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Минэкологии начало системную работу по стихийным свалкам

20.07.2020, 15:49 6994
Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Представители Минэкологии Казахстана провели рейд по стихийным свалкам вблизи столицы, передает Kazakhstan Today.
 
Это только начало масштабной системной работы министерства по всей республике, сообщили в его пресс-службе. Такие рейды продолжатся по всей стране. 
 
Председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов отметил важность выполнения поручения главы государства по устранению стихийных свалок. 
 
Напомним, ранее в своем выступлении на расширенном заседании правительства 10 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил о важности решения проблем экологии, которые становятся все более актуальными с общественной точки зрения. 
 

Ежегодно образуется свыше 5 млн тонн твердых бытовых отходов. Доля их переработки по стране составляет только 15%. Этого недостаточно. Правительству необходимо ускоренно обеспечить законодательную базу и благоприятные инвестиционные условия для внедрения технологии "Waste to energy", - заявил Токаев.

 
На прошлой неделе после заседания с участием глав всех департаментов Минэкологии запустило горячую линию для сбора сообщений от граждан по стихийным свалкам в каждом регионе. На сегодня поступило уже более 250 обращений. Больше всего жалоб на стихийные свалки - из Алматинской области (40 обращений), следом в антирейтинге идут Алматы (18 сообщений за неделю), Актюбинская, Акмолинская и Восточно-Казахстанская области. Больше всего жалоб на переполненные от мусора контейнеры поступило из Карагандинской (15) и Актюбинской (14) областей, а также из Алматы (11). 
 
Как сообщили в Минэкологии, с начала года по его заказу был проведен космический мониторинг отходов производства и потребления территории по крупным городам Казахстана и территории вокруг них в зоне 50 километров. В результате по всей стране выявлено большее 7000 стихийных свалок. На базе космического мониторинга министерством составлены новые графики ликвидации свалок в регионах и направлены в акиматы для утверждения. На сегодня уже ликвидировано 18.
 

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