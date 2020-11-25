Премьер поручил ликвидировать все несанкционированные свалки

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов, передает Kazakhstan Today.

В текущем году в Казахстане планируется принятие нового Экологического кодекса, в котором утверждается принцип "загрязнитель платит - исправляет". Это позволит в рамках новой системы регулирования внедрить в производство новые экологически безопасные технологии.

По итогам обсуждения экологических проблем с общественностью во всех регионах страны были утверждены региональные дорожные карты по улучшению экологической обстановки. Их реализация, внедрение передовых технологий, исполнение норм нового экологического кодекса позволят к 2024 году снизить индекс загрязнения атмосферы и в целом улучшить экологическую ситуацию в стране.

До 2025 года планируется увеличить площадь лесов в РК на 500 тыс. гектаров с высадкой более 2 млрд деревьев.

Будут запущены 6 пилотных проектов мусороперерабатывающих заводов в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырау, Актобе и Тараз, что позволит привлечь не менее 200 млрд тенге частных инвестиций и достичь доли переработки твердо-бытовых отходов до 30%.

Улучшение экологической ситуации в стране является одной из приоритетных задач, поставленных главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым", - сказал Мамин.

Глава правительства поручил Министерству экологии совместно акиматами обеспечить полную и своевременную реализацию Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов с регулярным проведением встреч с общественностью.

Премьер-министр отметил необходимость принятия действенных мер по ликвидации всех несанкционированных свалок, а также закрытию и рекультивации исчерпавших ресурсов полигонов. Сегодня в регионах действуют 3,5 тыс. объектов размещения твердых бытовых отходов, из них только 620 (17,6%) соответствуют предъявляемым к ним требованиям.

Министерству экологии совместно с заинтересованными госорганами и общественными организациями поручено ускорить разработку Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года и внести в правительство ее проект в начале следующего года.

Как сообщалось ранее, Минэкологии запустило горячую линию для сбора сообщений от граждан по стихийным свалкам в каждом регионе - +7 (775) 952-49-00. По этому номеру на WhatsApp любой житель Казахстана может отправить информацию о стихийных свалках в его городе или посёлке, в том числе подтверждающие фотографии и видео.

Как сообщили в Минэкологии, с начала года по его заказу был проведен космический мониторинг отходов производства и потребления территории по крупным городам Казахстана и территории вокруг них в зоне 50 километров. В результате по всей стране выявлено более 7000 стихийных свалок. На базе космического мониторинга министерством составлены новые графики ликвидации свалок в регионах и направлены в акиматы для утверждения.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 10 июля 2020 года напомнил о важности решения проблем экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения.

Ежегодно образуется свыше 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Этого недостаточно. Правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии "Waste to energy", - заявил Токаев.

Как сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов, инвесторы готовы строить заводы в Казахстане, используя механизм Waste to Energy, нацеленный на получение электроэнергии из отходов.

На сегодня в стране перерабатывается лишь 14% отходов. Поэтому на основе практики европейских стран мы планируем, используя механизм Waste to Energy, сжигать отходы и тем самым получать электроэнергию. Иностранные инвесторы готовы в качестве пилотных проектов строить заводы в Караганде, Актобе, Нур-Султане, Таразе и Шымкенте. Отмечу, что стандарты будут ужесточены, так как сжигание отходов не должно негативно отразиться на экологии", - подчеркнул глава комитета.

В настоящее время каждый, у кого есть грузовой транспорт, подав объявление, может оказать услугу по вывозу мусора из домов граждан, после чего, не желая тратить деньги на специальные площадки по сбору мусора, вывозит все за город. Так образуются несанкционированные стихийные свалки. Теперь по новым нормам вывозом мусора будут заниматься только те компании, которые войдут в специальный список. Они должны получить специальные лицензии и установить на транспорте GPS-трекер. Так мы будем видеть, где они выбросили мусор", - отметил Жолдасов.

Кроме того, одной из норм проекта Экологического кодекса является внедрение предприятиями наилучших доступных технологий.





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