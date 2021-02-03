К 2030 году в Казахстане построят 31 новое водохранилище

Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - С 2025 по 2030 годы в Казахстане построят 31 новое водохранилище, передает Kazakhstan Today.

Министерством экологии, геологии и природных ресурсов был разработан проект госпрограммы по управлению водными ресурсами. На сегодня ведется работа по преобразованию данной госпрограммы в национальный проект. Определено 6 основных направлений. Первое. Совершенствование межгосударственных водных отношений для укрепления водной дипломатии. Второе. Цифровизация, учет и мониторинг водных ресурсов. В результате будет проведена работа по оцифровке 119 каналов, а также создана информационная система определения ресурсов речного стока и так далее. Третье. Водосбережение. В результате площади орошаемых земель с применением современных водосберегательных технологий будут увеличены с 221 тыс. до 420 тыс. гектаров. Четвертое. Восстановление ирригационных систем и сооружений, строительство новых водохранилищ. В результате будет реконструировано порядка 2000 километров магистральных каналов. Помимо этого, будет построено 8 новых водохранилищ с общим объемом 885 млн кубометров в Жамбылской (3), Западно-Казахстанской (2), Туркестанской (1), Алматинской (1) и Кызылординской (1) областях. С 2025 по 2030 годы будет построено еще 31 новое водохранилище. Пятое. Обновление правовой базы. В рамках данной работы будет разработан Водный кодекс в новой редакции. Шестое. Подготовка специалистов водной отрасли с современными навыками и научное обеспечение", - сообщил глава Минэкологии Магзум Мирзагалиев на заседании правительства РК.

По его словам, нацпроект "Жасыл Казахстан" будет состоять из 7 основных разделов: оздоровление водных объектов, снижение уровня загрязнения воздуха, управление отходами, сохранение биоразнообразия, озеленение страны, энергоэффективность, экообразование и повышение экологической культуры.

Мирзагалиев отметил, что это позволит улучшить ситуацию в 10 городах с высоким уровнем загрязнения воздуха: Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть- Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент.

Помимо этого, мы планируем к 2025 году достичь снижения объемов сброса сточных вод, увеличить долю переработки отходов с текущих 18% до 35%, а также снизить энергоемкость ВВП страны. Работа по разработке и утверждению двух нацпроектов будет завершена к 1 июля этого года", - сказал министр.

Он предложил создать на базе существующего геопортала Министерства экологии интерактивную карту, которая позволит следить за посадкой 2 млрд деревьев.

Сейчас на данном геопортале осуществляется мониторинг лесных пожаров и незаконных рубок леса в онлайн-режиме. Геопортал будет доработан совместно с АО "Гарыш Сапары". На карте будут указаны планы посадки в разрезе регионов и по годам. Местным исполнительным органам необходимо своевременно осуществлять работы по воспроизводству лесов и лесоразведению в рамках утвержденных Комплексных планов", - резюмировал министр.

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