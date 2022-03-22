Минэкологии: загрязнений воздуха в районе обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ нет

ПЕТРОПАВЛОВСК. 21 МАРТА - Загрязнений воздуха в районе обрушения трубы ТЭЦ в Петропавловске нет, об этом сообщили в Министерстве экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Специалисты департамента экологии по Северо-Казахстанской области выехали на место происшествия и провели замеры на границе санитарно-защитной зоны предприятия. По результатам проверки превышений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано, сообщает "Хабар 24".
Мониторинговые работы продолжатся.
Напомним, 20 марта в 19.05 в Петропавловске на ТЭЦ-2 АО "СевКазЭнерго" произошло частичное разрушение первой дымоходной трубы с последующим падением на помещение котельной. По факту обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2 Петропавловска возбуждено уголовное дело. Отмечается, что в настоящее время не известно местонахождение одного машиниста-обходчика, ведутся спасательно-разыскные работы.
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить подачу тепла жителям Петропавловска и других населенных пунктов региона в кратчайшие сроки.
По словам акима региона, создана рабочая комиссия, в состав которой вошли сотрудники акимата, МЧС и других компетентных ведомств, а также проектировщики и специалисты в данной отрасли.