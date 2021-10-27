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Министр экологии рассказал о реализации национального проекта "Жасыл Казахстан"

26.10.2021, 14:14 34507
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев презентовал Национальный проект "Жасыл Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, проект был разработан в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и направлен на создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации в стране. 
 

Нацпроект содержит четыре основных направления: "Таза Казахстан", "Унемдi Казахстан", "Табигат", "Экология болашагы" и состоит из 11 задач, по которым определено 19 показателей и 48 мероприятий. Реализация проекта будет способствовать увеличению реальных доходов населения, увеличению ВВП на 231 миллиардов тенге. За счет реализации национального проекта будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест", - сказал Сериккали Брекешев. 

 
Также министр подробнее рассказал обо всех направлениях. Например, в рамках направления - "Унемдi Казахстан" планируется сократить потери воды при орошении на 4 кубических километра, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов. 
 

В нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тысяч гектар. Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубического километра", - отметил министр. 

 
По словам министра, реализация нацпроекта также позволит улучшить качества воды в озерах, снизить потери при подаче воды на орошение. Кроме того, позволит увеличить лесистость до 5% от общей площади страны.
 
 

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В ЗКО построят два новых мусорных полигона

26.10.2021, 20:54 20008
В ЗКО построят два новых мусорных полигона
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - Как заявил в ходе Международного экологического Uralsk Green Forum, посвященного утилизации отходов председатель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК Зулфухар Жолдасов, один из полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) начнут строить в Уральске, второй - в Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кроме, того, в планах местных властей - провести рекультивацию старых мусорных свалок в районах области, сообщает "Уральская неделя".
 
Зулфухар Жолдасов пояснил, что в ЗКО имеются два полигона размещения ТБО в Уральск и Аксай. Первый введен в эксплуатацию в 1975 году, второй - в 1986 году. Проектная документация по полигонам утеряна, проектные сроки эксплуатации закончились, но полигоны эксплуатируются. Допускается нарушение технологии захоронения отходов, их горение, разнос легких фракций отходов по близлежащей территории.
 
В районах области полигонами ТБО называют 206 поселковых свалок бытовых отходов. Никакой проектной документации по строительству данных объектов никогда не было. Метод размещения отходов - навалом, технология захоронения отходов не соблюдается, собственные карьеры грунта отсутствуют.
 
Зулфухар Жолдасов рассказал, что для комплексного решения экологических проблем области министром ЭГПР РК и акимом ЗКО утверждена Дорожная карта, которая включает в себя 17 мероприятий, в том числе по управлению отходами. Согласно этому документу, в Уральске и Аксае в ближайшие годы должны появиться два новых мусорных полигона - документация по их строительству уже в работе.
 
Также предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок, исторических загрязнений, замена коллектора канализационных очистных сооружений в Уральске.
 
Напомним, в Казахстане ущерб от стихийных свалок превышает миллиард тенге. В июне депутат сената Абдалы Нуралиев констатировал высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов твердых бытовых отходов.
 
22 июня Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан приступило к реализации межведомственного плана мероприятий по принятию системных мер по ликвидации и недопущению стихийных свалок вокруг населенных пунктов.
 

Вернуть лошадь Пржевальского в естественную среду обитания намерены Казахстан и Словакия

26.10.2021, 17:17 27838
Вернуть лошадь Пржевальского в естественную среду обитания намерены Казахстан и Словакия
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Казахстан и Словакия рассматривают вопрос о возвращении лошадей Пржевальского в естественную среду обитания - на территорию республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Данная инициатива была рассмотрена на встрече вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова с чрезвычайным и полномочным послом Словацкой республики Миланом Колларом. Примкулов отметил, что казахстанская сторона уже направила словацкой стороне перечень документов, необходимых для решения данного вопроса, и попросил определить ответственное лицо от словацкой стороны. Коллар, в свою очередь, пообещал проинформировать словацкую сторону о проработке вопроса реинтродукции лошади и назначении ответственного за дальнейшее сотрудничество.
 
По итогам встречи стороны также договорились более подробно обсудить приоритеты сотрудничества двух стран в рамках Межправительственной комиссии, проведение которой планируется в марте 2022 года в Братиславе. 
 

В этой связи предлагаю совместно подготовить штат бизнес-миссии из Казахстана для поиска перспективных партнеров в Словакии", - сказал вице-министр. 


Он также предложил рассмотреть новые направления сотрудничества между Казахстаном и Словакией в области охраны окружающей среды, геологоразведки и энергетики.
 
Стороны выразили уверенность, что это позволит увеличить товарооборот между двумя странами и укрепить инвестиционное сотрудничество.
 
Ранее стороны договорились сотрудничать в области промышленности, энергетики, образования, туризма, а также метрологии и оценке соответствия.
 
В частности, казахстанская сторона проработала проект соглашения между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством охраны окружающей среды СР о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов в новой редакции.
 

На сегодняшний день с учетом предложений и замечаний словацкой стороны мы разработали обновленный текст проекта соглашения в рамках компетенции Министерства окружающей среды Словацкой Республики и отправили его по дипломатическим каналам", - сказал Примкулов. 

 
В этой связи посол Словакии сказал, что окажет содействие в согласовании проекта соглашения со словацкой стороной для дальнейшего подписания в ходе заседания межправительственной комиссии.
 

Кок-Жайлау вернут в состав Иле-Алатауского нацпарка до конца года

25.10.2021, 19:38 53596
Кок-Жайлау вернут в состав Иле-Алатауского нацпарка до конца года
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешев в ходе брифинга в СЦК рассказал на какой стадии находится возврат урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Принятие закона регламентирующего порядок перевода земель запаса обратно в земли особо охраняемых природных территорий послужило основанием возврата земель проекта Кок-Жайлау обратно в состав Иле-Алатауского нацпарка. На сегодня площадь земель - это порядка чуть более 1000 гектаров. В настоящее время разрабатывается проект постановления правительства о передаче земель в Иле-Алатауский национальный парк", - сказал Сериккали Брекешев.

 
Он добавил, что процедура согласования проекта постановления и его утверждения занимает порядка одного месяца, а сам процесс возвращения Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка планируют завершить до конца текущего года.
 
Напомним, 3 июня аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к премьер-министру РК с просьбой вернуть Кок Жайлау в Иле-Алатауский нацпарк.
 

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