27.01.2025, 12:25 9356

Как ВКО справляется с экологическими вызовами: шаги к чистоте и устойчивому развитию

Географически Усть-Каменогорск расположен в горном котловане, в предгорьях, что способствует накоплению загрязнений в атмосфере
Как ВКО справляется с экологическими вызовами: шаги к чистоте и устойчивому развитию
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Какие меры предпринимают для улучшения экологической ситуации в Восточно-Казахстанской области, рассказали в пресс-службе акимата региона.

Акимат ВКО

Усть-Каменогорск - промышленный центр Восточно-Казахстанской области, который, несмотря на свою красоту, часто страдает от загрязнения воздуха. Густой смог, покрывающий город, является одной из главных проблем, беспокоящих местных жителей. Однако, как выяснилось, не все так безнадежно: местные власти, активисты и бизнес объединяют усилия для улучшения экологической ситуации в регионе", - сообщает источник.


На экологию Усть-Каменогорска влияют следующие ключевые факторы: географические, климатические и антропогенные. Географически город расположен в горном котловане, в предгорьях, что способствует накоплению загрязнений в атмосфере.

Наличие двух гидроэлектростанций (ГЭС) приводит к тому, что реки Иртыш и Ульба не замерзают зимой, создавая условия для образования густого тумана.

Действует и антропогенный фактор: в городе работают 1028 предприятий, из них 10 - крупных.

Также загрязнению воздуха способствуют автотранспорт и печное отопление частного сектора - около 30 тыс. домов. Из-за особенности климата отопительный сезон из 365 дней в году составляет около 200. Отсутствие ветра на протяжении около 180 дней в году, из которых 100 дней характеризуются неблагоприятными метеорологическими условиями, также оказывает влияние на экологическую ситуацию в регионе. Каждый год Усть-Каменогорск выбрасывает в атмосферу около 46 тысяч тонн загрязняющих веществ, что составляет почти половину от всех выбросов региона. Основным загрязнителем является диоксид серы. Однако с введением более строгого контроля и усилиями крупных предприятий, таких как "Казцинк", ситуация постепенно улучшается", - сообщает ведомство.


Акимат ВКО

По словам и.о. руководителя департамента экологии ВКО Азамата Тауырбекова, за последние 10 лет выбросы диоксида серы сократились с 79 до 22 тысяч тонн.

Мы активно работаем над сокращением загрязнения. И сейчас уже видно, что большие предприятия, такие как "Казцинк", серьезно снижают выбросы", - отметил Тауырбеков.


Также в Усть-Каменогорске начали активно внедрять современные технологии мониторинга. Например, в рамках проекта "Өскемен тынысы" предложено использовать умные дроны для анализа качества воздуха. О подробностях проекта рассказала руководитель экологического бюро Елена Березинская-Абилова.

Наш город разделен на 11 участков. Мы предлагаем установить на каждом участке по одному умному дрону. Эти дроны будут летать одновременно и определять уровень распространения вредных веществ в воздухе. Это даст нам точную картину того, где и в какое время происходят выбросы газа, а также поможет скорректировать дальнейшие меры", - пояснила эксперт.


Акимат ВКО

Еще одной проблемой для города является мусор.

Каждый год Усть-Каменогорск сталкивается с проблемой несанкционированных свалок, количество которых в 2024 году составило 259. Однако 80% из них уже было устранено с помощью космического мониторинга. Работа по устранению оставшихся свалок продолжается", - говорится в информации.


Местные власти активно занимаются вопросом чистоты города. Мы понимаем важность правильного обращения с отходами и продолжаем работать над решением проблемы", - говорит Азамат Тауырбеков.


Кроме того, в городе активно внедряется централизованное теплоснабжение. Из 30 тысяч частных домов только 3 тысячи подключены к центральному отоплению. Но в ближайшие годы планируется строительство блочно-модульной котельной, что позволит снизить выбросы вредных веществ на 80%.

Между тем в городе снизилась заболеваемость и смертность от экологически обусловленных заболеваний.

По данным главного врача областного фтизиопульмонологического центра Райфы Сафиоллиновой, в 2024 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 4,2%, а смертность - на 18%. Подобные улучшения являются следствием комплексных профилактических мероприятий, а также общего улучшения экологии региона.

Работа наших специалистов в поликлиниках, а также улучшение диагностики и лечения сыграли ключевую роль в снижении заболеваемости", - поделилась врач.


Аналогичная ситуация наблюдается и в онкологии. Снижение заболеваемости раком составило 4,7%, а смертность уменьшилась на 9,4%.

Однако экологические изменения не ограничиваются только контролем за загрязнением. Восточно-Казахстанская область активно развивает свою промышленность, что также требует соблюдения строгих экологических стандартов. В Курчумском районе, например, открылся завод по добыче золота, который, несмотря на опасения местных жителей, использует экологически безопасные технологии.

Акимат ВКО

Мы используем трехслойную геомембрану, устанавливаем гидроизоляцию и выравниваем поверхность, сверху укладываем бентонидовый идрагент, а внутри мембрану, ее толщина составляет 1,5 мм, которая выдерживает до -700 С. Никакого вредного воздействия", - рассказывает технолог компании Тілесбек Кемербаев.


Более того, завод активно инвестирует в социальное развитие региона. В прошлом году был подписан меморандум с Курчумским районом, по которому ежегодно будут выделяться средства на развитие социальной инфраструктуры - по 2,5 миллиарда тенге до 2029 года.

Мы создаем рабочие места, улучшаем условия жизни в селе. За счет этого люди могут не только работать, но и жить в комфортных условиях", - делится заместитель директора компании Айбек Әлібекұлы.


Значительные усилия властей, бизнеса и общественности уже дают свои плоды, и жители Восточно-Казахстанской области начали замечать улучшения. Однако экологическая ситуация требует продолжения работы. Леса занимают всего 5% территории области, и власти обязаны уделить этому вопросу больше внимания. Восточно-Казахстанская область показывает пример того, как можно совместно работать для решения экологических проблем, не жертвуя развитием промышленности", - резюмировали в акимате.

 

новости по теме

25.01.2025, 19:11 25406

В Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году

Зафиксировано более 300 тысяч административных правонарушений
В Казахстане выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году
Фото: Depositphotos
Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сотрудники полиции выявили свыше тысячи стихийных свалок в 2024 году, сообщает Polisia.kz.

В частности, выявлено 1120 стихийных свалок, а также зафиксировано 307 тысяч административных правонарушений:

  • 109 тысяч фактов загрязнения мест общего пользования;
  • 198 тысяч фактов нарушения правил благоустройства.

Кроме того, вынесено 782 представления об устранении нарушений, по которым ликвидировано 524 свалки.

Ранее сообщалось, что на 9,4 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки.
 
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Теги:РКвыявлениесвалки
25.01.2025, 10:15 29901

Черный снег выпал в Сатпаеве: названа причина аномалии

Экологи проводят внеплановую проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Distribution"
Сатпаев. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстана назвали причину выпадения черного снега в городе Сатпаеве.

Источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО "Kazakhmys Distribution", которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что в 2024 году по аналогичному факту уже проводилась проверка в отношении компании.

По итогам проверки за выявленные нарушения наложен штраф в размере 42,9 млн тенге, а также выдано предписание об устранении нарушений. С 21 января 2025 года департамент экологии (департамент экологии по области Ұлытау. - Прим. ред.) проводит внеплановую проверку деятельности ТОО "Kazakhmys Distribution". В настоящее время специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа", - добавили в комитете.


Ранее в горнодобывающей компании Kazakhmys Distribution прокомментировали выпадение черного снега в Улытауской области.

Там сообщили, что "в результате сильного юго-западного ветра с порывами до 20-25 м/с произошел унос большого количества мелких частиц угольной пыли в сторону жилых массивов Сатпаева".
 
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Теги:причинаСнегСатпаеваномалия
24.01.2025, 18:30 35451

Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке   

Барса засняли в Аршатинском лесничестве
Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке
Фото: Depositphotos
Усть-Каменогорск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Снежный барс попал в объектив фотоловушки в Аршатинском лесничестве Катон-Карагайского национального парка, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Редкий снежный барс снова попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы", - заявили в комитете.



Подчеркивается, что кадры были сделаны в период с декабря 2024 года по январь 2025 года.

Ранее фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов в Сайрам-Угамском нацпарке.
 
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Теги:ВКОКадрыБарс
21.01.2025, 18:35 69221

В Казахстане назвали города с самым загрязненным воздухом

Превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе отмечены в Алматы, Астане и Абайской области
В Казахстане назвали города с самым загрязненным воздухом
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана назвали города с самым загрязненным воздухом в стране.

За 2024 год исследовано на санитарно-химические показатели более 649 тысяч проб атмосферного воздуха, из них с превышением предельно-допустимых концентрации вредных веществ - 1,6%. Выше среднереспубликанских показателей отмечены превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Алматы, Астаны и Абайской области", - проинформировали в комитете.


Подчеркивается, что по всем превышениям ПДК загрязняющих веществ санитарно-эпидемиологической службой проводится оценка рисков влияния на здоровье населения, в том числе на органы дыхания.

Все эти загрязнители возникают в результате сжигания топлива электроэнергетическими установками, промышленными предприятиями и транспортными средствами, а также в результате химических реакций газов. Также загрязнение атмосферного воздуха усугубляют определенные метеорологические условия, например, устойчивый антициклон, из-за которого долгое время нет ветра и осадков и расположение населенных пунктов в низинах и долинах, где задерживаются потоки ветра", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Алматы значительно вырос уровень загрязнения воздуха.

Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха. Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.

Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.

Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.

Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха.
 
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Теги:ВоздухЗагрязнениеРКГорода
21.01.2025, 17:40 69921

Вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло: казахстанцу грозит наказание за загрязнение водоема   

Собраны доказательства, подтверждающие экологическое нарушение
Вылил в Капшагайское водохранилище моторное масло: казахстанцу грозит наказание за загрязнение водоема
Фото: telegram/Алматы облысыны? полициясы
Конаев. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области казахстанцу, вылившему моторное масло в Капшагайское водохранилище, грозит наказание за загрязнение водоема, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Житель одного из домов, расположенных в прибрежной зоне отдыха, вылил в водоем моторное масло (...) За загрязнение водных ресурсов нарушителю грозит штраф в размере до 160 МРП, привлечение к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов либо арест на срок до сорока суток", - проинформировали в пресс-службе.



Подчеркивается, что уже собраны доказательства, подтверждающие экологическое нарушение.

Материалы дела переданы в департамент экологии по Алматинской области для дальнейшего рассмотрения и принятия мер в отношении нарушителя", - добавили в ДП.


Напомним, в 2023 году в Актюбинской области в реку попали канализационные нечистоты.
 
21.01.2025, 17:05 71626

Как в Казахстане будут восстанавливать популяцию туранских тигров: в Минэкологии рассказали подробности

В РК планируется приезд специалистов тигриного центра РФ
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, как в стране будут восстанавливать популяцию туранских тигров, передает корреспондент агентства.

К концу февраля - в начале марта планируется приезд специалистов тигриного центра РФ, специалисты посмотрят условия содержания. Потом я думаю, что мы привезем до первого полугодия 3 или 4 тигра из России", - заявил Ерлан Нысанбаев.


Министр подчеркнул, что животные  будут содержаться иначе, то есть на передержку будут где-то 2-2,5 месяца, и будут выпущены в природу, так как эти тигры были выловлены из дикой природы.

А те тигры, которые у нас есть, они обречены всю жизнь находится в вольерах. И только их потомство будет адаптироваться и выпускаться в природу", - добавил глава Минэкологии.


Напомним, в декабре министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства, говоря о проводимой в республике работе по возрождению популяции туранского тигра, сообщил, что в 2025 году из России в Казахстан привезут несколько особей.
 
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Теги:РКвосстановлениетигрыпопуляция
21.01.2025, 16:06 73046

Штрафы за прогрев автомобиля дольше 5 минут прокомментировал министр экологии  

Штрафы за прогрев автомобиля дольше 5 минут прокомментировал министр экологии
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев высказал позицию ведомства о введении штрафов за прогрев автомобиля дольше пяти минут, передает корреспондент агентства.

С точки зрения экологии мы придерживаемся мнения, что это очень важно - соблюдать правила дорожного движения, где оговорен такой подход - прогрев автомобиля не более 5 минут. Что касается северных регионов, то, наверное, мы все, кто давно пользуется автомобилем, можем сказать, что 5 минут вполне достаточно, чтобы прогреть машину в любом северном регионе", - рассказал министр.



По его словам, на фоне большого количества транспортных средств в городах ведомство поддерживает требование, чтобы автомобиль без причины не работал.

Напомним, депутаты предложили пересмотреть штрафы за прогрев двигателя в авто зимой более 5 минут - в северных регионах этого времени недостаточно. При этом штраф за нарушение составляет 19 660 тенге. Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова рассказала о необходимых условиях для пересмотра нормы.
 
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Теги:экологияАвтоШтраф
21.01.2025, 14:36 70146

Минэкологии не связывает нашествие крыс с отловом собак и кошек  

Крысы появляются там, где много мусора
Минэкологии не связывает нашествие крыс с отловом собак и кошек
Фото: Depositphotos
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве министра экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева спросили, связано ли нашествие крыс в городах Казахстана с отловом собак и кошек, передает корреспондент агентства.

Крысы появляются там, где много мусора, понятное дело. Поэтому сегодня Астана активно занимается тем, чтобы отходы жизнедеятельности были своевременно убраны с площадок. Именно в Астане в пилотном режиме мы отрабатываем такую систему: когда заполняется на площадке контейнер, поступает сигнал через информационную систему и транспорт забирает полный контейнер. Таким образом мы, наверное, исключим наличие крыс", - ответил Нысанбаев.


По мнению министра, нашествие грызунов не является следствием нарушения экологического баланса из-за отлова бездомных кошек и собак.


Вы что, считаете, если мы не будем отлавливать собак, то они будут есть крыс? Я просто не вижу связи между крысами и собаками. Есть специальные службы в акиматах, которые занимаются протравливанием грызунов и так далее, потому что они являются носителями различных заболеваний", - сказал спикер.


Как отмечают эксперты, перенаселение крупных городов создает проблему несвоевременного вывоза мусора и стихийных свалок. При этом санитарно-эпидемиологические станции не производят регулярную санобработку.

Ранее сообщалось, что на 9,4 млн тенге оштрафовали чиновников за стихийные свалки.  

Напомним, блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.

С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.

В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.

Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
 
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Теги:Крысынашествиеживотныеотлов

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      Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма? 

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