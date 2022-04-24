Касым-Жомарт Токаев посадил дерево в Ботаническом саду

НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В рамках общереспубликанской экологической акции "Бiрге - таза Қазақстан" глава государства принял участие в общегородском субботнике и посадке деревьев в Ботаническом саду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В мероприятии также приняли участие руководитель администрации президента Мурат Нуртлеу, министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, эковолонтеры, члены президентского молодежного кадрового резерва, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе субботника президент побеседовал с эковолонтерами и членами президентского молодежного кадрового резерва.
Касым-Жомарт Токаев отметил важность бережного отношения к природе. По его мнению, в будущем Казахстан должен стать зеленым государством. "Дерево - это священное понятие. Мы должны беречь деревья и природу", - убежден президент.
Выражаю всем признательность. Вы - будущее нашей страны. Мы вместе должны построить новый Казахстан, Вторую Республику. Я не сомневаюсь в светлом будущем Казахстана. Будущее нашей страны в руках молодежи. Надеюсь на вас всех", - сказал лидер Казахстана.
В свою очередь волонтеры и члены ПМКР поблагодарили президента за поддержку, а также личное внимание к экологическим вопросам и инициативам.
Участниками акции было высажено 15 лип и 35 дубов.