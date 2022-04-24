Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

АТЫРАУ. 23 АПРЕЛЯ - В Атырауской области был зарегистрирован падеж лошадей в результате неизвестной болезни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате проведенных исследования специалисты выявили у животных следующие паразитарные болезни: деляфондиоз, гастрофилез и параскаридоз, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

По имеющимся данным, эти диагнозы являются причиной массовой гибели и болезни животных. Для борьбы с болезнью ученые рекомендуют владельцам животных и ветеринарам проводить профилактику и своевременное лечение паразитарных заболеваний и гельминтозов.

Кроме того, согласно перечню особо опасных болезней животных в соответствии с приказом министра сельского хозяйства профилактика, диагностика и уничтожение животных проводятся за счет бюджета. Ветеринарные мероприятия остальных болезней, в том числе паразитарных проводятся за счет владельцев животных.

В ходе совещания, организованного Комитетом ветеринарного контроля и надзора МСХ РК специалисты научно-исследовательских институтов подтвердили свою готовность оказать всестороннюю поддержку фермерам, рассказать об эффективных методах диагностики и лечения животных. Со своей стороны министерство готово предоставить площадку для встречи с фермерами.

Эпизоотическая ситуация находится под контролем Министерства сельского хозяйства РК.