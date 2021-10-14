К 2050 году все угольные электростанции будут выведены из эксплуатации - Токаев

Он напомнил, что под эгидой ООН принят ряд международных соглашений, регулирующих вопросы охраны и использования трансграничных водотоков.

Он добавил, что водная безопасность РК во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек.

Президент Казахстана также предупредил о масштабном дефиците воды к 2030 году.

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - В ходе международной конференции "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана" президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал объединить усилия в деле подготовки к изменению климата и снижению вредных выбросов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что важную роль в поглощении углекислого газа играет активное лесоразведение. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 млн гектар (11% территории).

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Программа по озеленению в Казахстане должна быть выполнена без показухи и очковтирательства, заявил на международной конференции на тему "Пути достижения целей Парижского соглашения и углеродной нейтральности Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фото: из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса озвучили причины пересыхания рек в западно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В депутатском запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра, депутаты нижней палаты парламента сообщают, что затянувшийся период маловодья становится причиной сложной ситуации в хозяйственно-питьевом водоснабжении и экономики западных областей Казахстана.

Река Жайык (Урал) катастрофически быстро пересыхает. Не мелеет, а именно пересыхает. Происходящее можно назвать катастрофой. Хотелось бы процитировать высказывание одного интернет издания: "Можно сколько угодно с высоких трибун говорить о катастрофической ситуации, создавать всевозможные межправительственные комиссии и рабочие группы, заседать годами, но реку это не спасает. Она медленно умирает". Похожая ситуация и с малыми реками этого региона", - пишут мажилисмены.

В пример они привели нижнее устье реки Уил, входящей в группу малых рек Атырауской области.

В связи с пересыханием русла реки пересыхают и приходят в негодность подземные источники пресной воды, при этом поисково-разведочные работы ведутся недостаточно активно. Флора и фауна подвергается деградации и угрожает исчезновением пастбищных угодий. В результате, в ряде районов Атырауской области уже сложилась критическая ситуация. Например, 8 сельских округов Кызылкогинского района испытывают острый дефицит воды. Район, с населением более 18 тысяч жителей обеспечивается водой только из одного подземного пресноводного месторождения Тайсойганского песчаного массива, запасы которого уже истощаются. В скором времени такая ситуация может привести к необходимости переселения более 18 тыс. жителей района".

При этом река Жайык до сих пор не включена в число водных объектов особого государственного значения. Хотя есть согласие государственных органов с данным предложением и оно не требует никаких финансовых затрат.

По словам депутатов, программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык на 2021-2024 годы пока что предполагает лишь проведение исследований, которые закончатся только в конце 2024 года. Необходимость корректировки этой программы также остается актуальной. Вместе с тем без должного финансирования и практической реализации мероприятий этой программы, реанимирование реки Жайык (Урал) невозможно и может привести к срыву мероприятий Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии Nur Otan.

В числе причин пересыхания рек Уил и Сагиз депутаты также назвали бессистемно построенные плотины на территории Актюбинской области. Большинство этих плотин официально не зарегистрированы как водохозяйственные объекты. Ранее Минэкологии проводило проверку состояния гидротехнических сооружений в Актюбинской области. В результате было выявлено 57 различных объектов, среди них 36 бесхозных плотин, дамб и водохранилищ, а также заброшенные родники. При этом местные исполнительные органы до сих пор не предприняли достаточных действий по решению этих проблем.

Более того, в соответствии с данными Комитета по водным ресурсам Министерства, в стране насчитывается 6960 гидротехнических сооружений, из них: в республиканской собственности - 5751, в коммунальной - 980, в частной - 229, бесхозных - 10. В неудовлетворительном состоянии или требуют ремонта: 9 водохранилищ, 1 пруд, 10 плотин, 1 дамба, 10 гидроузлов, 2156 каналов.

Получается, что государственные органы не владеют информацией о реальном положении дел, не ведут реального учета гидротехнических сооружений и не предпринимают соответствующих мер по наведению порядка в этом вопросе, что справедливо вызывает возмущение населения. Такая же ситуация наблюдается и в вопросах использования, выявления и подтверждения запасов подземных вод, ликвидации самотечных скважин. В настоящее время из 2256 аварийных скважин вода бесконтрольно уходит в степь", - сообщают депутаты.

По их мнению, несогласованность и неэффективность действий государственных органов может привести к губительным последствиям как для населения, так и для экономики страны в целом, поэтому необходимо определить государственный орган по контролю и координации действий в вопросах поисково-разведочных работ.

В запросе депутаты предлагают:

- включить реку Жайык в число водных объектов особого государственного значения, определенных постановлением Правительства Республики Казахстан №59 от 21 января 2004 года;

- ускорить процесс корректировки и реализации Программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021-2024 годы;

- разработать план мероприятий по сохранению малых рек Сагиз, Ойыл, Жем.

- поручить местным органам исполнить предписание Генеральной прокуратуры по ликвидации незаконно построенных дамб и принять меры по дальнейшему наведению порядка в учете и строительстве плотин и водохранилищ.

- принять меры по разгосударствлению части земель полигона "Тайсойган" в Кызылкогинском районе Атырауской области, где расположено крупное месторождение подземных вод;

- обеспечить надлежащую координацию по вопросам проведения поисково-разведочных работ со стороны госорганов и принять меры по ремонту имеющихся скважин и ликвидации самотечных скважин.

Просим обеспечить исчерпывающее рассмотрение всех поставленных вопросов и дать ответ в установленные законодательством сроки", - резюмировали депутаты.



