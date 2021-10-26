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Кок-Жайлау вернут в состав Иле-Алатауского нацпарка до конца года

25.10.2021, 19:38 38476
Кок-Жайлау вернут в состав Иле-Алатауского нацпарка до конца года
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК рассказал на какой стадии находится возврат урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Принятие закона регламентирующего порядок перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий послужило основанием возврата земель проекта Кок-Жайлау обратно в состав Иле-Алатауского нацпарка. На сегодня площадь земель - это порядка чуть более 1000 гектаров. В настоящее время разрабатывается проект постановления правительства о передаче земель в Иле-Алатауский национальный парк", - сказал Сериккали Брекешев.

 
Он добавил, что процедура согласования проекта постановления и его утверждения занимает порядка одного месяца, а сам процесс возвращения Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка планируют завершить до конца текущего года.
 
Напомним, 3 июня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к премьер-министру РК с просьбой вернуть Кок Жайлау в Иле-Алатауский нацпарк.
 

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Вернуть лошадь Пржевальского в естественную среду обитания намерены Казахстан и Словакия

26.10.2021, 17:17 5239
Вернуть лошадь Пржевальского в естественную среду обитания намерены Казахстан и Словакия
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Казахстан и Словакия рассматривают вопрос о возвращении лошадей Пржевальского в естественную среду обитания - на территорию республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данная инициатива была рассмотрена на встрече вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой республики Миланом Колларом. Примкулов отметил, что казахстанская сторона уже направила словацкой стороне перечень документов, необходимых для решения данного вопроса, и попросил определить ответственное лицо от словацкой стороны. Коллар, в свою очередь, пообещал проинформировать словацкую сторону о проработке вопроса реинтродукции лошади и назначении ответственного за дальнейшее сотрудничество.
 
По итогам встречи стороны также договорились более подробно обсудить приоритеты сотрудничества двух стран в рамках Межправительственной комиссии, проведение которой планируется в марте 2022 года в Братиславе. 
 

В этой связи предлагаю совместно подготовить штат бизнес-миссии из Казахстана для поиска перспективных партнеров в Словакии", - сказал вице-министр. 


Он также предложил рассмотреть новые направления сотрудничества между Казахстаном и Словакией в области охраны окружающей среды, геологоразведки и энергетики.
 
Стороны выразили уверенность, что это позволит увеличить товарооборот между двумя странами и укрепить инвестиционное сотрудничество.
 
Ранее стороны договорились сотрудничать в области промышленности, энергетики, образования, туризма, а также метрологии и оценке соответствия.
 
В частности, казахстанская сторона проработала проект соглашения между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством охраны окружающей среды СР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в новой редакции.
 

На сегодняшний день с учетом предложений и замечаний словацкой стороны мы разработали обновленный текст проекта соглашения в рамках компетенции Министерства окружающей среды Словацкой Республики и отправили его по дипломатическим каналам", - сказал Примкулов. 

 
В этой связи посол Словакии сказал, что окажет содействие в согласовании проекта соглашения со словацкой стороной для дальнейшего подписания в ходе заседания межправительственной комиссии.
 

Министр экологии рассказал о реализации национального проекта "Жасыл Казахстан"

26.10.2021, 14:14 11908
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев презентовал Национальный проект "Жасыл Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, проект был разработан в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и направлен на создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации в стране. 
 

Нацпроект содержит четыре основных направления: "Таза Казахстан", "Унемдi Казахстан", "Табигат", "Экология болашагы" и состоит из 11 задач, по которым определено 19 показателей и 48 мероприятий. Реализация проекта будет способствовать увеличению реальных доходов населения, увеличению ВВП на 231 миллиардов тенге. За счет реализации национального проекта будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест", - сказал Сериккали Брекешев. 

 
Также министр подробнее рассказал обо всех направлениях. Например, в рамках направления - "Унемдi Казахстан" планируется сократить потери воды при орошении на 4 кубических километра, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов. 
 

В нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тысяч гектар. Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубического километра", - отметил министр. 

 
По словам министра, реализация нацпроекта также позволит улучшить качества воды в озерах, снизить потери при подаче воды на орошение. Кроме того, позволит увеличить лесистость до 5% от общей площади страны.
 
 

Глава Минэкологии прокомментировал ситуацию с Малым Талдыколем

25.10.2021, 18:50 41203
Глава Минэкологии прокомментировал ситуацию с Малым Талдыколем
Фото: акимат Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК прокомментировал ситуацию с озером Малый Талдыколь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы проводили исследования. На сегодняшний день мы понимаем, что подпитки этого озера нет. Идет естественное высыхание. В будущем, если дополнительно не подпитывать это озеро, то ему грозит полное высыхание. С акиматом города мы не один раз встречались, проводили и выездные совещания, прямо на месте Талдыколя. Мы понимаем, что без подпитки это озеро в скором будущем высохнет. На это влияют несколько факторов, в том числе, наверное, и активная городская застройка", - сказал Сериккали Брекешев.

 
При этом министр подчеркнул, что Малый Талдыколь останется в качестве водного объекта.
 

Площадь озера будет не менее 20 гектаров. Акимат проведет дополнительные исследования. Территория, которая останется, - наибольшая и глубоководная часть озера. Все остальное - вокруг озера будет организована рекреационная зона", - сказал глава Минэкологии.

 
Он добавил, что будут определены конкретные границы озера.
 

Будут проведены работы по очистке дна от иловых отложений и организована искусственная подпитка озера. Поэтому, я думаю, в ближайшем будущем, озеро Талдыколь и часть вокруг него, где будет организованы рекреационные зоны, будет очень хорошим местом для отдыха горожан", - сказал Сериккали Брекешев.

 
Ранее в Минэкологии озвучили свою позицию по вопросу Малого Талдыколя. 
 
19 сентября стало известно, что засыпку озера Малый Талдыколь в Нур-Султане решили временно остановить.
 

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