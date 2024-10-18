Казахстан и Кыргызстан подписали меморандум о сотрудничестве для сохранения снежного барса

Рассказать друзьям

Актау. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира совместно с инспекторами заповедной зоны "Кендерли-Каясан" по факту гибели фламинго проводит работы по осмотру месторождений Каражанбас и Каламкас, где произошла гибель птицы, и прилегающих территорий, сообщает пресс-служба Минэкологии.





Инспекторы проводят регулярный осмотр берега озера, гибели птиц на территории Каракола не выявлено. В настоящее время на территории области не зарегистрировано массовой гибели фламинго и других птиц.



