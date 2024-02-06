Массовая гибель лебедей в Мангистау: против отеля возбуждены административные дела

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Алматы. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Списки автомашин, нарушающих экологические нормы в Алматы, передадут полиции 10 февраля, передает корреспондент агентства.





Списки обнаруженных в процессе исследования машин с грязным выхлопом будут переданы полиции 10 февраля", - цитирует представителя Sergek Group веб-сайт Kolesa.kz .





Сообщается, что выявлять автомобили, передвигающиеся по Алматы с нарушением норм токсичности и дымности, в тестовом режиме начали в декабре 2023 года. С 1 января 2024 года экодатчики заработали в полную силу.





В компании отметили, что теперь патрульные получат законные основания, чтобы начать выявлять нарушителей в потоке транспорта, останавливать и отправлять на экопосты для проверки.





Условно у владельцев дымящих машин есть неделя, чтобы привести их в порядок", - говорится в сообщении.





kolesa.kz





Как рассказали специалисты, проверять выхлоп на экопостах должны по регламенту с подключением датчиков температуры масла и скорости вращения коленвала, снимая показания отдельно на низких и высоких оборотах. При этом нельзя будет обследовать бензиновые машины при температуре меньше чем 7 градусов, а дизельные - когда на улице ниже нуля.





Напомним, в Алматы предложили проверять автомобили на соответствие экостандартам.





По словам директора центра физико-химических методов исследования и анализа Казахского национального университета имени аль-Фараби Булата Кенесова, Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц.





Жители Алматы пожаловались экс-министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву на грязный воздух.





Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил , что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения. Он подчеркнул, основными причинами загрязненного воздуха в городе являются транспорт и уплотняющая застройка.





Депутат Закиржан Кузиев отметил , что власти Алматы должны признать загрязнение воздуха главной проблемой в городе.





По его словам, экоактивисты утверждают, что правдивые статистические данные не разглашаются. Он отметил, что основным загрязнителем воздушного бассейна города Алматы является автотранспорт.





По словам Жениса Туякова, ежедневно в город въезжает более 200 тысяч машин. В часы пик они ухудшают транспортные проблемы на дорогах и негативно влияют на экологию. Всего в 5 близлежащих к городу районах зарегистрировано 230 тысяч машин. Около 30-40% въезжающего из области транспорта может быть транзитным из других регионов страны.





В феврале 2023 года члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы. Отмечается, что ежедневно 2 000 000 алматинцев делают 50 миллиардов вдохов ядовитой смеси из автомобильных выхлопов, угольной сажи и пыли от многочисленных строек.