Минэкологии выявило нарушения на АНПЗ

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Проверка показала, что в результате сбоя напряжения в электроснабжении завода произведена полная остановка технологических установок. В связи с чем для обеспечения безопасности и сохранности оборудования избыточное давление углеводородного газа было кратковременно направлено на факельную систему. После восстановления электроснабжения со стороны АО "KEGOC" технологические установки были перезапущены с восстановлением нормальной работы технологической цепочки для производства товарной продукции", - сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
Отмечается, что при изучении проектных документов установлено, что "у предприятия отсутствует разрешение на эмиссии от сжигания газа на факелах".
Таким образом, эмиссии, осуществленные ТОО "АНПЗ", в результате сжигания топливного газа в объеме 73 тысяч кубометров на факельной установке ПГПН и 6 тысяч кубометров на установке ППНГО являются самовольными и не подлежат нормированию согласно экологическому законодательству РК. Необходимо отметить, что такое нарушение носит систематический характер. Аналогичные факты допускаются предприятием третий раз за год", - пояснили в ведомстве.
По данным Минэкологии, за систематическое превышение нормативов эмиссий в окружающую среду в отношении предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 328 КоАП.
Материалы находятся на рассмотрении суда.