Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Казахстан занял 20-ю строчку рейтинга стран по загрязнению воздуха, передает Kazakhstan Today.

Всемирный отчет о качестве воздуха за 2018 год и рейтинг самых загрязненных городов представил AirVisual

Как подчеркивается в отчете, данные о качестве воздуха за 2018 год показывают, что жители большинства стран дышат небезопасным воздухом. Сегодня загрязнение воздуха является четвертой причиной преждевременных смертей в мире, убивая более 7 млн человек.

В рейтинге, который включает 73 страны, Казахстан занял 20-ю позицию. Самым чистым воздухом, по данным составителей отчета, в 2018 году дышали жители Исландии, Финляндии и Австралии. Самый грязный воздух в Бангладеш, Пакистане и Индии.

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