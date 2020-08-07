Минэкологии выяснило причину зловонного запаха в Жаркенте

Талдыкорган. 6 августа. Kazakhstan Today - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан решает вопрос со зловонным запахом в Жаркенте Алматинской области. В регион выехала специальная комиссия от Минэкологии, передает Kazakhstan Today.

По информации МЭГПР РК, местное население неоднократно обращалось с жалобами на зловонный запах в округе из-за выбросов в атмосферу на очистных сооружениях предприятия.

При посещении полей фильтрации, куда сбрасываются отходы, мы увидели большой объем загрязняющих веществ. После мы встретились с представителями местной общественности и посетили предприятие. Проблема в том, что оно было спроектировано без наличия своего очистного сооружения. У него была ориентация и надежды на городские, коммунальные, очистные сооружения. Но в 2018 году городской коллектор отказался от предоставления своих услуг предприятию из-за очень большого объёма загрязняющих веществ. Коллектор уже не справлялся с таким объемом. В итоге компания построила свой коллектор, однако сбрасывала свои отходы без какой-либо очистки, напрямую, через трубу на поля фильтрации", - рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.

В результате большая гуща отходов от переработки кукурузы на полях фильтрации начала бродить и издавать зловонный запах, выделять выбросы сероводорода, от которого страдают и поныне местные жители.

В ходе проверки Минэкологии выяснилось, что предприятие работало без проведения соответствующей экологической экспертизы, был наложен соответствующий штраф.

Также принято решение о проведении Минэкологией детальной проверки предприятия в самое ближайшее время и в случае фактического подтверждения превышения уровня сбросов, что видно даже наглядно, будет поставлен вопрос о запрете сбросов вплоть до приостановки работы предприятия.

Кроме того, министерство будет настаивать на проведении предприятием рекультивации полей фильтрации, куда им были сброшены выбросы.

Между тем в компании сообщили, что уже строятся очистные сооружения, которые планируется запустить уже в августе. Пока предприятие по своей инициативе приостанавливает производство.

В свою очередь, Минэкологии выдвинуло предложение о разработке предприятием совместно с местным акиматом Дорожной карты с указанием сроков проведения и завершения строительства очистных сооружений и дальнейшего сброса отходов с обязательной фильтрацией, а также рекультивации полей фильтрации. О принятых мерах будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе министерства.

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