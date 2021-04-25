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Казахстан примет программу по посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря

24.04.2021 6454
Казахстан примет программу по посадке саксаула на высохшем дне Аральского моря
МЭГПР РК
КЫЗЫЛОРДА, 24 АПРЕЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев в рамках рабочей поездки в Кызылординскую область ознакомился с фитолесомелиоративными работами на высохшем дне Аральского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы Минэкологии, площадь высушенного дна Аральского моря составляет 4,5 млн гектаров, в том числе на территории Казахстана - 2,2 млн гектаров, Узбекистана - 2,3 млн гектаров. Ежегодно со дна моря выносится до 100 млн тонн солей и пыли, которые разносятся на тысячи километров. Один саксаул позволяет остановить 4 тонны оползневого песка.
 

Наиболее экологически приемлемой и безопасной мерой по стабилизации рыхлой солевой поверхности и подвижных песков является облесение высушенного дна растениями-аборигенами. Поэтому, начиная с 2008 года, за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также помощи Всемирного банка, Глобального экологического фонда на высохшем дне Аральского моря высажен саксаул на площади более 195 тыс. гектаров. Аналогичную работу на своей территории проводит и Узбекистан", - отметил Магзум Мирзагалиев.

 
Глава региона Гульшара Абдыкаликова обозначила важность борьбы с последствиями экологических катастроф в регионе.
 

Все мы знаем, что "Аральский кризис" - одна из самых крупных экологических катастроф в истории человечества, под воздействием которой оказалось около 35 млн человек, проживающих в бассейне моря. Проблема исчезающего Аральского моря представляет опасность не только для нашего региона, но и для всего мира. В целях улучшения экологической обстановки на высушенном дне моря за последние 29 лет на казахстанской части посажены 195 тыс. гектаров саженцев саксаула и других галафитных (приспособленных к полупустынной местности) растений. Сейчас эти посевы растут в естественных условиях", -рассказала аким области.

 
Кроме того, министр сказал и о стартовавшем в текущем году региональном проекте "Экологически ориентированное региональное развитие Приаралья", направленном на содействие экологически устойчивому развитию Приаралья. Он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии. Проект реализуется до 2024 года в Каракалпакстане и Хорезмской области Узбекистана, а также в Кызылординской и Мангистауской областях Казахстана.
 

Для увеличения темпов облесения высохшего дна Арала на территории Казахстана, в рамках поручения президента по посадке 2 млрд деревьев, мы запланировали до 2025 года посадить саксаул на площади 213 тыс. гектаров. Сегодня мы ознакомились с ходом выполняемых лесомелиоративных работ, сейчас на площади 1 тыс. гектаров высажено 1,8 млн саженцев саксаула. Посадка будет продолжена осенью. Темпы будем наращивать", - озвучил Мирзагалиев.

 
Он заявил, что в ближайшее время будет принята специальная программа по посадке саксаула на дне Аральского моря. 
 

В рамках этой работы с соседним государством Узбекистаном будут продолжены мероприятия по обмену опытом. Будет организована совместная экспедиция с учеными", - добавил министр.


Ранее Мирзагалиев ознакомился с состоянием озера Камбаш и Кокаральской дамбы.
 

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