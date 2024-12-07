Казахстан и Франция будут сотрудничать в сохранении озера Балхаш

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Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На международном саммите One Water Summit Министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области сохранения озера Балхаш.





Соглашение предусматривает выделение Министерству водных ресурсов и ирригации гранта в размере 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш. Французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера Балхаш, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. В нем будут прописаны меры по сохранению внутренних вод водоема.





Кроме того, министерство подписало с BRGM меморандум о взаимопонимании в области водных ресурсов. Документ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в этой сфере.





Трехстороннее соглашение с AFD и BRGM направлено на изучение и устойчивое управления водой в бассейне озера Балхаш. Документ предусматривает измерение и анализ состояния воды, моделирование климатических и антропогенных влияний, а также прогнозирование водного баланса до 2040 года. Одна из целей проекта - оптимизация режима работы Капчагайского водохранилища для стабилизации уровня озера Балхаш. По результатам исследования будут проведены мероприятия по очистке рек, предотвращению деградации почв и загрязнения воды, развитию рыбного хозяйства и экологического туризма, а также созданию нормативно-правовой базы для охраны озера", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.



