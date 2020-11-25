Министр экологии РК назвал города с высоким уровнем загрязнения воздуха

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Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на заседании правительства назвал города с высоким уровнем загрязнения воздуха. В список вошли Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау и др., передает Kazakhstan Today.

По его словам, согласно экологическому мониторингу атмосферного воздуха, по итогам 2019 года 10 городов относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.

Это города Нур-Султан, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Балхаш, Усть-Каменогорск, Жезказган и Шымкент", - сказал Мирзагалиев.

Кроме того, он отметил, что значительный объем выбросов загрязняющих веществ приходится на Павлодарскую область.

Глава правительства Аскар Мамин поручил Министерству экологии совместно акиматами обеспечить полную и своевременную реализацию Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов с регулярным проведением встреч с общественностью.

Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", - сказал Мамин.

Премьер-министр отметил необходимость принятия действенных мер по ликвидации всех несанкционированных свалок, а также закрытию и рекультивации исчерпавших ресурсов полигонов. Сегодня в регионах действуют 3,5 тыс. объектов размещения твердых бытовых отходов, из них только 620 (17,6%) соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами и общественными организациями поручено ускорить разработку Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года и внести в правительство ее проект в начале следующего года.

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