Министр экологии рассказал о реализации национального проекта "Жасыл Казахстан"

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УРАЛЬСК. 26 ОКТЯБРЯ - Как заявил в ходе Международного экологического Uralsk Green Forum, посвященного утилизации отходов председатель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии РК Зулфухар Жолдасов, один из полигонов для твердых бытовых отходов (ТБО) начнут строить в Уральске, второй - в Аксае, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Кроме, того, в планах местных властей - провести рекультивацию старых мусорных свалок в районах области, сообщает " Уральская неделя ".

Зулфухар Жолдасов пояснил, что в ЗКО имеются два полигона размещения ТБО в Уральск и Аксай. Первый введен в эксплуатацию в 1975 году, второй - в 1986 году. Проектная документация по полигонам утеряна, проектные сроки эксплуатации закончились, но полигоны эксплуатируются. Допускается нарушение технологии захоронения отходов, их горение, разнос легких фракций отходов по близлежащей территории.

В районах области полигонами ТБО называют 206 поселковых свалок бытовых отходов. Никакой проектной документации по строительству данных объектов никогда не было. Метод размещения отходов - навалом, технология захоронения отходов не соблюдается, собственные карьеры грунта отсутствуют.

Зулфухар Жолдасов рассказал, что для комплексного решения экологических проблем области министром ЭГПР РК и акимом ЗКО утверждена Дорожная карта, которая включает в себя 17 мероприятий, в том числе по управлению отходами. Согласно этому документу, в Уральске и Аксае в ближайшие годы должны появиться два новых мусорных полигона - документация по их строительству уже в работе.

Также предусмотрена ликвидация несанкционированных свалок, исторических загрязнений, замена коллектора канализационных очистных сооружений в Уральске.

Напомним, в Казахстане ущерб от стихийных свалок превышает миллиард тенге. В июне депутат сената Абдалы Нуралиев констатировал высокий уровень загрязнения воздуха в городах и плохое состояние полигонов твердых бытовых отходов.