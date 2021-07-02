Минэкологии: Балхашу не грозит обмеление

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана уверяет, что озеру Балхаш не грозит обмеление, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сохранение озера на стабильном уровне (не ниже отметки 341 метр по Балтийской системе) гарантируется при ежегодном притоке к нему 12 млрд кубометров воды. При этом 70% притока поступает по трансграничной реке Или. Как показал анализ гидрологических данных, сток реки Или с 2001 по 2020 годы составил 13,8 млрд кубометров. Всего в озеро ежегодно поступает около 20 млрд кубометров стока воды. Самыми крупными после Или являются реки Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз", - сообщает пресс-служба Минэкологии.

В ведомстве напомнили, что по поручению главы государства совместно с акиматом Алматинской области и с другими уполномоченными государственными органами разработан специальный план по сохранению озера Балхаш. В плане предусмотрены мероприятия по сокращению вредных сбросов промышленных предприятий, очистке и дноуглубительным работам на протоках дельты реки Или, реконструкции гидромелиоративных систем и внедрению современных технологий орошения в бассейне реки Или для сокращения потерь и экономии воды, строительству Кербулакского контррегулятора Капшагайской ГЭС для снижения колебания стока реки Или.

Эти мероприятия будут реализованы в рамках разрабатываемого Национального проекта по управлению водными ресурсами. Также в целях улучшения экологического состояния озера Балхаш, для восстановления и дальнейшего воспроизводства продуктивности рыбных запасов, в дельте реки Или ежегодно, с 2006 года, ведется расширение и углубление проток в дельте озера. В 2020 году реализованы 5 проектов по механизированной очистке и углублению проток, впадающих в Балхаш. В этом году ведутся работы по 4 объектам для увеличения пропуска воды реки Или в озеро. На 2022 год планируется реализация четырех проектов", - отметили в Минэкологии.

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