Казахстан и Узбекистан утвердили важный документ в сфере водных отношений

Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев анонсировал важный договор с Узбекистаном в сфере водных отношений, передает Kazakhstan Today.

В рамках рабочей поездки в Ташкент подписали с министром водного хозяйства Узбекистана Шавкатом Хамраевым Дорожную карту по вопросам сотрудничества в сфере водных отношений между нашими странами", - сообщил Мирзагалиев.

По его словам, подписанию предшествовали "длительные и кропотливые переговоры между нашими ведомствами".

Документ очень важен, регулирует ряд вопросов в водной сфере. В частности, предполагает проведение совместного технического изучения и мониторинга водных объектов, построенных и реконструированных с 1991 года; принятие совместных мер по обеспечению дополнительных сбросов из верхних водохранилищ", - рассказал министр.

Магзум Мирзагалиев отметил, что еще один важный блок в Дорожной карте - обеспечение прозрачности в распределении водных ресурсов.

Он также сообщил, что переговоры с узбекской стороной продолжаются, "на повестке еще несколько стратегических вопросов".

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