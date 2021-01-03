Мирзагалиев о принятии Экокодекса: Казахстан встает на стабильные экологические рельсы

Нур-Султан. 2 января. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев высказался о принятии нового Экологического кодекса, передает Kazakhstan Today.

Глава Минэкологии отметил, что новый Экологический кодекс, отвечает всем современным вызовам, содержит целый пакет эффективных норм, призванных улучшить экологию Казахстана.

С принятием Экокодекса Казахстан встает на стабильные и прочные экологические рельсы", - написал Мирзагалиев на своей странице в Twitter .

По его словам, в этом году министерству предстоит для реализации положений кодекса разработать и запустить порядка 150 нормативно-правовых актов; продолжить комплексный технологический аудит промышленных гигантов страны. Будет также продолжена работа по созданию справочников наилучших доступных технологий, внедрение которых значительно сократит вред экологии.

Мирзагалиев уточнил, что Кодекс вступит в силу 1 июля 2021 года.





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