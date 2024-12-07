04.12.2024, 16:40 19196
Казахстан и Франция будут сотрудничать в сохранении озера Балхаш
Франция выделит грант в 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера
Рассказать друзьям
Астана. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На международном саммите One Water Summit Министерство водных ресурсов и ирригации, Французское агентство развития (AFD) и Бюро геологических и горных исследований Франции (BRGM) подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве в области сохранения озера Балхаш.
Соглашение предусматривает выделение Министерству водных ресурсов и ирригации гранта в размере 1,35 млн евро на развитие управления водными ресурсами озера Балхаш. Французская сторона проведет масштабное исследование бассейна озера Балхаш, по результатам которого будет разработан долгосрочный генеральный план до 2040 года. В нем будут прописаны меры по сохранению внутренних вод водоема.
Кроме того, министерство подписало с BRGM меморандум о взаимопонимании в области водных ресурсов. Документ предусматривает развитие двустороннего сотрудничества в этой сфере.
Трехстороннее соглашение с AFD и BRGM направлено на изучение и устойчивое управления водой в бассейне озера Балхаш. Документ предусматривает измерение и анализ состояния воды, моделирование климатических и антропогенных влияний, а также прогнозирование водного баланса до 2040 года. Одна из целей проекта - оптимизация режима работы Капчагайского водохранилища для стабилизации уровня озера Балхаш. По результатам исследования будут проведены мероприятия по очистке рек, предотвращению деградации почв и загрязнения воды, развитию рыбного хозяйства и экологического туризма, а также созданию нормативно-правовой базы для охраны озера", - рассказал министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
новости по теме
06.12.2024, 17:45 7421
Управление водными ресурсами ЦА является важнейшим приоритетом - эксперты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Только с помощью эффективного управления водными ресурсами можно снизить негативные последствия отсутствия воды в Центрально-Азиатском регионе в результате изменения климата, заявил на конференции ЕАБР координатор региональных проектов представительства Всемирного банка в Центральной Азии Дмитрий Петрин.
Обсуждение проблем водно-энергетического сектора региона стало одной из ключевых тем дискуссии с участием ведущих представителей международных банков и организаций.
Петрин отметил, что из-за нехватки воды падает производительность в сельскохозяйственном секторе, вода для орошения быстро используется.
Важнейший фактор - это сезонный дисбаланс в подаче воды. Иногда много воды, иногда вообще нет. И ключевые компоненты этого уравнения заключаются в том, чтобы преодолеть неэффективный водный менеджмент, потому что теряется 40-60% воды", - подчеркнул спикер.
По его словам, вода и гидроресурсы являются важным активом Центральной Азии.
Нужно говорить не просто об инвестициях, но о координации действий, а также об информационной поддержке и цифровизации региона. И здесь очень важно посмотреть на создание доверия между водопользователями разных стран в регионе. И такое доверие можно установить только путем должной статистики, надежных данных", - заявил Петрин.
Он отметил, что в вопросах энергетики нельзя зависеть только от ископаемого топлива.
Гидропотенциал необходим не только для возобновляемой энергии. Это очень важный компонент нашей стратегии по декарбонизации. (…) И, соответственно, эти усилия невозможны без сотрудничества, потому что гидропотенциал в основном находится в странах верхнего течения, в то время как страны, богатые ископаемым топливом, находятся в нижнем уровне течения рек в Центральной Азии", - пояснил спикер.
При должном подходе, по словам Петрина, рост производительности в сельском хозяйстве может достигать 60%, учитывая нынешний уровень воды, а производство гидроэнергии может повыситься до 40%.
Для этого страны должны координировать инвестиционные планы и действия.
Напомним, по данным ЕАБР, 10 миллионов человек в ЦА не имеют доступа к безопасной питьевой воде. При этом потери воды из-за устаревшей инфраструктуры в странах ЦА достигают 40%.
К примеру, в Казахстане половина станций очистки воды и насосных станций имеют износ 70%. В Кыргызстане лишь 27,5% поданной в сеть воды прошло через очистные сооружения. В Узбекистане 30% населения потребляют питьевую воду, не соответствующую стандартам. А в Таджикистане износ очистных сооружений составляет 80%.
06.12.2024, 13:51 9571
Алматы вошел в рейтинг IQAir самых загрязненных крупных городов мира
Рассказать друзьям
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 5 декабря 2024 года Алматы был официально включен в онлайн-рейтинг "Самые загрязненные крупные города мира", проводимый международной швейцарской компанией IQAir, сообщили в фонде по проблемам качества воздуха Almaty Air Initiative.
В первый же день Алматы поднялся в топ-10, заняв 5-е место в 17.00 и оказавшись среди таких городов, как Карачи, Багдад, Шанхай, Ташкент, Мумбаи и Бишкек. На момент нахождения на пятом месте средний показатель AQI (Индекс качества воздуха) в Алматы составлял 169, что классифицируется как "нездоровый" уровень загрязнения", - рассказали в фонде.
Рейтинг крупнейших городов мира включает около 120 мегаполисов, известных по всему миру. Города оцениваются по Индексу качества воздуха (AQI), который рассчитывается на основе данных, собираемых с тысяч мониторинговых станций и датчиков. Эти станции управляются государственными организациями, исследовательскими институтами, НПО, компаниями и волонтерами. Рейтинг обновляется каждый час, что позволяет отслеживать изменения качества воздуха в режиме реального времени.
Цель рейтинга - предоставить простой и наглядный обзор условий качества воздуха в самых популярных урбанистических центрах. Он акцентирует внимание на влиянии таких факторов, как лесные пожары, сжигание биомассы, промышленная деятельность, песчаные бури и погодные явления на состояние воздуха.
Напомним, в Минэкологии рассказали, что в 2023 году в атмосферу над Казахстаном выброшено 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. В 8 городах загрязнение атмосферного воздуха отнесено к высокому уровню.
Ранее почти 60% опрошенных жителей Алматы заявили об ухудшении качества воздуха.
Отмечается, что жители Алматы по-разному оценивают эффективность мер, принимаемых для улучшения экологической ситуации в городе. Шесть человек из десяти опрошенных полагают, что текущие усилия властей по улучшению качества воздуха пока не принесли ожидаемых результатов.
Президент Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
Как сообщалось ранее, количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Население Латвии составляет 1,891 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 730 тысяч автомобилей. Иными словами, из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, где числится 134 172 автомобиля, или два автопарка Астаны - в столице зарегистрировано свыше 326 тысяч машин.
27.11.2024, 12:32 47701
Гибель тюленей на побережье Каспийского моря: озвучены первые результаты лабораторных исследований
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал массовую гибель тюленей на побережье Каспийского моря и озвучил первые результаты лабораторных исследований, передает корреспондент агентства.
Все соответствующие службы выехали на место. Это ветеринары, экологи, Институт гидробиологии и экологии, общественные организации. На сегодняшний день взяты пробы. Пока говорить рано. Но патологические материалы взяты. Первые пробы уже изучены на такие заболевания, как пастереллез, холера, чума. Выводы отрицательные. Будем ждать", - заявил министр.
Как отметил Ерлан Нысанбаев, предполагаемых причин гибели тюленей много.
Каждый по-своему говорит. Кто-то говорит, что случились подводные землетрясения, был выброс природного газа. Кто-то говорит, это последствия загрязнений. Но давайте дождемся. Во всяком случае, мы ежедневно в рутинном режиме ведем информацию, каждый день утром мне докладывают", - добавил он.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области. Межу тем число погибших тюленей в Мангистау достигло почти двух тысяч особей.
26.11.2024, 14:12 54036
До апреля 2025 года в Аральское море направят еще 1,6 млрд кубометров воды
С начала года в море направлено 2 млрд кубометров воды
Рассказать друзьям
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Около 1,6 млрд кубометров воды планируют направить в Аральское море до апреля 2025 года. Об этом сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК, с октября 2023 года по апрель 2024 года в Аральское море направили около 1,3 млрд кубометров воды, а с начала года суммарно - 2 млрд кубометров.
На сегодня общий объем воды в море достиг 22 млрд кубометров. Помимо водной дипломатии и тесной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии, важную роль в наполнении моря играет внедрение водосберегающих технологий. Благодаря им, в этом году аграрии Кызылординской области сэкономили 200 млн кубометров воды, которые также были направлены в Северный Арал. Вопрос очень важный, мы разнопланово занимаемся им и держим на контроле", - отметил Нуржигитов.
В ведомстве также напомнили, что по итогам переговоров с соседними странами в Туркменистане министр договорился о том, что до 1 апреля в Шардаринское водохранилище направят 11 млрд кубометров воды. Это позволит накопить необходимый объем воды для поливного сезона 2025 года в южной части страны.
Напомним, Казахстан и Узбекистан будут вместе улучшать экоситуацию в Аральском бассейне.
26.11.2024, 08:46 56076
Снежного барса и туркестанскую рысь засняли фотоловушки на Кольсайских озерах
Фото: скриншот из видео нацпарка
Рассказать друзьям
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Снежный барс и туркестанская рысь попали в объектив фотоловушки в национальном природном парке "Кольсайские озера", передает корреспондент агентства.
Наши камеры зафиксировали удивительные кадры этих редких животных. В ночное время на территории парка был замечен снежный барс, уверенно ведущий себя в своей естественной среде. Также фотоловушка запечатлела редкий момент с туркестанской рысью, которая, заметив добычу, приготовилась к прыжку, но в последний момент передумала и оставила цель. Эти кадры показывают не только повседневную жизнь хищников, но и подтверждают, что на территории парка созданы условия для их обитания", - сообщили в нацпарке.
22.11.2024, 11:20 75181
В Алматы за нарушение экологических требований оштрафован крупный строительный объект
На территории стройки в большом количестве складировали отходы
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за нарушение экологических требований по управлению отходами и нарушение правил благоустройства города оштрафован крупный строительный объект, сообщает Polisia.kz.
На территории данной стройки в большом количестве складировали отходы и допущен вынос грязи грузовой техникой со строительного объекта. По данному факту начальник участка привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов)", - проинформировал заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Айтан Елеусизов.
Также, по его словам, была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных нарушений.
Материал, зарегистрированный по факту нарушения экологических требований по управлению отходами, направлен в департамент экологии по городу Алматы для принятия мер", - добавил Айтан Елеусизов.
Напомним, в середине сентября стало известно, что в Алматы будут штрафовать за выброс мусора в неположенных местах.
20.11.2024, 17:22 90176
Число погибших тюленей в Мангистау достигло почти двух тысяч особей
Фото: telegram/Animal Planet
Рассказать друзьям
Актау. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших тюленей в Мангистауской области достигло 1989 особей, сообщили в Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства.
Облет береговой полосы Мангистауской области - островов Кулалы, Морской, Подгорный, Новый, а также районов Каражанбас и Каламкас был произведен комиссией 18 ноября. В результате обследования указанной территории обнаружено еще 834 туши тюленей. Следует отметить, что при визуальном осмотре все туши находились в сильно разложившемся состоянии, в связи с чем отобрать патологический материал не представилось возможным. Итого в период с 24 октября по 18 ноября 2024 года обнаружено 1989 тушек мертвых тюленей", - цитирует lada.kz сообщение инспекции.
По мнению специалиста Института гидробиологии и экологии Асель Баймукановой, предположительными причинами гибели морских животных могло стать загрязнение морской среды.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства Республики Казахстан назвали предварительную причину массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря в Мангистауской области.
18.11.2024, 20:49 99666
Вблизи Капшагая высадят 3,3 млн деревьев
Фото: акимат Астаны
Рассказать друзьям
Конаев. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотный лесоклиматический проект будет реализован вблизи водохранилища Капшагай Алматинской области, сообщает официальный Telegram-канал правительства РК.
Директор ТОО "SAFS" Юрий Ким рассказал о прогнозируемом социально-экономическом эффекте для региона в виде новых рабочих мест и дополнительной выручки.
Мы подписали сегодня соглашение с международной компанией, которая инвестирует в такие экологические проекты. В Алматинской области вблизи Капшагая в лесную экосистему будут переустроены деградированные пастбища. Эта экосистема поглотит углекислый газ, и в течение 30 лет мы будем продавать углеродные единицы и получать дополнительную выручку. В тестовом режиме посадили 200 тыс. деревьев, всего на этой территории будет высажено 3,3 млн саженцев местных пород. Мы создали около 30 сезонных рабочих мест только на тестовых посадках. В течение следующих трех лет будет создано около 100 постоянных рабочих мест среди местного населения", - отметил Юрий Ким.
Напомним, осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. В конце июня 2024 года горожане наблюдали, как они гибнут из-за отсутствия полива.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.12.2024, 09:00Крупные инвестпроекты обсудил Токаев с главами катарских энергетических компаний 07.12.2024, 09:4519326Казахстан и СУАР намерены вдвое увеличить товарооборот 07.12.2024, 10:0912011Тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы 07.12.2024, 12:589921Жители Турксибского района Алматы пожаловались на длительную подачу ржавой горячей воды 07.12.2024, 13:417911Токаев принял участие в церемонии открытия конференции Doha Forum 30.11.2024, 15:19В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники175871В Минобороны предупредили казахстанцев о возможных ограничениях на дорогах из-за передвижения военной техники 30.11.2024, 14:21173761Проект нового Налогового кодекса: что изменится 30.11.2024, 09:46157626На хлебоприемном пункте в Щучинске произошел пожар 30.11.2024, 11:45155086Три человека пострадали из-за взрыва топливного бака грузовика в Астане 30.11.2024, 09:13130416В Акмолинской области задержали группу оформлявших кредиты на казахстанцев мошенников 21.11.2024, 17:12223051Изменение климата угрожает основным сельскохозяйственным секторам Казахстана 28.11.2024, 12:49221626Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи обратился к должникам 21.11.2024, 16:42221256Реализацию совместных проектов обсудил Токаев с акционером "Лукойла" 21.11.2024, 16:07215031В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы 18.11.2024, 14:45210031Сотрудник полиции ранил коллегу из служебного оружия в Жамбылской области
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?