменте экологии рассказали, что в Каргалинский район выезжали инспекторы, взяли пробы воды в плотине, проверяют ее. В речках пробы не брали. Экологи написали письмо в полицию, чтобы найти виновных в разливе ГСМ.

Напомним, в водоемах СКО произошел седьмой по счету массовый мор рыбы. 

Также ранее сообщалось, что на побережье Каспия в Мангистауской области обнаружено более 90 погибших тюленей. По утверждению экспертов, флора и фауна Каспия уничтожается из-за дикой наживы нефтяников. 
 

В Северном Казахстане произошел седьмой случай массовой гибели рыбы

30.04.2022, 12:06 10506
ПЕТРОПАВЛОВСК. 30 АПРЕЛЯ - На озере Куспек в Северо-Казахстанской области погибло 100 килограммов пеляди, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В СКО произошел очередной, седьмой по счету случай массовой гибели рыбы. На этот раз на арендованном озере Куспек в Айыртауском районе погублено как минимум 100 килограммов пеляди, сообщает телеканал "Астана.тв".
 
Происходящим обеспокоены экологи и местные жители. Последние вынуждены терпеть зловония разлагающихся водных обитателей. Рыбинспекторы списывают все на маловодье. 
 

Наблюдаются значительные уменьшения кислорода. При норме 4 мг/л на сегодняшний день в двух водоемах составляет 2 мг/л. Это свидетельствует о том, что на недостаточном уровне проводится аэрация", - прокомментировал глава департамента экологии СКО Азамат Бектасов.



Напомним, в Атырауской области произошла массовая гибель рыбы.
 

В Мангистау вновь сливают грязную воду в озеро Караколь

29.04.2022, 16:37 13981
В Мангистау вновь сливают грязную воду в озеро Караколь
Фото: кадр из видео Азамата Сарсенбаева
МАНГИСТАУ. 29 АПРЕЛЯ - В Казнете вновь опубликовали видео слива сточных вод в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ролик выложил на своей странице один из Instagram-пользователей. 
 
В комментарии к видео говорится, что вода сливается из сточной трубы, которая идет к озеру из расположенного неподалеку отеля Rixos. 

Где природоохранные органы, акимат и рыбнадзор?" - задается вопросом пользователь.

 
Он отметил, что в озере, в которое сливают сточную воду, водится краснокнижная рыба.
 
 
Напомним, в феврале известный блогер Азамат Сарсенбаев рассказал на своей странице в Instagram о загрязнении заповедного озера Караколь сточными водами из близлежащего отеля. 
 
Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту сброса сточных вод в Каспий и Караколь. Компанию заставили демонтировать обе трубы, через которые производился слив.
 

Более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия в Мангистауской области

28.04.2022, 09:12 18661
Более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия в Мангистауской области
Фото: Комитет рыбного хозяйства
АКТАУ. 28 АПРЕЛЯ - В среду, 27 апреля, в ходе продолжения работ по обследованию побережья Мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Обследования проводились с участием представителей рыбной инспекции по Мангистауской области Комитета рыбного хозяйства МЭГПР, департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы и местных исполнительных органов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом экологии по Мангистауской области отобраны пробы воды и грунта для лабораторных исследований. Необходимо отметить, что вследствие сильного разложения тушек тюленей отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным", - сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. 

 
Отмечается, что в настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей.
 
Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта.
 
В ведомстве напомнили, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко в Мангистауской области, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели не удалось установить.
 

Надо отметить, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность. Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими ветрами с запада", - пояснили в комитете.

 
По словам специалистов, обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях.
 
Напомним, постановлением правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.
 
Проведенные исследования в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря свидетельствуют, что численность тюленей в 2020 году составляла 282 тысячи, в 2021 году - 302 тысячи, а в 2022 году общая расчетная численность достигает порядка 340-360 тысяч особей.
 
Авиаразведка над зимним ледовым полем Северного Каспия в пределах казахстанской части моря показала, что наиболее значимым местом скопления тюленей в период размножения была территория южнее Уральской бороздины. Весной 2021 года в северо-восточной части моря обнаружено 19 залежек тюленей, которые сконцентрированы в трех районах: острова Новые Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги.
 
В поддержку усилий научных организаций в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации подписан совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.
 
По итогам совместных исследований будут выработаны меры по сохранению каспийского тюленя, одним из которых может стать создание особо охраняемых природных территорий.
 
По итогам форума президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству Республики Казахстан проработать возможность создания государственных природных резерватов на Северном Каспии для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты их территорий обитания и размножения.
 

В этой связи начата целенаправленная работа. В частности, подготовлен проект технического задания на разработку естественно-научного обоснования, на основе которого будут определены границы, площадь, режим охраны и использования государственного природного резервата по сохранению популяции каспийского тюленя", - проинформировали в комитете.


Ранее сообщалось, что специалисты выясняют причину гибели тюленей в Мангистауской области.

ЭКСКЛЮЗИВ КТ: Из-за дикой наживы нефтяников полностью уничтожается флора и фауна Каспия – эксперт.
 

Казахстан и Россия обсудили вопросы сохранения экосистемы бассейна реки Урал

27.04.2022, 19:10 21346
ОМСК. 27 АПРЕЛЯ - 21 апреля в соответствии с соглашением между правительствами Казахстана и России по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал в Омске состоялось третье заседание казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы бассейна Урала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстанскую сторону возглавляла вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сулейменова З.Б., российскую сторону - заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Ястребов С.Н., сообщает Минэкологии РК.
 
В заседании также приняли участие депутаты сената и мажилиса РК, представители государственных органов двух сторон и общественности.
 
Стороны заслушали и приняли информацию об исполнении программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021 - 2024 годы.
 
Казахстанская сторона проинформировала российскую сторону о проводимых работах по научно-исследовательской работе, комплексному обследованию бассейна реки Урал, реализации мероприятий по зарыблению бассейна реки молодью осетровых видов рыб, реконструкции каналов и обводнительных систем, лесовосстановлению, ликвидации несанкционированных свалок, берегоукрепительным, дноуглубительным, очистным работам и другим мероприятиям.
 
Российская сторона в свою очередь проинформировала об утверждении проекта технического задания на проведение научно-исследовательской работы по экологической оценке последствий регулирования стока в бассейне трансграничной реки Урал и разработке научно-обоснованных предложений по экологической реабилитации, сохранению и восстановлению реки, а также проведении инвентаризации объектов негативного воздействия на окружающую среду, строительстве очистных сооружений, зарыблении водных объектов, проведении экологических акций с привлечением волонтеров.
 
Кроме того, были рассмотрены вопросы о проведении совместного отбора проб воды рек Урал и Илек на трансграничных створах территорий Казахстана и России. Стороны представили результаты мониторинга качества поверхностных вод и отметили, что результаты анализа в основном сопоставимы.
 

Житель Мангистауской области заснял на побережье Каспия мертвых тюленей

26.04.2022, 19:10 26086
Фото: местного жителя
АКТАУ. 26 АПРЕЛЯ - По словам местного жителя, около 50 тушек нерпы он насчитал на берегу напротив месторождения Каражанбас, расположенного на полуострове Бузачи в 230 километрах от Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Фотографии в редакцию "Лада" прислал местный житель. По словам автора снимков, мертвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, причиной стало обмеление Каспия.

Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуостров Бузачи были направлены сотрудники ведомства.
 
14 апреля очередное видео обмелевшего Каспийского моря опубликовали в соцсетях очевидцы.
 
В конце марта в Актау местный житель запечатлел на камеру смартфона тюленя, отдыхающего на мелководье у берега.
 
В январе в Актау установили скульптуру в знак "протеста против бездушного отношения к окружающему нас миру".
 

Специалисты не смогли назвать точную причину гибели фламинго в Мангистауской области

25.04.2022, 20:40 29981
АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - Видео с мертвыми фламинго в Мангистауской области было снято 14 апреля. Спустя почти две недели туши особей разложились, поэтому узнать, из-за чего умерли фламинго, невозможно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Предположительно, фламинго погибли из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает "Лада".
 

Эксперты выехали на место гибели фламинго, где было обнаружено пять туш особей. При наружном осмотре следов пуль на птицах зафиксировано не было. Видео, распространенное в социальных сетях, сняли 14 апреля. Провести экспертизу невозможно. Как говорят эксперты в области ветеринарии, не исключено, что гибель фламинго связана с неблагоприятными погодными условиями. То есть птицы были ослабленными, водоемов рядом нет, поэтому они погибли. Сейчас этим делом занимается полиция", - сказал руководитель управления животного мира и охотничьего хозяйства Комитета лесного хозяйства и животного мира Куат Чумакаев.

 
Ранее в Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области. 
 
Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля. На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП "ПО "Охотзоопром" Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района. В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.
 

В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго

25.04.2022, 10:28 32731
В Мангистауской области обнаружены мертвые фламинго
Фото: lada.kz
АКТАУ. 25 АПРЕЛЯ - В Сеть попало видео, на котором запечатлены мертвые фламинго в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На мертвых фламинго наткнулся ребенок в песках Сам Бейнеуского района, сообщает региональное издание "Лада".
 
По информации портала, мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.
 
Редакция издания ожидает комментарий специалистов.

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Позже в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что информация о гибели пяти особей фламинго на территории Бейнеуского района Мангистауской области поступила 24 апреля.

На место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района.

В Минэкологии напомнили, что фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

За совершение незаконной охоты на фламинго статьей 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Также предусмотрен ущерб сумме 400 МРП", - добавили в ведомстве.


Ранее о загрязнении озера Караколь, на котором обитают фламинго, рассказал известный блогер.

 

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