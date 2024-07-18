При досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотикамиПри досмотре на таможенном посту в Мангистауской области узбекистанец проглотил сверток с наркотиками
17.07.2024, 18:53 8361
Минводы разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Арала
Фото: Depositphotos
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывает вторую фазу проекта по сохранению Северного Аральского моря, сообщает пресс-служба министерства.
На данный момент за счет гранта Всемирного банка идет разработка необходимой документации по проекту.
Проект состоит из трех основных компонентов. Первый - развитие инфраструктуры и улучшение гидрологического состояния Северного Арала и дельты реки Сырдарьи. Второй - поддержка стабильной экономической, социальной и экологической обстановки в Кызылординской области. Третий - обновление информационной базы и систем управления водными ресурсами.
По итогам первой стадии проекта была построена Кокаральская плотина, а объем воды в Северном Арале достиг 27,1 млрд кубометров. Вторая фаза призвана улучшить управление водными ресурсами, помочь в развитии рыбного хозяйства и экотуризма, улучшить экологическое состояние региона и увеличить объемы и эффективность накопления воды в Северном Аральском море", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, 6 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе неформального саммита Организации тюркских государств заявил о необходимости объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского и Аральского морей.
1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан.
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17.07.2024, 11:37 11796
Космический мониторинг выявил более 400 стихийных свалок в Астане
Фото: Минэкологии
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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности с 2018 года проводит работу по космическому мониторингу твердых бытовых отходов. Для этого создан специализированный геосервис с картами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным министерства, космический мониторинг твердых бытовых отходов по Астане завершен и всего выявлено 414 несанкционированных свалок.
Отмечается, что НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" совместно с Министерством экологии и природных ресурсов проводит космический мониторинг, который охватывает 46 населенных пунктов и покрывает площадь более 290 тысяч квадратных километров. Ежегодно мониторинг проходит с 1 марта по 30 сентября. Определить места размещения отходов возможно исключительно в теплый период времени, т.к. снимки, покрытые снегом, не подходят для мониторинга.
На сегодняшний день продолжается мониторинг стихийных свалок по всем областям Казахстана.
Полученные данные прослеживаются Комитетом экологического регулирования и контроля, а также работой утилизации отходов занимаются территориальные департаменты экологии совместно с местными исполнительными органами.
Ранее были опубликованы результаты космического мониторинга стихийных свалок за первое полугодие. Обновленные данные представлены в таблице.
15.07.2024, 19:25 24501
В Минэкологии подписали с WWF меморандум по возвращению тигров в Казахстан
Фото: Минэкологии РК
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 июля, был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством экологии и природных ресурсов РК и Всемирным фондом природы (WWF International) по реализации программы реинтродукции тигра в Казахстане, сообщает пресс-служба МЭПР РК.
Этот меморандум является продолжением сотрудничества, которое уже привело к значительным достижениям в восстановлении биоразнообразия и инфраструктуры Иле-Балхашского природного резервата.
Возвращение тигра в Казахстан - это не только экологический важный проект, но и символ наших усилий по восстановлению природного наследия. Эта инициатива стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству множества организаций и экспертов", - сообщили в Минэкологии.
Ранее сообщалось, что в Иле-Балхашском резервате проводятся работы в рамках программы возвращение тигра в Казахстан.
12.07.2024, 11:03 45631
Источник неприятного запаха в Атырау обнаружили экологи
Источником загрязнения воздуха вновь стал отстойник "Квадрат", в который сливают городские нечистоты
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Атырау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауские экологи обнаружили источник неприятного запаха, на который жаловались жители города.
По данным Казгидромета, значительное превышение ПДК по сероводороду было зафиксировано сразу в нескольких районах города.
Источником загрязнения воздуха стал отстойник "Квадрат" в правой части города Атырау", - сообщили специалисты.
Они направили данные в управление санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области для принятия решения.
Специалисты управления будут осуществлять мониторинг атмосферного воздуха города днем и ночью во взаимодействии со специалистами областного управления санитарно-эпидемиологического надзора и Казгидромета РМК АФ", - заверили в ведомстве.
Напомним, 10 июля атыраусцы пожаловались на едкий и удушающий запах, из-за которого у многих заболела голова. В одном из микрорайонов города было зафиксировано многократное превышение ПДК по сероводороду.
Атыраусцы регулярно страдают от сильного и неприятного запаха.
Последнее десятилетие в теплое и жаркое время года, особенно ранним утром, в Атырау стабильно стоит удушливый запах сероводорода. Мы вынуждены постоянно закрывать окна и дышать кондиционированным воздухом. Дома постоянно работают воздухоочистители. О каком качестве жизни можно говорить? Мой демарш в департамент экологии был связан с необходимостью, наконец, определить и назвать источник выбросов, а со стороны государства я требую принять меры, чтобы избавить жителей города от этого экологического геноцида", - сообщила изданию "Ак Жайык" жительница города Лаура Сулейменова.
Тогда замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал, что причина запаха - испарения из отстойника "Квадрат".
Как раньше писал "Ак Жайык", 500 гектаров "Квадрата" ежедневно принимают кубометры нечистот с городского правобережья. Когда там проводят очистку, город накрывает волна отвратительного запаха. Акимат Атырау уже обещал провести масштабную реконструкцию канализационных сетей.
На "борьбу" с "Квадратом" из республиканского бюджета было выделено около 3 миллиардов тенге", - сообщает источник.
10.07.2024, 11:04 58706
На едкий и удушающий запах пожаловались жители Атырау
Фото: opel65.ru
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Атырау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители разных районов Атырау в соцсетях жалуются на едкий и удушающий запах. Источник пытаются определить специалисты Казгидромета и департамента экологии.
На Востоке вонь, под утро голова страшно болит от "полезного" запаха";
В Нурсае дышать нечем было";
Вонь с утра стоит неимоверная, аж голова разболелась, что и неудивительно при такой концентрации "полезного" сероводорода. Хотя ветер к утру сменился и дует в сторону от города", - пишут жители.
Они опубликовали скриншот из приложения AirKZ, на котором в микрорайоне Жилгородок зафиксировано многократное превышение ПДК по сероводороду.
Как известно, сероводород - токсичный газ, действующий непосредственно на нервную систему. Ощутимый запах - при концентрации H2S 1,4 - 2,3 мг/м3, значительный запах - 4 мг/м3, тяжелый запах - от 7 мг/м3", - пишет AtyrauPress.
Источник зловония ищут специалисты департамента экологии и Атырауского филиала РГП "Казгидромет", сообщает источник.
Сейчас мы смотрим все станции, результаты будут сообщены дополнительно", - проинформировали в ведомстве.
Специалисты департамента экологии тоже проведут контроль качества атмосферного воздуха. Результаты они обещали опубликовать позже.
Атыраусцы регулярно жалуются на сильный и неприятный запах в городе.
Последнее десятилетие в теплое и жаркое время года, особенно ранним утром, в Атырау стабильно стоит удушливый запах сероводорода. Мы вынуждены постоянно закрывать окна и дышать кондиционированным воздухом. Дома постоянно работают воздухоочистители. О каком качестве жизни можно говорить? Мой демарш в департамент экологии был связан с необходимостью, наконец, определить и назвать источник выбросов, а со стороны государства я требую принять меры, чтобы избавить жителей города от этого экологического геноцида", - сообщила изданию "Ак Жайык" жительница города Лаура Сулейменова.
Тогда замакима Атырауской области Жасулан Бисембиев рассказал, что город накрывают испарения из отстойника "Квадрат".
Как раньше писал "Ак Жайык", 500 гектаров "Квадрата" ежедневно принимают кубометры нечистот с городского правобережья. Когда там проводят очистку, город накрывает волна отвратительного запаха. Акимат Атырау уже обещал провести масштабную реконструкцию канализационных сетей.
На "борьбу" с "Квадратом" из республиканского бюджета было выделено около 3 миллиардов тенге", - сообщает источник.
09.07.2024, 19:46 64321
Краснокнижного медведя засняла фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель"
Медведь попал в кадр во время водопоя
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Талдыкорган. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушка в нацпарке "Алтын-Эмель" засняла тяньшанского медведя во время водопоя.
Как рассказали в национальном парке, в 2023 году при помощи зоологов института зоологии МООН РК на средства WWF в горах Дегерес государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" для экономии воды и обеспечения водой диких животных и птиц установлен резервуар для воды емкостью 3,0 тонны с автоматическим регулированием подачи воды в лоток.
Сотрудники отдела науки, информации и мониторинга в ходе научных исследовательских работ установили рядом фотоловушки. С их помощью удалось заснять тяньшанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Республики Казахстан", - сообщили в парке.
04.07.2024, 17:00 100486
Ситуация вызывает обеспокоенность - Токаев об изменении климата
Он подчеркнул, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно
Фото: МЧС РК
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита "ШОС плюс" высказался об изменениях климата.
Ситуация в этой сфере вызывает серьезную обеспокоенность. Мы стали свидетелями значительного роста различных природных катаклизмов, которые наносят огромный ущерб практически всем государствам. Недавно Казахстан на себе ощутил последствия беспрецедентных паводков. По мнению специалистов, масштабы этого стихийного бедствия напрямую связаны с процессом глобального потепления", - заявил президент Казахстана.
Он подчеркнул, что преодолеть климатические вызовы в одиночку невозможно.
Считаю, что мировое сообщество должно продолжить решительный курс декарбонизации экономики, но без ущерба насущным задачам развития и модернизации всех государств", - добавил лидер Казахстана.
Ранее сообщалось, что в рейтинге стран по эффективности борьбы с изменением климата Казахстан занял 60-е место из 67.
03.07.2024, 15:06 111076
Гибель десятков верблюдов от укусов каракуртов: лечение и компенсация за павших животных не включены в бюджет
В Атырауской области укусам ядовитых пауков подверглись порядка 400 животных, 63 из них погибли
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Атырау. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области от укусов каракуртов пострадали около 400 верблюдов, 63 из них погибли, сообщили в областном акимате.
В Индерском, Исатайском и Курмангазинском районах Атырауской области растет число ядовитых насекомых на песчаных участках. На сегодня от укусов ядовитых пауков пострадали 397 верблюдов. Ветеринарам удалось вылечить 217 верблюдов, еще 117 верблюдов находятся на лечении.
Профилактика и лечение укусов ядовитых насекомых, а также компенсация павших животных не финансируются из бюджета. Тем не менее местные ветеринары продолжают проводить лечебные мероприятия", - отметили в акимате.
В ведомстве рекомендовали животноводам не выпасать верблюдов, лошадей и коров на пастбищах, где распространены ядовитые насекомые, немедленно информировать ветеринарных врачей о животных с признаками заболевания и строго соблюдать правила ухода за животными, проходящим лечение.
Это связано с тем, что применение экстренных ветеринарных лечебных мер после укуса ядовитых насекомых является самым основным способом спасения животных от гибели", - добавили в акимате.
02.07.2024, 20:15 115936
В Алматы снова гибнут деревья
Деревья гибнут из-за отсутствия полива
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Алматы. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Осенью 2023 года вдоль одной из центральных улиц Алматы высадили саженцы тополей. И вот в конце июня 2024 года можно увидеть, как они гибнут из-за отсутствия полива, сообщает Orda.kz.
Работы выполнены в 2023 году ТОО "Farza Corp". Договор с подрядной организацией был подписан на основании проведенных процедур государственных закупок", - прокомментировали ситуацию в акимате города.
На данный момент по улице Толе би ведутся работы по установлению точного количества опавших саженцев. Подрядная организация будет привлечена к административной ответственности и произведет восстановление саженцев в осенний период за счет собственных средств. За уходовые работы по саженцам оплата не производилась.
В соответствии с правилами содержания и защиты зеленых насаждений города Алматы в случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере. После завершения работ по компенсационной посадке деревьев физические и юридические лица в течение одного месяца информируют в письменном виде уполномоченный орган об исполнении работ согласно плану компенсационной посадки.
Ранее экоактивисты обратились к акиму Алматы с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку озера Сайран и его зеленой зоны. Они отметили, что озеро и прилегающая к нему территория с 1994 года являются государственной особо охраняемой природной территорией местного значения, а также относятся к водоохранной полосе.
По мнению активистов, из-за активной перестройки уникальная экосистема водохранилища Сайран оказалась под угрозой уничтожения. В связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения. О том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует и массовое повреждение деревьев зеленой зоны.
Эксперты в области охраны природной среды Экологического общества Алматы в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявили, что "это не реконструкция, а новое строительство". Экологи опасаются, что на озере ведется активная засыпка береговых полос, что существенно уменьшит акваторию водохранилища.
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В Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?