Красная книга Казахстана пополнилась

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК сообщает, что с сегодняшнего дня в Красную книгу Казахстана вошли тигр, переднеазиатский леопард и лошадь Пржевальского, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, основанием для этого стало внесение дополнений в постановление правительства РК от 31 октября 2006 года №1034 "Об утверждении перечней редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных". Так, раздел "Сут коректiлер классы - Mammalia Класс - млекопитающие" дополнены новыми строками.

Общая численность популяции переднеазиатского леопарда во всем мире насчитывает 870-1,3 тысячи особей, в Казахстане встречается только в Устюртском государственном природном заповеднике. Кроме того, на сегодня министерством разработана программа восстановления тигра в Прибалхашье, которая рассчитана на 15 лет. Она включает в себя подготовку мест обитания, выпуск тигров в природу и мониторинг успешности программы. Лошадь Пржевальского относится к подвиду диких лошадей, является одной из редчайших представителей семейства лошадиных, в стране их насчитывается порядка 10 особей.

Напомним, в Красную книгу Казахстана в настоящее время входят порядка 400 видов растений и 133 вида позвоночных животных.

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