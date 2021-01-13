"Казгидромет": показанные на мировой карте EPA данные о загрязнении воздуха в РК носят справочный характер

Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - На мировой карте EPA (Агентство по охране атмосферы, США) в режиме реального времени отражаются фактические концентрации загрязняющих веществ воздуха по Казахстану, передает Kazakhstan Today.

На мировой карте EPA по качеству воздуха в онлайн-режиме отображаются фактические концентрации загрязняющих веществ и индекс AQI, которые изменяются в зависимости от обновления данных на измерительных датчиках (от нескольких минут до часа). Вместе с изменением числовых значений концентраций изменяется и рейтинг уровня загрязнения, то есть по состоянию на 10.00 11 января 2021 года Казахстан находился на 18 месте по качеству воздуха, далее в 11.00 - на 38-м месте. Таким образом, данный рейтинг носит не аналитический характер, а справочно-информативный по фактическому состоянию в конкретное время, и варьируется в зависимости от времени суток, сезона года, погодных условий и их продолжительности", - сообщили в пресс-службе "Казгидромета".

В ведомстве отметили, что данная информация может применяться населением для принятия решения о возможности прогулок, занятий спортом на открытом воздухе, необходимости ношения респираторов в случае высокого загрязнения воздуха.

В "Казгидромете" подчеркнули, что для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха недостаточно проводить измерения только по одному фактическому значению концентрации в конкретный момент времени.

Для определения достоверного уровня загрязнения воздуха города необходимы постоянные наблюдения, сбор информации за длительный срок, нужно учитывать все определяемые параметры. Данная информация указана в "Информационных бюллетенях о состоянии окружающей среды РК" на сайте РГП "Казгидромет", - говорится в сообщении.

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