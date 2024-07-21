Министр экологии распорядился относительно зеленой зоны вокруг Астаны

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Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев совместно с представителями Комитета лесного хозяйства и животного мира, Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации имени А.Н. Букейхана и РГП на ПХВ "ЖасылАймак" произвел облет и осмотр насаждений, созданных в зеленной зоне вокруг Астаны, сообщает пресс-служба Минэкологии.





Во ходе облета министр дал поручения по вопросам дальнейших работ по уплотнению существующих посадок, реконструкции угнетенных насаждений. Особое внимание необходимо уделить применению посадочного материала более ценных пород, в том числе полученных микроклональным способом, при этом особое внимание необходимо уделить научному сопровождению этих работ.





В целом состояние насаждений зеленой зоны стабильное.





На сегодняшний день общая площадь зеленой зоны вокруг столицы составляет 102,3 тыс. га, в том числе на территории РГП "Жасыл Аймак" - 87,6 тыс. га, на территории ТОО "Астана орманы" - 14,7 тыс. га.