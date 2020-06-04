Сагинтаев попросил премьер-министра вернуть Кок Жайлау в Иле-Алатауский нацпарк

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к премьер-министру РК с просьбой вернуть Кок Жайлау в Иле-Алатауский нацпарк, передает Kazakhstan Today.

Регулярно встречаюсь с экологами. Много разговоров о судьбе Кок Жайлау. Чтобы поставить точку, сегодня обратился с письмом на имя премьер-министра страны с просьбой вернуть эти земли из запасов города в состав Иле-Алатауского государственного национального природного парка", - написал Сагинтаев в Twitter .

Напомним, постановлением правительства в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, общей площадью 1002 гектара были переведены в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства горнолыжного курорта Кок Жайлау. В октябре 2019 года глава государства Касым-Жомарт Токаев запретил строительство горнолыжного курорта. С тех пор общественные активисты и политические деятели просят вернуть Кок Жайлау в состав нацпарка.

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