18.01.2023, 10:48 7436
Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду безопасным способом
Весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан
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Токио. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом, а также серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон. Он сделал данное заявление, комментируя сообщения в СМИ, согласно которым весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.
Китай вновь призывает Японию серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. Как передает People's Daily, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
По словам Ван Вэньбиня, на протяжении последних двух лет мировое сообщество серьезно сомневалось в уместности и выступало против одностороннего и ошибочного решения властей Японии по сбросу радиоактивной воды в океан, а также выражало серьезную обеспокоенность последствиями этого шага для морской экологии и общественного здравоохранения, информирует RT.
Как отметил официальный представитель, большинство граждан Японии также выступают против подобного безответственного подхода. В ходе опроса 55% респондентов высказали несогласие с планом по сбросу радиоактивной воды в океан.
К сожалению, Япония по-прежнему не уделяет должного внимания озабоченностям всех сторон", - сказал Ван Вэньбинь, добавив, что Япония не предоставила научных и заслуживающих доверия объяснений, касающихся обоснованности ее плана, точности данных по радиоактивной воде, эффективности системы очистки и потенциального воздействия на окружающую среду.
По словам дипломата, Международное агентство по атомной энергии направило в Японию три технические рабочие группы, однако на данный момент пока не было принято окончательного решения относительно японского предложения. МАГАТЭ обращалось к Японии с неоднократными запросами, стремясь получить разъяснения или давая рекомендации по улучшению плана сброса.
В подобных условиях со стороны Японии опрометчиво и безответственно одобрять план по сбросу воды и продолжать реализацию соответствующего строительного проекта", - сказал Ван Вэньбинь.
Он заявил, что китайская сторона в очередной раз призывает Японию серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. За Японией должно строго наблюдать МАГАТЭ, японская сторона должна защитить морскую экологию, право на здоровье и интересы всех людей, добавил дипломат.
Без одобрения и полноценных консультаций со странами-соседями, другими заинтересованными сторонами и соответствующими международными институтами Япония не должна приступать к сбросу радиоактивной воды в океан", - заключил Ван Вэньбинь.
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17.01.2023, 12:09 17951
В Караганде сорок деревьев варварски вырвали на месте будущей стройки
Уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев"
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Караганда. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 40 берез и сосен вырвали вместе с корнями на месте будущего строительства, чтобы пересадить в другое место.
Карагандинские активисты зафиксировали момент, как грузовики вывозят сосны с места застройки. 30-летние деревья пересадили в районе промзоны. На самом деле, по словам очевидцев, как попало воткнули в ямы, не заботясь о правилах пересадки, сообщает телеканал "Хабар24".
По словам специалистов, зимняя пересадка взрослых деревьев не запрещается, однако, для того чтобы они прижились, нужно выполнить ряд условий. Например, выкопать со специальным земляным комом. Главное при пересадке - максимально сохранить замороженный земляной ком. Заготовка, транспортировка и посадка должны проходить при температуре минус 15, все эти дни она была ниже. То есть у этих деревьев шансы выжить на новом месте практически нулевые.
Аппарат акима района имени Казыбек би Караганды разрешения на вырубку зеленых насаждений не давал. В связи с этим в Юго-Восточный отдел полиции были направлены письма для привлечения к ответственности. Сумма ущерба нами посчитана. Это 1200 МРП", - прокомментировала специалист отдела акимата района Казыбек Би Айгерим Ержанова.
По предварительным подсчетам районного акимата, сумма ущерба - почти 4 млн тенге. По данным полиции, уголовное дело завели по статье "Незаконное уничтожение или повреждение деревьев".
Государство не преследует нарушителей, они не получают разрешение на вырубку, им дают разрешение на строительство, а деревья исчезают. И даже разваливаются уголовные дела, которые полиция возбуждает. После того, как наши активисты обращаются в полицию. Все доходит до суда, а там акимат говорит, а это не наши деревья. Покажите бумажку, что они наши. И все, пока полная безнаказанность.", - сказал директор по развитию Карагандинского экомузея Дмитрий Калмыков.
На месте бывшего детского сада должна появиться жилая многоэтажка. По словам активистов, это уже второе покушение на деревья. Первый "зеленый" скандал случился в июне прошлого года. Тогда активисты пересчитали здесь все деревья вместе с представителями застройщика и акимата. Их было 157.
В законодательное русло они никак не могут привести защиту зеленых насаждений. Вот ранее 65 миллионов выделялось на реестр зеленых насаждений. По всей Караганде посчитали абсолютно все деревья, их там 1 миллион 850 тысяч штук. Вся база находится в отделе коммунального хозяйства города Караганды. И этой базой почему-то никто не может пользоваться", - высказался общественник Жумабай Искаков.
Ранее сообщалось, что в природном резервате Павлодарской области незаконно вырубили лес почти на пять миллионов тенге.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения.
Проблема незаконной вырубки деревьев остается актуальной для Казахстана на протяжении многих лет.
16.01.2023, 17:43 24151
Токаев призвал участников саммита в Абу-Даби к активной реализации "зеленых" проектов
Фото: Акорда
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Абу-Даби. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", в ходе которого призвал всех участников саммита к активной реализации "зеленых" проектов, сообщает пресс-служба Акорды.
В своем выступлении глава государства поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за организацию масштабного международного мероприятия, на котором будут обсуждаться актуальные темы глобального уровня.
Президент назвал общей задачей решение вопросов устойчивого развития в целях более чистого и "зеленого" будущего.
К нашему общему сожалению, в условиях растущей геополитической нестабильности и отсутствия энергетической безопасности тема климатических изменений отошла на второй план. Из-за повышения глобальной температуры урожайность самых важных сельскохозяйственных культур, обеспечивающих более 66% калорий, потребляемых в мире, может существенно снизиться", - заявил глава государства.
Он также отметил, что существует также серьезный риск нехватки пресной воды.
Согласно докладу ООН, к 2050 году из-за изменения климата дефицит питьевой воды грозит затронуть более 5 миллиардов человек. В конечном счете это может подорвать всемирную систему обеспечения продовольствием, а также энергетическую, городскую и экологическую системы. Все это требует срочных и эффективных действий, и не только политических. Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
По мнению главы государства, меры по борьбе с климатическими изменениями не должны осуществляться в ущерб развитию или модернизации - эти процессы должны происходить одновременно.
Мы надеемся, что международное сообщество увеличит свой вклад в финансирование мер борьбы с климатическими изменениями. Вот почему сегодняшняя встреча так важна. Казахстан принял на себя долгосрочные обязательства по достижению углеродной нейтральности. Фактически, наша страна одной из первых ратифицировала Парижское соглашение. Вслед за этим мы сформулировали амбициозную, но продуманную политику, которая направлена на диверсификацию экономики и продвижение возобновляемых источников энергии и устойчивых технологий", - проинформировал президент.
Касым-Жомарт Токаев, отметив, что почти 70% электроэнергии в Казахстане вырабатывается на угле, отдельно остановился на основных мерах, которые обеспечат глубокие структурные изменения промышленности и экономики.
По его словам, новый Экологический кодекс стимулирует промышленные корпорации к масштабному энергетическому переходу.
Полная сумма соответствующих требованиям инвестиций компаний в экологическую модернизацию вычитается из экологических платежей в бюджет. Что касается нормативно-правового регулирования, то в этом году мы завершаем разработку справочника промышленных стандартов - "Наилучшие доступные техники" (НДТ) для всех основных отраслей промышленности. На следующем этапе 50 крупнейших корпораций, на долю которых приходится 80% загрязнения экологии, должны будут перейти на эти стандарты", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Казахстан - первая страна в Центральной Азии, принявшая долгосрочную стратегию по достижению углеродной нейтральности. Данная стратегия определяет оптимальные пути достижения показателей вклада в борьбу с климатическими изменениями, определяемых на национальном уровне.
Национальная система квотирования и торговли квотами на выбросы парниковых газов уже доказала свою эффективность в качестве механизма стимулирования сокращения выбросов и развития технологии энергоэффективности. Наша общая цель - устранить разрыв между национальной и европейской системами торговли выбросами. Все эти меры обеспечат выполнение обязательств Парижского соглашения к 2030 году", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент проинформировал участников саммита о перспективах развития возобновляемой и альтернативной энергетики в Казахстане.
Обилие ветра и солнца, а также обширная территория нашей страны могут сделать Казахстан лидером в этом секторе, способным внести свой вклад в глобальные усилия по защите климата. В связи с этим мы совершенствуем нормативно-правовую базу, создавая наиболее привлекательные условия для инвесторов. В целом, по нашим планам к 2035 году в Казахстане будет введено 6,5 гигаватт возобновляемых энергетических ресурсов", - отметил он.
Глава государства подчеркнул, что еще одним перспективным направлением является "зеленый" водород. Международные эксперты считают, что наша страна может войти в десятку крупнейших экспортеров водорода.
Глава государства указал на важность использования потенциала атомной энергии как одного из важных факторов снижения выбросов парниковых газов.
Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана. Мы производим компоненты ядерного топлива внутри страны и имеем соответствующие возможности для дальнейшего продвижения безопасного использования атомной энергии. По нашему мнению, это является весьма перспективной сферой для торговли и инвестиций на региональном и глобальном уровнях", - подчеркнул президент.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев считает, что посадка леса является жизненно важной частью стратегии по смягчению последствий климатических изменений. Он отметил, что Казахстан присоединился к Декларации о лесах и землепользовании, принятой на 26-й Конференции ООН по изменению климата (COP26). Кроме того, в стране запущен масштабный проект по посадке двух миллиардов деревьев к 2025 году. В прошлом году было посажено 282 миллиона деревьев, а в этом году планируется посадить еще 410 миллионов.
Президент напомнил, что Казахстан, занимающий седьмое место в мире по производству зерна, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для защиты глобальной продовольственной безопасности.
Мы активно сотрудничаем с Всемирной продовольственной программой и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН по поставке пшеничной муки в качестве гуманитарной помощи афганскому народу. В этом контексте я призываю активно сотрудничать с Исламской организацией по продовольственной безопасности, чтобы помочь развивающим странам обеспечить продовольственную безопасность", - сказал глава государства.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев призвал всех участников саммита к активной реализации "зеленых" проектов, мобилизации ESG-инвестиций и объединению усилий в достижении целей устойчивого развития.
Ранее сообщалось, что Токаев выступит на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".
16.01.2023, 13:59 25826
Складировать крупные отходы возле мусорных контейнеров запретят в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство индустрии и инфраструктурного развития внесло изменения в правила содержания и защиты зеленых насаждений и благоустройства территорий городов и населенных пунктов.
Проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 30 января 2023 года.
Не допускается складирование строительных и крупногабаритных отходов на прилегающей территории к контейнерным площадкам. Физические и юридические лица производят самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов в специальные отведенные места", - говорится в тексте приказа.
В пояснительной записке к документу говорится, что на сегодняшний день юридические и физические лица зачастую оставляют крупногабаритный мусор (мебель, сантехнику, стройматериалы) рядом с контейнерами и контейнерными площадками.
Специализированный транспорт организации, осуществляющей деятельность по сбору коммунальных отходов, не предназначен для сбора такого рода отходов, то есть в мусоровоз невозможно поднять и загрузить, например шкаф или диван. В этой связи собственники таких отходов должны сами вывозить их на полигоны ТБО", - говорится в приказе МИИР.
Кроме того, согласно требованиям Экологического кодекса запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест, подчеркнули в ведомстве.
Также при проведении строительно-монтажных работ лица, проводившие данные работы, за свой счет должны будут восстановить первоначальные эксплуатационные качества поврежденного и (или) нарушенного благоустройства.
При проведении строительно-монтажных работ инженерных сетей (замена труб, находящихся под землей) подрядчики зачастую не приводят в соответствие место проведенных работ. То есть не выравнивают землю, не прокладывают асфальт и бордюры, создают дискомфорт для жителей. В этой связи от жителей населенных пунктов поступают жалобы", - отметили в МИИР.
09.01.2023, 16:45 62286
Государство должно проектировать зоопарки как исследовательские центры - эксперт Эксклюзив КТ
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователь в университете Джорджа Вашингтона, директор Научно-исследовательского центра биомедицины КазНУ имени аль-Фараби, PhD Ыдырыс Алибек заявил, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры.
Он подчеркнул, что сегодня наряду с глобальным потеплением уничтожение биоразнообразия является одной из главных экологических проблем.
В нашей стране этой проблемы не избежать. Ежегодно регистрируются факты угроз биоразнообразию. Среди них многие ценные животные и лекарственные растения подвергаются браконьерству и уничтожению местообитаний. Решение таких экологических проблем простое - люди должны быть экологически грамотными. А путь формирования экологической грамотности - это зеленое образование и природоохранная деятельность. Зоопарки являются одним из них", - заявил эксперт.
По его словам, зоопарки должны быть не только местом, куда люди могут прийти и развлечься, но и научно-исследовательским центром, сохраняющим генофонд исчезающих видов, охраняющим, защищающим, воспроизводящим и изучающим их поведение.
Например, в недавней статье в журнале Animal Conservation впервые сообщается, что наземные позвоночные - млекопитающие, птицы, земноводные и рептилии - были классифицированы как "вымершие таксоны". Авторы выявили 562 таких вида из Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП) и источников популярной литературы. Среди них 130 млекопитающих, 38 птиц, 137 земноводных и 257 пресмыкающихся", - сообщил Ыдырыс Алибек.
В то же время, отметил он, неофициальные источники описывают, что в мире насчитывается более 2200 видов организмов, исчезнувших на десятилетия.
Поэтому зоопарки должны стать местом пробуждения у людей симпатии к природе, помнящим такие виды, как туранский тигр и красный волк, виды которых исчезли в стране. В связи с этим средства, направляемые на сохранение государственных зоопарков, в будущем многократно окупятся за счет снижения антропогенного воздействия на экологию страны (за счет предотвращения экологического ущерба). Поэтому я считаю, что государство должно заново проектировать зоопарки как исследовательские центры", - добавил директор Научно-исследовательского центра биомедицины.
Ранее сообщалось, что контактных зоопарков в Казахстане, к счастью, становится все меньше, однако пока это позорное явление еще до конца себя не изжило.
К счастью, сокращение происходит именно за счет спада бума на контактные зоопарки: после появления в стране в 2016 году первых трех уже к 2017-му их только официально было 14, однако в 2021 году количество упало до 6. Мы надеемся, что хотя прописанные в законе "Об ответственном обращении с животными" запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году, по факту это отвратительное и опасное явление изживет себя раньше.
06.01.2023, 19:45 81211
В Жетысуской области засняли редкую птицу
Фото: ГНПП АЛТЫН-ЭМЕЛЬ
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Талдыкорган. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На территории государственного национального природного парка "Алтын-Емель" на фото и видео засняли крупную хищную птицу кумай.
Как сообщает пресс-служба ГНПП "АЛТЫН-ЭМЕЛЬ", птицу заснял начальник участка Илийского лесничества Дидар Базарбеков на в ходе дежурства 5 января этого года. Птица сидела на горе Большой Калкан.
Снежный гриф, или кумай, или гималайский гриф, гималайский сип (лат. Gyps himalayensis) - вид хищных птиц рода грифы.
Это крупная птица весом от 8 до 12 кг с размахом крыльев до 310 см.
Обитает в высокогорьях (2000-5000 м) Гималаев, Монголии, Саян, Тибета, Хубсугула, Памира, Тянь-Шаня, Джунгарского и Заилийского Алатау. Совершает вертикальные сезонные кочевки, спускаясь зимой ниже. Питается падалью, в основном копытных животных.
По окраске похож на белоголового сипа, подвидом которого ранее считался. Но светлее последнего, светлый воротник не пуховой, а перьевой. Молодые птицы более емные.
Гнездится поодиночке или группами до 6 пар на скалах. В кладке 1 яйцо; гнездовой сезон занимает более 7 мес.
05.01.2023, 14:18 90761
В Казахстане продлен мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов
Фото: Минэкологии
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане до 2024 года продлен мораторий на использование сайгаков, их частей и дериватов, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов.
Сообщается, что на территории Казахстана обитает более 90% всемирной популяции сайгаков.
В связи с сокращением численности сайгаков (до 21 тысячи в 2003 году) правительством РК приняты ряд комплексных мер по их охране, в том числе введен мораторий на их пользование. Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков, на сегодняшний день их численность достигла до 1,3 млн особей (до окота сайгаков), при их оптимальной численности до 700-800 тысяч особей.
При этом, усилилась конкуренция с сельскохозяйственными животными за пастбища и водопои, участились случаи потравы посевов. В этой связи, Министерством в 2023 году запланировано научное исследование популяции сайгаков в рамках биологического обоснования по управлению популяциями сайгаков, в ходе которых будут изучены следующие вопросы:
1) Прогноз развития популяции сайгаков;
2) Уточнение ареала и миграционных путей сайгаков;
3) Изучение кормовой базы сайгаков;
4) Выработка предложении по снижению конкуренции с сельским хозяйством.
В этой связи, на период научно-исследовательских работ Комитетом лесного хозяйства и животного мира МЭПР приказом от 28 декабря 2022 года продлен мораторий на использование сайгаков их частей и дериватов на всей территории республики до 2024 года согласно, научного обоснования", - сообщили в министерстве.
Напомним, в прошлом году Минэкологии Казахстана из-за жалоб фермеров на вытоптанные посевы заявило о намерении разрешить охоту на сайгаков, чтобы сократить поголовье. Президент назвал инициативу крайней мерой, а экологи заявили, что предложение по отстрелу сайгаков не выдерживает никакой критики. В июле глава государства объявил выговор министру экологии Брекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков. В декабре в Минэкологии сообщили, что намерены продлить запрет на отстрел сайгаков до конца 2023 года. 4 января текущего года указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Зульфия Сулейменова назначена министром экологии и природных ресурсов.
02.01.2023, 16:11 110566
Глава государства подписал закон о растительном мире
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Астана. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О растительном мире" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам растительного мира и особо охраняемых природных территорий", сообщает пресс-служба Акорды.
Основными целями законопроекта являются обеспечение регулирования общественных отношений в области охраны и использования растительного мира, создание правовых основ для сохранения и воспроизводства природных растительных ресурсов и генофонда дикорастущих видов растений, а также их рационального использования, говорится в заключении к документу.
Задачами законопроекта являются: создание экономических, организационных и иных условий для сохранения растительного биоразнообразия, их рациональное использование и обеспечение экологической безопасности; внедрение экономических механизмов, направленных на обеспечение устойчивого сохранения и рациональное использование ресурсов растительного мира; установление прав и обязанностей физических и юридических лиц - пользователей ресурсов растительного мира, а также укрепление законности и правопорядка в области охраны и использования объектов растительного мира; выполнение международных обязательств по сохранению биоразнообразия (Конвенция "О биологическом разнообразии" и протоколы к ней) и другие.
Для реализации указанных задач законопроектом предусмотрены нормы по: охране и защите растительного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, реликтовых и эндемичных видов растений; интродукции, акклиматизации и гибридизации растений; проведению инвентаризации, ведению государственного мониторинга и государственного кадастра растительного мира, также предусматривается общее и специальное пользование растительным миром. При этом, для специального пользования растительным миром устанавливаются лимиты, которые будут определяться на основе ресурсных обследований.
Ожидаемые результаты принятия законопроекта: улучшение охраны объектов растительного мира, сохранение биологического разнообразия и повышение их устойчивости, охрана эндемичных и редких видов растений; реализация системы экономических стимулов, способствующих решению общегосударственных задач в сфере охраны, воспроизводства и рационального использования ресурсов растительного мира; возможности привлечения инвестиций (в том числе грантов) для сохранения и использования потенциала растительной ресурсно-сырьевой базы, развития малого бизнеса (создание новых производств) в сфере использования (сбор, переработка) растительных ресурсов, роста доходов местных бюджетов; увеличение площади особо охраняемых природных территорий, гарантирующее долгосрочное сохранение биологического разнообразия и обеспечение воспроизводства ценных видов растительности и другие.
Напомним, поправки в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях предусматривают усиление ответственности за экологические нарушения.
02.01.2023, 12:27 107076
В лесах ВКО за год высадили более трех миллионов деревьев
На 2023 год запланирована посадка на площади 1537 га с высадкой 7,8 млн штук сеянцев
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Усть-Каменогорск. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В регионе разработан комплексный план увеличения объемов воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021-2025 годы, по которому проводятся посадки деревьев.
В 2022 году в государственном лесном фонде 13 лесных хозяйств ВКО согласно плану высажено 3,1 млн штук сеянцев различных древесных пород, сообщает YK-news.kz.
Выполнена посадка лесных культур на площади 669 га при плане 600 га. На 2023 год запланирована посадка на площади 1537 га с высадкой 7,8 млн штук сеянцев различных древесных пород. По результатам лесоустройства возможна будет корректировка плана на 2024 - 2025 годы в связи с уменьшением лесокультурного фонда, так как на некоторых участках произошло естественное заращивание", - сообщил исполняющий обязанности руководителя областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Арман Есентаев.
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Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?