Министр экологии рассказал о реализации национального проекта "Жасыл Казахстан"

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - На площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Сериккали Брекешев презентовал Национальный проект "Жасыл Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, проект был разработан в соответствии с поручением президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева и направлен на создание благоприятной среды проживания для населения и улучшение экологической ситуации в стране.
Нацпроект содержит четыре основных направления: "Таза Казахстан", "Унемдi Казахстан", "Табигат", "Экология болашагы" и состоит из 11 задач, по которым определено 19 показателей и 48 мероприятий. Реализация проекта будет способствовать увеличению реальных доходов населения, увеличению ВВП на 231 миллиардов тенге. За счет реализации национального проекта будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест", - сказал Сериккали Брекешев.
Также министр подробнее рассказал обо всех направлениях. Например, в рамках направления - "Унемдi Казахстан" планируется сократить потери воды при орошении на 4 кубических километра, за счет реконструкции 401 и цифровизации 212 каналов.
В нацпроекте предусмотрены мероприятия по увеличению орошаемых земель на 600 тысяч гектар. Для создания дополнительных источников орошения планируется до 2025 года строительство 9 новых водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях с объемом накопления 1,7 кубического километра", - отметил министр.
По словам министра, реализация нацпроекта также позволит улучшить качества воды в озерах, снизить потери при подаче воды на орошение. Кроме того, позволит увеличить лесистость до 5% от общей площади страны.