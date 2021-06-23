Минэкологии приступило к реализации мер по ликвидации стихийных свалок

МЭГПР РК

АЛМАТЫ. 22 ИЮНЯ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан приступило к реализации межведомственного плана мероприятий по принятию системных мер по ликвидации и недопущению стихийных свалок вокруг населенных пунктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2020 году в 23 городах, охваченных космическим мониторингом https://waste.garysh.kz выявлено 8884 несанкционированных мусорных полигонов, ликвидировано 80%. На сегодняшний день, космическим мониторингом покрыто 35 крупных населенных пунктов, площадью более 250 025 квадратных километров", - сообщает пресс-служба МЭГПР РК.

Дополнительно ведомством запущена "горячая" линия (+7775 9524900).

На сегодня поступило 1300 обращений, из них ликвидировано на 1 марта 2021 года 787 свалок", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно из бюджетов местных исполнительных органов на ликвидацию стихийных свалок выделяется порядка 100 млн тенге.

Решение проблемы с незаконными свалками также усилено в новом Экологическом кодексе. По словам вице-министра природоохранного ведомства Ахметжана Примкулова, количество отходов, которые мы производим в стране, продолжает расти. Одним из передовых решений является - переработка отходов в энергию".

20 мая Министерство экологии объявило аукционные торги для проектов по энергетической утилизации отходов. Комплексы "Waste to Energy" планируют запустить в городах Актобе, Алматы, Усть-Каменогорске, Нур-Султане, Караганде и Шымкенте. Строительство заводов планируется за счет привлечения инвесторов, общий объем инвестиций для строительства шести комплексов - 181 млрд тенге", - уточнили экологи.

В Минэкологии поделились, что законом установлены экологические требования по выбросам, приравненные к Европейским стандартам, а также будет осуществляться государственный контроль будущих заводов на соответствие этим требованиям. Экономия государственного бюджета при внедрении предлагаемой системы обращения с твердыми бытовыми отходами составит 5,4 млрд тенге за 5 лет из расчета внедрения альтернативы мусорным полигонам на объем 6 070 520 тонн ТБО.

Реализация проекта по энергетической утилизации "Waste to Energy" позволит из ежегодно образуемых около 5 млн тонн ТБО увеличить переработку и утилизацию до 1,65 млн тонн ТБО (750 тыс. тонн - сортировка и переработка, 900 тыс. тонн - переработка отходов в энергию) и, соответственно, довести долю переработки и утилизации отходов до 30% к 2024 году. Учитывая общественный интерес к проекту, министерством принято решение о создании общественной мониторинговой комиссии по вопросам реализации "Waste to Energy" в Казахстане", - резюмировали в пресс-службе.





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