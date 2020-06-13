Концентрация бензпирена в атмосферном воздухе Алматы ниже нормы - Казгидромет

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" опубликовал результаты анализов первой недели на содержания бензпирена в атмосферном воздухе Алматы, передает Kazakhstan Today.





Отбор проб был произведен на следующих пяти точках: улица Амангельды, угол улицы Сатпаева; проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра; микрорайон Айнабулак-3; микрорайон Аксай-3, улица Маречека, угол улицы Б. Момышулы; микрорайон Тастак-1, улица Толе би, 249.





"По результатам отбора и анализа проб атмосферного воздуха Алматы концентрации бензпирена находятся в пределах 0,0002-0,0004 мкг/кубометр, что ниже установленной нормы (ПДК = 0,001 мкг/кубометр)", - говорится в сообщении.





Бензпирен - химический компонент, обладает сильнейшей канцерогенной активностью, чрезвычайно токсичен. По степени воздействия на организм относится к I (высшему) классу опасности. Образуется при сгорании углеводородного жидкого, твёрдого и газообразного топлива (в меньшей степени при сгорании газообразного), в крупных городах выделяется преимущественно автомобильным транспортом.





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