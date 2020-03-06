Минэкологии прорабатывает вопрос возврата Кок жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка

Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Возврат урочища Кок жайлау" в состав национального парка будет осуществляться согласно действующему законодательству. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время Министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос возврата урочища Кок жайлау в состав национального парка. Возврат урочища в состав национального парка согласно действующему законодательству является расширением территории национального парка, и решение будет приниматься на основе естественно-научного и технико-экономического обоснований, получивших положительные заключения экологической экспертизы", - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, постановлением правительства в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, общей площадью 1002 гектара, были переведены из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства и функционирование горнолыжного курорта "Кок жайлау".

Депутаты мажилиса парламента инициировали поправки в законодательство в части исключения возможности перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и функционирования объектов туризма.

Указанные поправки были приняты от 28 октября 2019 года №268-VI ЗРК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса".

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