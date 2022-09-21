Минэкологии выявило нарушения на АНПЗ

Фото: Otyrar.kz

ТУРКЕСТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Более тонный мусора убрали волонтеры и сотрудники Комитета рыбного хозяйства во время массового субботника на территории Шардаринского водохранилища, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Инспекторы бьют тревогу, мусор не только на берегу, но и в воде, что чрезвычайно опасно для местной фауны. За один день участники акции убрали больше тонны мусора", - сообщает издание "Отырар".

Экоактивисты обнаружили в воде пластиковые бутылки и браконьерские сети, за установку которых предусмотрен штраф до 200 тысяч тенге.

Специалисты утверждают, что, если люди не перестанут засорять Шардаринское водохранилище, количество рыбы может сократиться в разы, а то и вовсе исчезнуть.



