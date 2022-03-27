Система Orphus

В рейтинге стран с самым грязным воздухом Казахстан оказался на 23-м месте

26.03.2022, 11:51 2996
В рейтинге стран с самым грязным воздухом Казахстан оказался на 23-м месте
НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - Казахстан занял 23-е место в рейтинге стран с самой загрязненной атмосферой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2021 году в Центральной и Южной Азии качество воздуха было одним из худших в мире, там находятся 46 из 50 наиболее загрязненных городов мира. По данным программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 70% смертей, связанных с качеством воздуха в мире, происходят в этом регионе", - говорится в отчете швейцарской мониторинговой группы IQAir. 

 
По данным отчета, только два казахстанских города в этом регионе соответствовали рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха - Шу и Жезказган. 
 
В списке Казахстан расположился между Китаем и Ираном. Первые три места в рейтинге заняли Бангладеш, Чад и Пакистан.
 
В этих странах концентрация PM2.5 в 10 раз превышает рекомендуемый ВОЗ уровень качества воздуха. 
 
Авторы отчета подчеркивают, что в 2021 году смерть 40 тысяч детей в возрасте до пяти лет была напрямую связана с загрязнением воздуха. 
 

Исследователи COVID-19 обнаружили, что воздействие PM2,5 увеличивает как риск заражения вирусом, так и более серьезные последствия при заражении, включая смерть", - отмечается в отчете. 

 
Отчет за 2021 год включил в себя 6475 населенных пунктов в 117 странах. 
 

новости по теме

В крови человека обнаружен микропластик

25.03.2022, 12:18 6271
НУР-СУЛТАН. 25 МАРТА - Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови у 80 процентов протестированных людей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Специалисты проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, все из которых были здоровыми взрослыми людьми, и выявили частицы пластика у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для изготовления упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого делают пластиковые пакеты", - сообщает lenta.ru.

 
Специалисты пока не знают, какое воздействие микропластик оказывает на здоровье человека. Однако повод для беспокойства есть - микропластик наносит вред человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год. Кроме того, люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой. 
 

Недавнее исследование показало, что микропластик может цепляться за внешние мембраны эритроцитов и ограничивать их способность транспортировать кислород. Частицы также были обнаружены в плацентах беременных женщин, а у беременных крыс они быстро проходят через легкие, проникая в сердце, мозг и другие органы плода", - информирует издание. 

 

Специалисты не обнаружили следов разлива нефти после повреждения трубопровода КТК

24.03.2022, 08:55 9161
Специалисты не обнаружили следов разлива нефти после повреждения трубопровода КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 24 МАРТА - Инспекторы Росприроднадзора произвели отбор необходимых для экоконтроля проб в районе Морского терминала КТК под Новороссийском, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для осмотра акватории направлен вертолет ведомства Ми-8. В настоящее время следов разлива нефти в море не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-службы Каспийского трубопроводного консорциума.

 
В настоящий момент погрузка на морском терминале КТК приостановлена. 
 
21 марта 2022 года в ходе внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов ВПУ-3. В этой связи принято решение о временном выводе из эксплуатации указанного ВПУ для проведения промывки и ремонта.
 
22 марта 2022 года по результатам водолазного обследования были выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Это причальное устройство также незамедлительно было выведено из эксплуатации.
 
Своевременное выявление неисправностей позволило исключить возможность аварийного разлива нефти в акваторию Черного моря. Таким образом, риск для создания аварийной ситуации отсутствует.
 
Минэнерго РК прорабатывает возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.
 
Прием нефти по трубопроводной системе КТК может сократиться в четыре-пять раз либо полностью прекратиться, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
 

Минэкологии: загрязнений воздуха в районе обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ нет

21.03.2022, 11:59 17141
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - Загрязнений воздуха в районе обрушения трубы ТЭЦ в Петропавловске нет, об этом сообщили в Министерстве экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты департамента экологии по Северо-Казахстанской области выехали на место происшествия и провели замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По результатам проверки превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, сообщает "Хабар 24".
 
Мониторинговые работы продолжатся.

Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной. По факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска возбуждено уголовное дело.  Отмечается, что в настоящее время не известно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные работы.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки.

По словам акима региона, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли.
 

Экологи: в Иле-Алатау планируют вырубить более тысячи деревьев

17.03.2022, 15:20 28656
Экологи: в Иле-Алатау планируют вырубить более тысячи деревьев
АЛМАТЫ. 17 МАРТА - Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ради строительства 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок размером 16х16 метров, 4 карманов автобусных остановок, велодорожки, тротуара и арыков собираются снести свыше 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также почвенно-растительный покров", - говорится в заявлении Экологического общества в Facebook.

 
По мнению экологов, строительство данных объектов "нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка".
 
Также в Экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе. 
 

Решительно требуем отменить строительство разворотных площадок, площадок-стоянок, карманов, велодорожек, тротуара. Должны быть сохранены все до единого деревья, почвенно-растительный покров и почвенно-плодородный слой почвы. Требуем использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги, оградить ее для безопасности передвижения бетонным блоком ограждения БО 30.6.8. с шагом расстановки друг от друга 1,5 метра. Требуем запретить проезд личного автотранспорта с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - говорится в сообщении.

 
Ранее сообщалось о передаче участков земли Иле-Алатауского национального парка в частную собственность и вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
 

В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима

15.03.2022, 15:22 37756
В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Специалисты прорабатывают предложения по внесению изменений в генеральный план застройки Алматы, учитывая климатические особенности, сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проводится экспериментальная работа по компьютерному моделированию, исследованию ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима", - цитирует СЦК Зулфухара Жолдасова.

 
Глава комитета также рассказал о принимаемых в Алматы мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности, принято решение о модернизации ТЭЦ до начала 2026 года, что позволит снизить выбросы на 83%.
 
На воздушный бассейн южной столицы влияет и Алматинская агломерация, в этой связи три приграничных района планируется полностью газифицировать до конца 2023 года. По словам Жолдасова, необходимо газифицировать 32 тысячи домов.

 

Определенные меры принимаются и по автотранспорту: введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, акиматом приобретены 335 электро- и газовых автобусов. Планируется расширение веток городского общественного транспорта и создание перехватывающих парковочных зон на въезде в город", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.

 
Он отметил, что в Алматы ежедневно заезжают порядка 200 тысяч автомобилей. Поэтому планируется на въездах в город организовать парковки для личного автотранспорта иногородних граждан с целью пересадки на городской общественный транспорт. 
 
Также определен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5 - для этого был принят закон "О техническом регулировании".
 

На въезде и выезде из города установлен 21 пост системы "Сергек", установлено 19 экопостов", - добавил он.

 
Кроме того, он сообщил, что утвержден план по увеличению зеленого фонда города. Уже высажено более 600 тысяч деревьев, цифру доведут до 1 млн.
 

В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха

15.03.2022, 13:03 38841
В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха
АЛМАТЫ. 15 МАРТА - Азиатский банк развития (АБР) передал акимату Алматы 50 приборов мониторинга качества атмосферного воздуха Clarity Node-S, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АБР, приборы были предоставлены в рамках проекта технической помощи "Экономический коридор Алматы - Бишкек". Они представляют собой датчики качества воздуха нового поколения, которые включают в себя солнечные панели, экраны для внешней защиты и подключение к сотовой сети для публикации данных о качестве воздуха в режиме реального времени на веб-сайтах РГП "Казгидромет" и проекта "Экономический коридор Алматы - Бишкек". 
 

Получаемые в режиме реального времени данные помогут акимату определить наиболее эффективные меры смягчения воздействия и улучшения экологической ситуации", - сказал в ходе церемонии передачи приборов глава представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

 
Измерение твердых частиц (PM2,5, PM10) и диоксида азота (NO2) будет способствовать выявлению основных источников загрязнения, оценке их воздействия на здоровье населения, что в свою очередь послужит основой для разработки стратегий по улучшению качества воздуха. 
 
Отмечается, что в прошлом году Бишкек также получил 50 аналогичных датчиков, которые уже установлены и позволяют отслеживать качество воздуха в городе и прилегающих районах. На следующем этапе данной инициативы предполагается разработка планов действий по обеспечению чистого воздуха для Алматы и Бишкека, которые будут включать технологические решения, меры политики и инвестиционные предложения по управлению качеством воздуха. 
 
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом.
 

В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом

15.03.2022, 12:40 39261
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом
НУР-СЛУТАН. 15 МАРТА - Еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха в стране предоставили в РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане за период с 8 по 14 марта был зафиксирован 841 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова.
 
В Алматы - 191 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в Алатауском районе.
 
В Караганде - 653 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск).
 
В Жезказгане - 250 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М. Жамиля, 4 В.
 
В Шымкенте - 132 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Самал-3.
 
Отмечается, что случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.

Неделей ранее в Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК.
 

Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности

11.03.2022, 16:22 51676
Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности
Фото: time.kz
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - Бывший директор Илийского районного водоканала Алибек Будугулов, по чьей вине в Малую Алматинку 7 лет сливались нечистоты, приговором Илийского районного суда признан невиновным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2014-м году на реконструкцию и строительство системы канализации Отеген батыра из областного бюджета было выделено 340,2 млн тенге. Подрядчик успел освоить 63,5 млн тенге - финансирование секвестировали. А новое сооружение, которое должно было решить проблемы с канализацией, так и осталось незавершенным", - пишет газета "Время".

 
По данным издания, после очередной аварии Будугулов, вместо того чтобы привести канализационную систему поселка в рабочее состояние, договорился с фирмой своего сына и от коллектора канализационных сточных вод протянул новый трубопровод до Малой Алматинки.
 

За семь лет в реку попало порядка 6 млн кубометров нечистот. В итоге произошло ухудшение состояния реки. Изменился гидрохимический состав воды, ухудшились физико-химические показатели и условия существования водных животных. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 102 млн тенге", - пишет газета.

 
Между тем река проходит через весь поселок и впадает в Капшагайское водохранилище.
 

Департаментом экологии было организовано исследование воды, которое показало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ азота аммонийного и нитритов", - сообщает издание.

 

Несмотря на эти нарушения, приговором Илийского районного суда бывший директор предприятия Алибек Будугулов, организовавший незаконный сброс нечистот в реку и глобальное загрязнение окружающей среды, был признан невиновным", - цитирует газета прокуратуру Илийского района. 

 
В настоящее время приговор районного суда опротестован в апелляционном порядке.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов