Казахстан и Россия создадут экологические коридоры для беспрепятственной миграции сайги

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Ташкент. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин - Директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин рассказал в интервью узбекистанскому информационному агентству "Дуне" о проведении международной полевой экспедиции на территории Аральского моря в конце лета.





В скором времени, в конце августа, китайские ученые, специалисты из Узбекистана совместно с учеными из Казахстана и России проведут полевую экспедицию по окружающей среде и экологии в районе Аральского моря", - пишет издание.





По словам директора института Чжан Юанмина, международные полевые рабочие группы в основном сосредоточатся на свойствах почвы, водном режиме, растительности, биоразнообразии, а также на некоторых видах ландшафтных исследований в полевых условиях. Ученые планируют получить реальные данные, анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, "что станет значительным шагом к восстановлению территории".





Эксперт отметил, что ученые Узбекистана имеют богатый опыт по сохранению биоразнообразия, экологическому восстановлению, а также по некоторым исследованиям пыльных бурь.





Отныне для региона Аральского моря это действительно международная платформа. Не только для китайских ученых, но и для ученых всего мира. Они сосредоточились на экологических проблемах, на восстановительных работах и добились больших успехов. ... Мы надеемся, что сможем объединить усилия для проведения совместных исследований, направленных на восстановление экологии и сохранение биоразнообразия в этих районах. Я думаю, что это очень хорошая инициатива для нахождения и создания альтернативных источников энергии, "зеленых" технологий, "зеленого" развития в регионе Аральского моря, которые могут стать хорошим примером для международных научных сообществ", - прокомментировал специалист.





Ранее в Минэкологии рассказали, что Китай поможет Казахстану создать искусственные лесные насаждения на дне Аральского моря.





Напомним, 6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств заявил о необходимости объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.





1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.



