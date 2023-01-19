Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду безопасным способом

Весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан

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Токио. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Китай призвал Японию утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом, а также серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон. Он сделал данное заявление, комментируя сообщения в СМИ, согласно которым весной и летом нынешнего года Япония планирует осуществить сброс радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан.





Китай вновь призывает Японию серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. Как передает People's Daily, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.





По словам Ван Вэньбиня, на протяжении последних двух лет мировое сообщество серьезно сомневалось в уместности и выступало против одностороннего и ошибочного решения властей Японии по сбросу радиоактивной воды в океан, а также выражало серьезную обеспокоенность последствиями этого шага для морской экологии и общественного здравоохранения, информирует RT





Как отметил официальный представитель, большинство граждан Японии также выступают против подобного безответственного подхода. В ходе опроса 55% респондентов высказали несогласие с планом по сбросу радиоактивной воды в океан.





К сожалению, Япония по-прежнему не уделяет должного внимания озабоченностям всех сторон", - сказал Ван Вэньбинь, добавив, что Япония не предоставила научных и заслуживающих доверия объяснений, касающихся обоснованности ее плана, точности данных по радиоактивной воде, эффективности системы очистки и потенциального воздействия на окружающую среду.





По словам дипломата, Международное агентство по атомной энергии направило в Японию три технические рабочие группы, однако на данный момент пока не было принято окончательного решения относительно японского предложения. МАГАТЭ обращалось к Японии с неоднократными запросами, стремясь получить разъяснения или давая рекомендации по улучшению плана сброса.





В подобных условиях со стороны Японии опрометчиво и безответственно одобрять план по сбросу воды и продолжать реализацию соответствующего строительного проекта", - сказал Ван Вэньбинь.





Он заявил, что китайская сторона в очередной раз призывает Японию серьезно отнестись к разумным озабоченностям соответствующих сторон и утилизировать радиоактивную воду научно обоснованным, открытым, прозрачным и безопасным способом. За Японией должно строго наблюдать МАГАТЭ, японская сторона должна защитить морскую экологию, право на здоровье и интересы всех людей, добавил дипломат.





Без одобрения и полноценных консультаций со странами-соседями, другими заинтересованными сторонами и соответствующими международными институтами Япония не должна приступать к сбросу радиоактивной воды в океан", - заключил Ван Вэньбинь.