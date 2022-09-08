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"КазАзот" за загрязнение окружающей среды отделался штрафом около 6 млн

07.09.2022, 20:49 2881
Фото: ЦОК Мангистауской области
АКТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка АО "КазАзот", в ходе которой установлено, что норма содержания аммиака превышает предельно допустимую концентрацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время департаментом даны предписания по устранению нарушений, сообщает "Лада".
 
Отметим, что в социальных сетях и на страницах прессы участились жалобы от жителей на наличие неприятного запаха в выбросах предприятий.
 

По жалобам жителей села Баскудук выявлен источник загрязнения. Оказалось, что выбросы выходят из трубы завода "КазАзот". В связи с этим для назначения внеплановой проверки специалистами департамента были проведены инструментальные измерения и мониторинг в дневное и ночное время в направлении обнаруженных сточных вод и выброса с дымовых труб в воздух", - сообщил заместитель руководителя ведомства Максат Айсин.

 
По его словам, на основании представления специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области департаментом экологии начата внеплановая проверка производственного учреждения АО "КазАзот".
 

В ходе проверки установлен факт незаконного сброса воды, содержащей аммиак. По этим фактам специалисты департамента отобрали пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха. Результаты проведенных анализов показали, что нормы содержания вредных веществ в воде и содержания аммиака в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые концентрации", - пояснил Максат Айсин.

 
По фактам нарушения указанного экологического законодательства АО "КазАзот" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 331 (в сокращенном порядке 1 225 200 тенге) и части 1 статьи 328 (4 480 764 тенге) КоАП РК на общую сумму 5 705 964 тенге.
 
Справочно: АО "КазАзот" было образовано в 2005 году в Актау. Компания производит и реализует аммиачную селитру, аммиак, азотную кислоту и природный газ.
 
Выручка: 48,87 млрд тенге.
 
Отрасль: химпром.
 
Чистая прибыль: 15,14 млрд тенге.
 

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От 70 до 150 лет понадобится на восстановление экосистемы Костанайской области - эксперты

07.09.2022, 13:23 4611
От 70 до 150 лет понадобится на восстановление экосистемы Костанайской области - эксперты
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 7 СЕНТЯБРЯ - На восстановление экосистемы Костанайской области необходимо от 70 до 150 лет, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В худшем случае, по их прогнозам, ждать придется в два раза дольше. Ну а пока в зоне стихийного бедствия не появятся взрослые деревья, ждать возвращения краснокнижных птиц и животных не стоит. В Минэкологии ждут полной ликвидации пожара, чтобы приступить к подсчету ущерба. Но уже понятно, что масштабы трагедии колоссальные", - сообщает телеканал КТК. 

 
Костанайские биологи называют пожар экологической трагедией. По их словам, хвойные леса в степи - редкое явление. 
 

Здесь обитало множество краснокнижных птиц и животных. Сейчас от зеленого массива остался только черный пепел. Во время пожара заживо сгорели и его обитатели. Экосистема разрушена, ведь уничтожена почти половина лесного фонда области", - сообщает телеканал.

 
По словам доктора биологических наук Татьяны Брагиной, в огне погибли лоси, косули, а также хищные млекопитающие. 
 

В Аманкарагайском бору гнездились редкие хищные виды птиц, которых остались единицы, это крупные орлы, такие как степные могильники, орланы, белохвостые и другие. Конечно, это огромная трагедия не только для вот такого региона, а в целом высокая потеря биологического разнообразия", - говорит Брагина.

 
Только для восстановления лесного массива необходимо от 10 до до 15 лет. При этом редкие животные вернутся в лес не сразу. 
 
В последний раз крупный пожар произошел в Аманкарагайском бору в 2004 году, тогда сгорело 3 тысячи гектаров леса. В этом году погибло 43 тысячи гектаров лесных угодий. 
 

Ежегодно лесхозами акиматов проводится посадка деревьев. В будущем они включат эти территории в план и заново будут высаживать саженцы. В целом, чтобы обратно восстановить полную экосистему леса, необходимо 70-150 лет", - рассказывает экологический эксперт Сакен Дилдахмет. 

 
По словам активистов, государство не финансирует лесные хозяйства, хотя им в степной стране им обязаны уделять пристальное внимание. 
 
С тех пор как лесхозы в начале 2000-х передали в управление акиматам, они приходили в упадок, заявляют экологи. Поэтому в стране стремительно сокращаются не только лесные угодья, но и люди, которые хотели бы там работать.
 
По словам Дилдахмета, лесхозы не могли справиться с пожаром самостоятельно из-за отсутствия необходимой техники, устаревшей материальной базы и отсутствия кадров. Лесники получают в среднем 50-60 тысяч тенге, а работа связана с определенным риском для жизни.
 
Сейчас в области ждут полной ликвидации огня, чтобы приступить к подсчету ущерба. 
 

После того как все будет полностью ликвидировано, еще где-то месяц, может, меньше нужно ждать, чтобы полностью прекратилось задымление. И только потом необходимо полностью расчистить территорию, где произошел пожар. Еще несколько лет займет восстановление почвы", - говорят специалисты Минэкологии. 

 
Только после этого можно будет приступать к высадке новых саженцев. Самые главные вопросы: каков нанесенный ущерб, сколько будет стоить восстановление леса и какое ведомство этим будет заниматься. 
 

Сейчас лесные угодья находятся в ведении местного акимата. Всего в Костанайской области 11 лесных хозяйств", - сообщает КТК. 


Напомним, сегодня МЧС в оперативной сводке заявило, что угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение на отдельных участках: села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.
 

Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - Путин

05.09.2022, 12:14 10856
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин на Международном форуме по сохранению тигра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году", - сказал Путин.

 
Он назвал эту инициативу крайне важной, отметив, что тигру для жизни нужны значительные территории.
 

По мнению экспертов, защита и расширение мест его обитания - одна из главных задач, и она выходит далеко за рамки заботы о тигре. Речь идет о целых экосистемах, которые являются домом и для животных, и для человека", - отметил президент России.

 
Как сообщает ТАСС, II Международный форум по сохранению тигра проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперты и чиновники обсудят итоги реализации предыдущей 12-летней программы сохранения полосатого хищника и наметят новые задачи. Также планируется закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, наметить новые ориентиры и положить начало новым мероприятиям по сотрудничеству.

Напомним, привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует Всемирный фонд дикой природы. Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением.

 

В Алматинской области стихийная свалка частично перекрыла русло реки

03.09.2022, 13:55 17081
В Алматинской области стихийная свалка частично перекрыла русло реки
Фото: АлматыTV
АЛМАТЫ. 3 СЕНТЯБРЯ - Незаконный мусорный полигон частично перекрыл русло реки в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жители потребительского кооператива "Дружба" всерьез обеспокоены вопросом экологии. По их словам, отходы на эту свалку собирают со всей округи и даже близлежащих регионов. С просьбой спасти реку от гор мусора жители обратились к местным властям, сообщает Almaty.tv.
 
Раньше на этом месте дети играли в футбол. А теперь возвышается мусорная гора, высотой больше десяти метров. Сюда сбрасывают как строительные, так и твердо-бытовые отходы, которые разлагаются десятилетиями. Тем временем в местной администрации даже не знают, когда они смогут закрыть этот полигон. Впрочем, ущерб экологии - лишь часть проблемы. По словам жителей, неустанно курсирующие грузовики, привозящие сюда мусор, поднимают столько пыли, что она буквально накрывает их дома.
 

Случился пожар, неделю дым здесь стоял. Гарь. Вонь на весь район. Это сейчас еще тихо, как говорится, штиль, ветра нету. А когда мусор завозят, такая пыль стоит, накрывает весь жилой массив", - рассказал житель Казциковского сельского округа Александр Гонбин.

 
На вопрос, почему в этих краях организовали незаконную свалку, в сельской администрации ответить не смогли.
 

Документы полностью проверим все. Мы вызовем хозяев. Они уже получили предупреждение. Дальше последует штраф. Ну, в целом обещаем прекратить это", - пообещала заместитель акима Казциковского сельского округа Айсулу Италмасова.

 
Остался без ответа и вопрос, кто владелец этого полигона. Из-за чего жители всерьез задумываются взять ситуацию в свои руки и окружить незаконную свалку высоким забором.

 
Ранее сообщалось, что с начала года в Алматы выявлено 37 мест стихийных свалок.
 

В Минэкологии РК начали работу над новым Водным кодексом

03.09.2022, 11:36 18236
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан начали работу над новым Водным кодексом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Нами будет разработан 3-летний проект развития водной отрасли, в который войдут вопросы как институционального характера, так и практического применения. Существующая институциональная система управления водными ресурсами не позволяет реализовать весь функциональный комплекс управления, а именно анализ, планирование, реализация, контроль. В этой связи предлагается до конца 2023 года провести институциональные изменения в государственной системе управления водной отраслью, которые предполагают укрепление Комитета по водным ресурсам и его бассейновых инспекций, а также разработку нового Водного кодекса. Работу над новым Водным кодексом мы начали", - сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе заседания правительства. 

 
Также в целях комплексной системной оценки текущего состояния водной отрасли, основанной на научно-исследовательских, аналитических и проектных работах, будет проведена трансформация Казахского научного исследовательского института водного хозяйства с открытием при нем отраслевого аналитического центра водной отрасли. 
 

Для подготовки квалифицированных кадров прорабатывается вопрос определения базового профильного вуза с выделением грантов. Предположительно, на базе Таразского регионального университета имени Дулати", - сообщил министр. 

 
Кроме того, для эффективного использования и сокращения потерь водных ресурсов предлагается реализовать в 2023-2025 годах наиболее стратегически важные водохозяйственные проекты. В частности, это строительство 8 новых водохранилищ, реконструкция 16 аварийных ГТС, ремонт 120 оросительных каналов, цифровизация и автоматизация процессов распределения и учета воды. 
 

Также для экономии воды акцент будет сделан на применении водосберегающих технологий и необходимости установки тарифов, стимулирующих внедрение водосберегающих технологий. Тариф должен сигнализировать водопотребителю, что вода имеет экономическую ценность и она должна использоваться рационально", - проинформировал Сериккали Брекешев. 

 
По его словам, ожидается, что к 2025 году реализация данных мероприятий позволит обеспечить дополнительные 7 кубических километров воды. 
 

Касательно завершения создания национального банка данных минеральных ресурсов ведем совместную работу с Министерством цифровизации в рамках создания единой платформы недропользования Kaznedra. Платформа позволит облегчить и ускорить бизнес-процессы по получению лицензий для осуществления разведочных и добычных работ. В данном проекте используются современные ГИС-технологии, которые позволят потенциальным недропользователям (инвесторам) получить полную картину о запрашиваемом участке, начиная от инфраструктуры и заканчивая геологическими, геофизическими отчетами", - заявил министр. 

 
Он отметил, что до конца этого года планируется проведение пилотного проекта по внедрению платформы. В тестовом режиме будут функционировать такие компоненты платформы, как структура базы данных, интерактивная карта, бизнес-процесс по получению лицензии на разведку ТПИ и другие. 
 
От также сообщил, что по вопросам утилизации автомашин, нелегально ввезенных до 1 сентября текущего года, Минэкологии начали соответствующую работу совместно с Министерствами внутренних дел, индустрии и инфраструктурного развития. 
 

На сегодня нам необходимо четкое понимание со стороны МВД по перечню автомобилей и их количеству. Также, учитывая обязательства оператора РОП по утилизации автомобилей, выдаче сертификатов на сданные старые автомобили, необходимо справедливое соотношение сбора за утилизацию и сбора за первичную регистрацию (в едином платеже). Соответствующий проект постановления разработан", - заявил министр. 

 
Предполагаемые риски на данном этапе: 
 
- социальное напряжение и давление на правительство с целью приравнивания всех ставок утилизационного платежа к максимальному значению на уровне ниже 250 тысяч тенге с учетом регистрационного сбора; 
 
- социальное напряжение и давление на правительство с целью возврата по ранее ввезенным ТС оплаченных сборов и платежей в большем размере; 
 
- у оператора РОП возникают обязательства по утилизации авто, выплатам, сертификатам и другим, при этом поступлений будет значительно меньше, что приведет к кассовому разрыву.
 
По его словам, необходимо: 
 
1. Четкое определение критериев ТС ("нелегальные", "подлежащих легализации", список стран) и их количество. 
 
2. Определить с какого периода ввезенные авто будут подлежать легализации. 
 
3. Определение четкой процедуры градации сумм, подлежащих уплате в бюджет в виде сбора за первичную регистрацию и в счет оператора РОП в виде утилизационного сбора. Также определить, кто будет заниматься администрированием денежных потоков. 
 
4. Процедура проверки авто, не находящихся в розыске, до уплаты утильплатежа; доступ у оператора РОП к базе данных "РОЗЫСК", порядок отмены примененной ранее нормы, если в последующем выяснилось, что ТС находится в розыске. 
 

Неприятный запах в Атырау: виновником загрязнения воздуха признан Атырауский НПЗ

02.09.2022, 14:31 22256
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Департамент экологии Атырауской области в ходе проверки качества воздуха обнаружил превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ. Виновником загрязнения стал Атырауский нефтеперерабатывающий завод, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее сообщалось, что экологи начали проверку из-за жалоб населения на неприятный запах, который появился в ночь с 31 августа на 1 сентября 2022 года. 

В вышеуказанное время в атмосферном воздухе города установлен факт превышения показателя содержания сероводорода в несколько раз. На станции № 109 "Восток" произошло превышение в 5,3 раза, на станции № 103 "Шагала" - в 5 раз, на станции № 112 "Акимат" - в 3,2 раза, на станции № 114 "Загородная" - в 3,9 раза и на станции № 108 "ТКА" - в 9,23 раза", - сообщает Минэкологии. 

 
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры по выявленным экологическим нарушениям.
 

Кроме того, по факту нарушения вышеуказанных гигиенических нормативов направлены документы в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для привлечения ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" к административной ответственности", - сообщили в министерстве.

 

На АНПЗ идет проверка после жалоб горожан на неприятный запах

02.09.2022, 10:26 23316
На АНПЗ идет проверка после жалоб горожан на неприятный запах
Фото: azh.kz
АТЫРАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - Несколько ночей подряд жители Атырау ощущают неприятный запах, департамент экологии начал проверку на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Несколько ночей подряд Атырау накрывает неприятным запахом, многие горожане жалуются на головные боли, слабость, тошноту. В связи с этим областной департамент экологии начал внеплановую проверку АНПЗ, сообщает "АкЖайык".
 

Это запах нефтепродуктов. Мы начали внеплановую проверку АНПЗ, наши сотрудники в данный момент находятся на заводе. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлению ветра. А ветер сейчас юго-западный, то есть дует со стороны завода", - объяснил выбор объекта проверки руководитель департамента экологии Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

 
По данным издания, месяц назад департамент провел на АНПЗ профилактический контроль и наложил штрафов за нарушения на общую сумму более 5 млн тенге. В частности, было установлено, что на территории механических очистных установок имеются резервуары и пруды с илом открытого типа, в которых при испарении выделяются загрязняющие вещества, отрицательно влияющие на атмосферный воздух города; что ТОО "АНПЗ" не выполнило один из пунктов плана мероприятий по охране окружающей среды на 2021-2023 годы, касающийся эмиссии в окружающую среду, и др. 

В Атырауской области нефтяным компаниям поручили сократить источники выбросов.
 

Эксперты управления рыбного хозяйства Мангистау не обнаружили следов массовой гибели кефали в Каспии

01.09.2022, 20:53 24986
АКТАУ. 1 СЕНТЯБРЯ - Сообщение о массовой гибели кефали на побережье Каспийского моря не подтвердилось, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Информация, где сообщалось, что побережье Каспия усыпано мертвой рыбой, была распространена в социальных сетях 29 августа. В тот же день все группы экспертов, состоящих из сотрудников управления рыбной инспекции, природоохранной прокуратуры, местной полиции, экологов, акимата и других ведомств, для выяснения обстоятельств выехали на место, сообщает "Лада".
 

Место, где якобы обнаружена мертвая рыба, объездили на автомобилях, исследовав побережье Каспийского моря. Поскольку были зоны, недоступные для автотранспорта, было принято решение совершить вертолетный облет 31 августа. Так, рабочая группа на вертолете МИ-8 в течение нескольких часов исследовала территорию между нефтяными месторождениями Каражанбас и Комсомольское. Мертвая рыба обнаружена не была", - сообщил руководитель управления рыбного хозяйства Мангистауской области Арман Молдашев.

 
Мониторинг пляжей Каспийского моря продолжается.
 
Ранее в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали распространившуюся в интернете информацию о якобы массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря.
 

Массовую гибель рыбы на Каспии прокомментировали в Минэкологии РК

30.08.2022, 20:30 31141
НУР-СУЛТАН. 30 АВГУСТА - В Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан прокомментировали распространившуюся в Интернете информацию о якобы массовой гибели рыбы на побережье Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты Комитета рыбного хозяйства с целью выявления мест возможной гибели рыбы прокомментировали ранее появившуюся информацию о якобы массовой гибели рыбы на Каспии. 
 
Видеоролик, на котором запечатлена мертвая рыба появился в Tik Tok 29 августа 2022 года. По словам автора видео, массовая гибель рыбы произошла в северной части Каспия. 
 
По данным комитета, согласно действующей схеме взаимодействия, в оперативном порядке о данном факте были оповещены все члены рабочей группы. 
 

В тот же день с целью выявления мест возможной гибели рыбы на обследование побережья Каспийского моря были оперативно направлены сотрудники Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства", - говорится в сообщении

 
Как стало известно, по состоянию на 30 августа, инспекторским составом была обследована значительная часть подконтрольной акватории, однако на текущий момент место гибели рыбы не обнаружено.
 

В связи с тем, что дальнейшее обследование акватории моря и прибрежной части с применением автомобильного и водного транспорта не представляется возможным в силу цикличного отлива водных масс из-за сгонно-нагонных ветров, принято решение об использовании воздушного судна", - добавили в комитете.

 
Вылет самолета с членами рабочей группы на борту для продолжения обследования труднодоступной для автомобильного и водного транспорта акватории Каспийского моря запланирован на вторник в 17.00.
 
Напомним, ранее в Интернете появилось видео с тысячами тушек кефали на побережье Каспия. Автор ролика предположил, что кефаль погибла из-за резкого обмеления Каспия. 
 

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