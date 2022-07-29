Минэкологии раскритиковали за продвижение отстрела сайги и игнорирование мнения общественности

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Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, что этот вопрос игнорировался, несмотря на то, что общественность об этом вопросе заявляла и говорила, и когда общественность предлагает альтернативные пути решения, со стороны министерства идет игнорирование этого вопроса", - сказал Данияр Сабирбаев.
Кроме того, он призвал министра экологии более активно подключиться данному вопросу, начать диалог с общественностью и экспертным сообществом.
Министерство активно не замечает слона в комнате. Есть вопросы, которые необходимо решать сегодня, точнее должны были решать еще вчера. Это создание инфраструктуры на путях миграции сайги. Однако для этого не нужно проводить исследовательских работ, изучение данной проблемы на протяжении двух лет, как заявило министерство. Это вещи, которые лежат на поверхности, и эти вопросы необходимо решать сегодня", - заявил в ходе пресс-конференции советник председателя НПК Данияр Сабирбаев.
По его словам, "сегодня министерство заняло крайне пассивную позицию".
Необходимо активно начать решать вопрос сайги, не допускать ситуации, когда данный вопрос выйдет из-под контроля. Нужно решать вопрос восстановления, возврата сельхозземель на путях миграции. Нужно решать вопрос с компенсацией фермерам, которые пострадали в этом году от того, что сайге фактически не было куда идти и они пошли на поля фермеров", - сообщил советник председателя НПК.
Он также подчеркнул, что "прежде чем продвигать вопрос об отстреле сайги, необходимо было предложить поиск баланса между людьми и сайгой".
Сегодня мы должны активно продвигать совместно с учеными, экспертами в том числе, комплексное решение регулирования и использования популяции сайги. Сегодня мы должны решить очень много вопросов, которые требуют своего неотлагательного решения. Мы хотели бы, чтобы ответственное министерство по данному вопросу заняло более активную позицию, и мы хотим, чтобы решение вопроса по сайге было консолидированным - как со стороны всего правительства, так и со стороны общественности", - добавил Данияр Сабирбаев.
Он также подчеркнул, что решение по вопросам регулирования популяции сайги необходимо принять к сентябрю.
Репортаж с данного мероприятия размещен на главной странице Kazakhstan Today.