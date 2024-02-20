"Казцинк" оштрафовали на 50 млн тенге за загрязнение реки Ульбы

Фото: Роснефть

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Москва. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках международной выставки-форума "Россия" представители российской компании "Роснефть" совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ и Институтом проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова презентовали новую программу по изучению и сохранению видов - биоиндикаторов арктических экосистем.





Как стало известно, для реализации данной программы на 2024-2027 годы компанией запланировано проведение исследований популяций белого медведя и дикого северного оленя в Красноярском крае, составление карт экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря, а также оценка условий обитания ценных видов рыб в устье Енисея.





Это позволит актуализировать имеющиеся данные о видах-биоиндикаторах для планирования природоохранных мероприятий", - сообщили специалисты.





Подчеркивается, что программа даст возможность впервые провести авиаучет белых медведей для оценки состояния карской субпопуляции, данных о которой у научного мира на текущий момент нет.





Роснефть





Новый четырехлетний цикл работ предлагает новые методы и цели исследований, а также обещает уникальные результаты. В рамках авиаучета карской популяции белого медведя запланирована съемка в видимом и инфракрасном диапазонах и обработка снимков с помощью предобученных нейросетей. Мы планируем использовать искусственный интеллект, чтобы значительно ускорить обработку данных, так как новый авиаучет - это минимум 2 миллиона изображений", - рассказал директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали.





Ученые также опробуют прототип новейшего спутникового передатчика, предназначенного для отслеживания перемещений медведей, их активности и сезонной миграции.





Роснефть





Кроме того, на Западном Таймыре впервые будет проводиться мониторинг диких северных оленей. По словам директора Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Сергея Найденко, в условиях глобального потепления и изменения климата в Арктике поведение животных постоянно меняется. Ученые отслеживают эти изменения, чтобы полнее понимать происходящие в регионе процессы. На основе различных показателей состояния популяции оленей будут сделаны выводы об экологических процессах, идущих в регионе, и их влиянии на местную природу.





Роснефть





Ученые также построят карты экологической чувствительности берегов Енисейского залива и прилегающей акватории Карского моря.





Это позволит разработать меры по защите наиболее важных сред обитания краснокнижных и ценных видов птиц. При выполнении облетов будет задействован самолет-лаборатория со специальным оснащением, способный работать в сложных условиях арктического региона. Общая продолжительность маршрута составит более 1200 километров.





Также в рамках программы исследователи проверят условия обитания и состояние популяций краснокнижных и ценных видов рыб в устье Енисея. После этого будут разработаны рекомендации по их защите и сохранению. В работах будет задействована различная техника: катера, суда класса "река-море" и судно на воздушной подушке. Общая протяженность зоны проведения исследования, включая притоки Енисея, составит порядка 280 километров.





Роснефть





Роснефть" с 2020 года в рамках нацпроекта "Экология" реализует корпоративную программу по изучению ключевых видов - биоиндикаторов устойчивого состояния арктических экосистем: занесенных в Красную книгу России белого медведя, атлантического моржа и белой чайки, а также дикого северного оленя.





Результаты работ в рамках программы помогли актуализировать и значительно пополнить массив данных о состоянии популяций, путях миграции и генетическом разнообразии исследуемых видов-индикаторов. В экспедиционных и камеральных исследованиях, организованных "Роснефтью", задействованы специалисты ведущих научных и проектных организаций России. В ходе совместных проектов восполняется недостаток данных о состоянии популяций изучаемых животных, разрабатываются программы мониторинга и мероприятия по сохранению видов, отметили в компании.