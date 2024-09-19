Меры по спасению Арала обсудил Бектенов с главами стран ЦА
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с главами делегаций стран Центральной Азии приоритетные задачи Фонда спасения Арала, сообщает primeminister.kz.
Стороны рассмотрели вопросы совместного использования трансграничных водных ресурсов, а также меры по дальнейшему решению экологических и социально-экономических проблем в бассейне Аральского моря".
Напомним, Казахстан является председателем Международного фонда спасения Арала с 2024 по 2026 годы.
Сегодня главы наших государств уделяют особое внимание водной сфере. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил, что спасение Арала должно стать приоритетом долгосрочного международного сотрудничества. Первостепенной задачей фонда является комплексное и рациональное использование, охрана водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом их социально-экономической, энергетической, ирригационной и экологической значимости. Выражаю надежду, что общими усилиями нам удастся качественно улучшить состояние важного для всех наших стран уникального водоема", - отметил Бектенов.
Несмотря на принимаемые меры, дефицит водных ресурсов в бассейне Аральского моря растет, и МФСА предстоит консолидировать усилия заинтересованных государств.
Казахстанский премьер обозначил приоритетные задачи фонда:
- проработка комплексного и взаимовыгодного механизма водно-энергетического сотрудничества в Центральной Азии с учетом интересов всех сторон;
- внедрение новейших цифровых технологий;
- использование спутниковых данных дистанционного зондирования Земли;
- разработка и внедрение единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря;
- завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.
Данные меры нацелены на достижение баланса в покрытии нужд стран и недопущение дефицита электроэнергии в осенне-зимний период и поливной воды в летний период.
Для справки:
Международный фонд спасения Арала (МФСА) создан в 1993 году пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Цель создания организации - объединение усилий стран по смягчению негативного воздействия высыхания Арала на окружающую природную среду и население региона. Фонд реализует совместные межгосударственные экологические и научно-практические программы и проекты.
В июле сообщалось, что в Северном Арале увеличился объем воды. Добиться этого удалось, в частности, благодаря договоренностям с Узбекистаном и Кыргызстаном.
Были утверждены графики подачи воды, которые в данный момент соблюдаются", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала.