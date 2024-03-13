Массовая гибель лебедей в Мангистау: сливавший нечистоты в озеро отель оштрафуют более чем на 300 млн тенге  

Реализация проектов позволит довести объем переработки до 1,5 млн тонн в год

Фото: gov.kz

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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в ходе заседания правительства сообщил, что в Казахстане запустят 37 новых заводов по переработке твердых бытовых, передает корреспондент агентства.





Проработаны 45 проектов, из них строительство 37 новых и модернизация 8 действующих заводов общей мощностью более 1,2 млн тонн в год на сумму 171,6 млрд тенге, из них 34,3 млрд тенге частных инвестиций. Реализация проектов позволит довести объем переработки до 1,5 млн тонн в год", - заявил министр.





Фото: скрин презентации





Он также отметил, что с регионами Казахстана проработан 21 проект по строительству и модернизации сортировочных линий мощностью более 3 млн тонн в год на сумму более 49,2 млрд тенге, из них порядка 10 млрд тенге частных инвестиций.





Реализация проектов позволит довести мощность сортировочных линий с текущих 1,7 до 4,7 млн тонн и охватить города и крупные населенные пункты всех регионов страны. В Актюбинской, Атырауской и области Абай имеются не введенные в эксплуатацию сортировочные линии, общей мощностью более 300 тысяч тонн в год. Акиматам данных областей необходимо принять меры по вводу объектов в эксплуатацию", - сообщил Ерлан Нысанбаев.





Фото: скрин презентации





По словам министра, в 2023 году в стране образовано порядка 4,1 млн тонн коммунальных отходов, из них отсортировано и переработано 1 млн тонн, остальной объем захоронен на полигонах ТБО.





Космический мониторинг только по 39 крупным населенным пунктам выявил в прошлом году 5533 несанкционированные свалки, что говорит о значительном превышении фактического объема отходов над учтенным. Морфологический состав коммунальных отходов состоит из порядка 70% полезных фракций, а именно 16% - пластика, 11% - отходов макулатуры, 9% - стекла, 37% - органических отходов, 27% - прочие", - добавил глава Минэкологии.





Стоит отметить, что во многих регионах республики до сих не удалось организовать эффективный сбор и вывоз, сортировку и переработку коммунальных отходов.





Также на свалках периодически происходят пожары. К примеру, в прошлом году сообщалось о пожаре на мусорном полигоне близ Актобе. Возгорания на свалках происходят регулярно с 2015 года. Также в Уральске несколько дней горел мусорный полигон. Площадь пожара составила 1 гектар.





По мнению экологов, при сгорании твердых бытовых отходов происходит выброс диоксинов - мощнейших канцерогенных ядов, которые накапливаются в организме человека и вызывают мутагенные изменения. Диоксины имеют свойство годами отравлять организм человека и животных, более того, они накапливаются по пищевым цепям. Канцерогенные вещества с тлеющей свалки воздействует на все живое в радиусе 24 километров.