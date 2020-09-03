Минэкологии разрабатывает Концепцию низкоуглеродного развития РК до 2050 года

Нур-Султан. 2 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев рассказал о разработке Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года, передает Kazakhstan Today.

Как известно, в целях исполнения обязательств Парижского соглашения по климату Казахстану необходимо разработать свое долгосрочное видение до 2050 года по переходу к низкоуглеродной экономике. На сегодня наблюдается тренд декарбонизации мировой экономики и ужесточения климатического регулирования. Так, в прошлом году Европейский союз объявил своей главной целью достижение нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Для этого, Евросоюз приступил к разработке "пограничного углеродного налога" на импортируемую продукцию из стран с высоким уровнем выбросов. Для того чтобы казахстанская продукция оставалась конкурентоспособной на европейских рынках, необходимо сокращать выбросы", - сказал М. Мирзагалиев.

По его словам, министерство приступило к разработке Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. В рамках Концепции Министерством прорабатывается ряд сценариев декарбонизации экономики страны. На основе результатов моделирования будут выработаны меры, оптимальные с экономической и социальной точки зрения. Завершить работу по утверждению Концепции планируется в I полугодии 2021 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства