В Кызылординской области озеро, имеющее экологическое и народнохозяйственное значение, обмелело наполовину

МЭГПР РК

КЫЗЫЛОРДА. 24 АПРЕЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Аральский район Кызылординской области ознакомился с состоянием озера Камбаш и Кокаральской дамбы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодня из-за маловодья в бассейне реки Сырдарьи подпитка озера в последние 2 года не происходила, в связи с чем в настоящее время озеро наполнено только наполовину, вода отошла от побережья озера на 200-300 метров", - сообщает пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В ведомстве подчеркнули, что Камышлыбашская озерная система занимает правобережную территорию средней дельты реки Сырдарьи и имеет большое экологическое и народнохозяйственное значение.

Сложилась сложная водохозяйственная обстановка. Важно принять оперативные меры. Необходимо проработать вопрос строительства гидроузла на реке Сырдарья около поселка Аманоткель. Это позволит создать необходимый подпор для пополнения и поддержания уровня воды в Камышлыбашской и Акшатауской озерных системах", - отметил Мирзагалиев в входе встречи с местными жителями.

Аким области Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что на сегодня в регионе уделяется особое внимание эффективному расходованию воды.

В последние годы сокращение воды в реке Сырдарье представляет серьезную проблему для сельскохозяйственной отрасли региона. Вы прекрасно знаете, что основным хозяйством области является водоемкий рисовый посев. Однако из года в год мы снижали объемы посевов риса и начинали диверсификацию сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, мы рассматриваем способы экономии воды", - сказала Абдыкаликова.

Также был совершен облет Кокаральской дамбы.

На сегодня по восстановлению поврежденной дамбы протяженностью 135 метров разрабатывается проектно-сметная документация, будут проводиться мероприятия по предотвращению ее дальнейшего разрушения. Реализация проекта позволит сохранить Кокаральскую плотину, тем самым, и Малое Аральское море общим объемом 27 млрд кубометров воды.









На озере Шалкар Актюбинской области сложилась сложная ситуация. За последние годы водоем сильно обмелел и заилился. Это связано с климатическими условиями: на территории Мугалжарских гор проходят малоснежные зимы, поэтому, ежегодно уменьшается количество осадков", - рассказал Мирзагалиев.

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