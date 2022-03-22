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Минэкологии: загрязнений воздуха в районе обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ нет

21.03.2022, 11:59 5211
ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - Загрязнений воздуха в районе обрушения трубы ТЭЦ в Петропавловске нет, об этом сообщили в Министерстве экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Специалисты департамента экологии по Северо-Казахстанской области выехали на место происшествия и провели замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По результатам проверки превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, сообщает "Хабар 24".
 
Мониторинговые работы продолжатся.

Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной. По факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска возбуждено уголовное дело.  Отмечается, что в настоящее время не известно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные работы.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки.

По словам акима региона, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли.
 

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Экологи: в Иле-Алатау планируют вырубить более тысячи деревьев

17.03.2022, 15:20 16726
Экологи: в Иле-Алатау планируют вырубить более тысячи деревьев
АЛМАТЫ. 17 МАРТА - Экологическое общество Алматы сообщило о том, что в национальном парке Иле-Алатау, вдоль автодороги в Большом Алматинском ущелье и Алма-Арасане, планируют вырубить более тысячи деревьев для строительства автостоянок и велодорожки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ради строительства 25 автоплощадок-стоянок, 20 разворотных площадок размером 16х16 метров, 4 карманов автобусных остановок, велодорожки, тротуара и арыков собираются снести свыше 1120 деревьев, 310 кустарников, 8105 погонных метров облепихи, 1669 квадратных метров дикорастущей поросли, а также почвенно-растительный покров", - говорится в заявлении Экологического общества в Facebook.

 
По мнению экологов, строительство данных объектов "нанесет непоправимый ущерб окружающей природной среде нацпарка".
 
Также в Экообществе отметили, что природная среда нацпарка целенаправленно уничтожается на протяжении 12 лет вследствие сдачи земель в аренду под застройку кафе и других объектов. Экологи не исключают, что планируемое строительство автостоянок и площадок является завуалированной подготовкой земель для последующей сдачи в аренду под строительство новых кафе. 
 

Решительно требуем отменить строительство разворотных площадок, площадок-стоянок, карманов, велодорожек, тротуара. Должны быть сохранены все до единого деревья, почвенно-растительный покров и почвенно-плодородный слой почвы. Требуем использовать для движения пешеходов имеющуюся грунтовую обочину вдоль дороги, оградить ее для безопасности передвижения бетонным блоком ограждения БО 30.6.8. с шагом расстановки друг от друга 1,5 метра. Требуем запретить проезд личного автотранспорта с запуском муниципального регулярного автобусного маршрута до бывшего санатория "Коммунальник" в БАУ и продлить имеющийся маршрут № 28 до бывшего санатория "Алма-Арасан", - говорится в сообщении.

 
Ранее сообщалось о передаче участков земли Иле-Алатауского национального парка в частную собственность и вырубке яблоневых садов в Бутаковском ущелье.
 

В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима

15.03.2022, 15:22 25826
В генплане Алматы планируются изменения с учетом ветрового режима
Фото: ortcom.kz
НУР-СУЛТАН. 15 МАРТА - Специалисты прорабатывают предложения по внесению изменений в генеральный план застройки Алматы, учитывая климатические особенности, сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проводится экспериментальная работа по компьютерному моделированию, исследованию ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в генеральный план застройки с учетом ветрового режима", - цитирует СЦК Зулфухара Жолдасова.

 
Глава комитета также рассказал о принимаемых в Алматы мерах по снижению загрязнения атмосферного воздуха. В частности, принято решение о модернизации ТЭЦ до начала 2026 года, что позволит снизить выбросы на 83%.
 
На воздушный бассейн южной столицы влияет и Алматинская агломерация, в этой связи три приграничных района планируется полностью газифицировать до конца 2023 года. По словам Жолдасова, необходимо газифицировать 32 тысячи домов.

 

Определенные меры принимаются и по автотранспорту: введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта, акиматом приобретены 335 электро- и газовых автобусов. Планируется расширение веток городского общественного транспорта и создание перехватывающих парковочных зон на въезде в город", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.

 
Он отметил, что в Алматы ежедневно заезжают порядка 200 тысяч автомобилей. Поэтому планируется на въездах в город организовать парковки для личного автотранспорта иногородних граждан с целью пересадки на городской общественный транспорт. 
 
Также определен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5 - для этого был принят закон "О техническом регулировании".
 

На въезде и выезде из города установлен 21 пост системы "Сергек", установлено 19 экопостов", - добавил он.

 
Кроме того, он сообщил, что утвержден план по увеличению зеленого фонда города. Уже высажено более 600 тысяч деревьев, цифру доведут до 1 млн.
 

В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха

15.03.2022, 13:03 26911
В Алматы установят датчики мониторинга качества воздуха
АЛМАТЫ. 15 МАРТА - Азиатский банк развития (АБР) передал акимату Алматы 50 приборов мониторинга качества атмосферного воздуха Clarity Node-S, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным АБР, приборы были предоставлены в рамках проекта технической помощи "Экономический коридор Алматы - Бишкек". Они представляют собой датчики качества воздуха нового поколения, которые включают в себя солнечные панели, экраны для внешней защиты и подключение к сотовой сети для публикации данных о качестве воздуха в режиме реального времени на веб-сайтах РГП "Казгидромет" и проекта "Экономический коридор Алматы - Бишкек". 
 

Получаемые в режиме реального времени данные помогут акимату определить наиболее эффективные меры смягчения воздействия и улучшения экологической ситуации", - сказал в ходе церемонии передачи приборов глава представительства АБР в Казахстане Нариман Маннапбеков.

 
Измерение твердых частиц (PM2,5, PM10) и диоксида азота (NO2) будет способствовать выявлению основных источников загрязнения, оценке их воздействия на здоровье населения, что в свою очередь послужит основой для разработки стратегий по улучшению качества воздуха. 
 
Отмечается, что в прошлом году Бишкек также получил 50 аналогичных датчиков, которые уже установлены и позволяют отслеживать качество воздуха в городе и прилегающих районах. На следующем этапе данной инициативы предполагается разработка планов действий по обеспечению чистого воздуха для Алматы и Бишкека, которые будут включать технологические решения, меры политики и инвестиционные предложения по управлению качеством воздуха. 
 
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом.
 

В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом

15.03.2022, 12:40 27331
В Казахстане названы города с самым загрязненным воздухом
НУР-СЛУТАН. 15 МАРТА - Еженедельную информационную справку о качестве атмосферного воздуха в стране предоставили в РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным РГП "Казгидромет", в Нур-Султане за период с 8 по 14 марта был зафиксирован 841 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы Байтурсынова.
 
В Алматы - 191 случай превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в Алатауском районе.
 
В Караганде - 653 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-й Кочегарки (Пришахтинск).
 
В Жезказгане - 250 случаев превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М. Жамиля, 4 В.
 
В Шымкенте - 132 случая превышения предельно-допустимых концентраций, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Самал-3.
 
Отмечается, что случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ.

Неделей ранее в Алматы было зафиксировано 367 случаев превышения ПДК.
 

Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности

11.03.2022, 16:22 40396
Организатор слива нечистот в Малую Алматинку ушел от ответственности
Фото: time.kz
АЛМАТЫ. 11 МАРТА - Бывший директор Илийского районного водоканала Алибек Будугулов, по чьей вине в Малую Алматинку 7 лет сливались нечистоты, приговором Илийского районного суда признан невиновным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2014-м году на реконструкцию и строительство системы канализации Отеген батыра из областного бюджета было выделено 340,2 млн тенге. Подрядчик успел освоить 63,5 млн тенге - финансирование секвестировали. А новое сооружение, которое должно было решить проблемы с канализацией, так и осталось незавершенным", - пишет газета "Время".

 
По данным издания, после очередной аварии Будугулов, вместо того чтобы привести канализационную систему поселка в рабочее состояние, договорился с фирмой своего сына и от коллектора канализационных сточных вод протянул новый трубопровод до Малой Алматинки.
 

За семь лет в реку попало порядка 6 млн кубометров нечистот. В итоге произошло ухудшение состояния реки. Изменился гидрохимический состав воды, ухудшились физико-химические показатели и условия существования водных животных. Экономическая оценка ущерба, нанесенного окружающей среде, составила более 102 млн тенге", - пишет газета.

 
Между тем река проходит через весь поселок и впадает в Капшагайское водохранилище.
 

Департаментом экологии было организовано исследование воды, которое показало превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ азота аммонийного и нитритов", - сообщает издание.

 

Несмотря на эти нарушения, приговором Илийского районного суда бывший директор предприятия Алибек Будугулов, организовавший незаконный сброс нечистот в реку и глобальное загрязнение окружающей среды, был признан невиновным", - цитирует газета прокуратуру Илийского района. 

 
В настоящее время приговор районного суда опротестован в апелляционном порядке.
 

Замакима Жанаозена оштрафовали на 100 МРП за мусорные свалки

10.03.2022, 20:02 44601
АКТАУ. 10 МАРТА - Космическим мониторингом, проведённым АО "НК "Казакстан Гарыш сапары", выявлены незаконные свалки мусора в 103 точках Мангистауской области, из них 38 расположены в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
К административной ответственности привлечен заместитель акима Жанаозена и оштрафован на сумму 306 300 тенге, сообщает "Лада". 
 
После выявления незаконных свалок представители департамента экологии Мангистауской области и областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования встретились с заместителем акима Жанаозена Бериком Изгалиевым, провели разъяснительную работу и рекомендовали решить вопросы касательно уборки незаконных свалок в пределах своей компетенции. Однако городским акиматом должным образом ничего предпринято не было.
 

Следует отметить, что заместитель акима Берик Изгалиев несет ответственность за благоустройство города и близлежащих населённых пунктов в соответствии с должностной инструкцией. Таким образом, в действиях акимата выявлены нарушения требований пункта 2 статьи 344 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". То есть, нарушение экологических требований по управлению отходами. В связи с чем, государственным экологическим инспектором департамента экологии Мангистауской области было возбуждено административное дело в отношении заместителя акима Жанаозена и наложен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей (306 300 тенге)", - сообщили в департаменте экологии региона.

 
Также в ведомстве отметили, что в целом по стране с помощью проведенного в этом году космического мониторинга выявлено 6412 несанкционированных стихийных свалок, из них только 103 относятся к Мангистауской области и в настоящее время 64 из них убраны.
 
Напомним, в конце января в Казахстане приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК утверждены правила управления коммунальными отходами.
 

В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе

08.03.2022, 11:51 53916
В каких городах Казахстана чаще всего фиксируется превышение предельного уровня загрязняющих веществ в воздухе
АЛМАТЫ. 8 МАРТА - РГП "Казгидромет" представил еженедельную справку о качестве атмосферного воздуха, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации экологов, за период с 1 по 7 марта 2022 года были зарегистрированы следующие показания:
 
Нур-Султан - зафиксировано 786 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы Байтурсынова;
 
Алматы - зафиксировано 367 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в Турксибском районе;
 
Жезказган - зафиксировано 178 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районах улицы М.Жамиля, 4в;
 
Атырау - зафиксировано 42 случая превышения предельно допустимой концентрации, воздух наиболее загрязнен в районе улицы Сырдарья, 3;
 
Караганда - зафиксировано 809 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе улицы 3-я Кочегарка (Пришахтинск);
 
Шымкент - зафиксировано 98 случаев превышения предельно допустимой концентрации, воздух города наиболее загрязнен в районе микрорайона Нурсат.
 

В городах Балхаше, Петропавловске и Темиртау ни на одном ПНЗ не зафиксировано случаев превышения ПДК загрязняющих веществ… Случаев экстремально высокого (более 20 ПДК) загрязнения не было зафиксировано ни на одном ПНЗ", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
Отмечается, что мониторинг атмосферного воздуха в Алматы проводится на 16 постах, из них 11 автоматических постов и 5 постов ручного отбора проб.

Напомним, Казахстан вошел в рейтинг худших стран по уровню загрязнения городов.
 

В Минэкологии подтвердили факт сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь

05.03.2022, 13:28 63511
Фото: telegram/EcoMedia
НУР-СУЛТАН. 5 МАРТА - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка в городе Актау в отношении филиала частной компании Aktau tourism city ltd по факту сброса сточных вод в Каспийское море и озеро Караколь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проверка подтвердила факт сброса сточных вод, тем самым нарушены требования пункта 8 статьи 222 Экологического кодекса РК", - сообщили в Минэкологии.

 
Согласно статье, "не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания".
 
На сегодняшний день компания демонтировала трубу, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.
 
В ведомстве отметили, что компания сливала воду из бассейнов и других источников после очистки морской воды на опреснительной установке.
 

Вместе с тем анализ проб воды установил сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам", - подчеркнули в министерстве.

 
По его информации, с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с КОС (канализационно-очистных сооружений. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) компанией не производилась биологическая очистка сточных вод. 
 
По результатам проверки в отношении Aktau tourism city ltd возбуждено шесть административных дел. 
 

Департаментом экологии инициировано письмо в ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области" по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду", - резюмировали в Минэкологии.

 
Напомним, ранее в районе баз отдыха близ Актау были обнаружены трубы, из которых сточные воды попадали прямо в море.

Также в середине февраля блогер и экоактивист Азамат Сарсенбаев в своем Instagram рассказал, что в озеро Караколь, находящееся на территории Карагие-Каракольского государственного зоологического заказника, сливают сточные воды из близлежащего отеля.
 

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