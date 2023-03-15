В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиковВ Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков
14.03.2023, 20:35 4006
Мусорный полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место
Фото: центр общественных коммуникаций региона
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Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Место хранения твердых бытовых отходов по требованию жителей Тупкараганского района области перенесли на новое место - в 4,5 км от Форт-Шевченко, сообщает "Лада".
На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон. В районном акимате добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 км в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.
Ранее сообщалось, что в мусорную свалку превращается поселок Кемертоган в Алматинской области. Горы отходов соседствуют с жилыми домами.
В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов все еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%. Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.
Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова отметила, что проблемы, связанные с отходами, входят в тройку главных экологических проблем в Казахстане.
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15.03.2023, 10:21 746
Строительные компании оштрафованы за организацию стихийных свалок под Астаной
За загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане сотрудниками районных акиматов и природоохранной полиции выявлены несанкционированные места для вывоза мусора, которые организовывают различные предприятия и сами жители города, сообщает пресс-служба столичного акимата.
В текущем году за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства нарушители оштрафованы на сумму более 50 млн тенге. В числе нарушителей также 15 строительных компаний, рассказали в пресс-службе ведомства.
В прошлом году было ликвидировано почти 300 мест стихийных свалок. Вывезено более 35 тысяч тонн мусора. К примеру, в районе Есиль - 312 мест, в районе Алматы - 105 мест, в Байконыре - 90 мест, в Сарыарке - 44", - уточнили в акимате.
Акиматом совместно с природоохранной полицией, департаментом экологии города Астаны, единым контакт-центром І KOMEK 109 усилен контроль за вывозом и утилизацией мусора также посредством городских камер видеонаблюдения "Сергек".
В целях создания инфраструктуры по управлению строительными отходами и снижению объема образования стихийных свалок акиматом построена и запущена площадка для складирования и переработки строительных отходов "Северная гряда". На площадке установлен дробильный комплекс мощностью 196 000 кубометров в год, предназначенный для переработки строительных отходов (асфальт, кирпич, бетон и др.).
Напомним, застройщиков Астаны оштрафовали за нарушения правил безопасности.
13.03.2023, 10:46 14541
Архары и степная кошка попали на фотоловушку в заповеднике Каратау
Фото: Instagram/karatau_nature_reserve
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Туркестан. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Работники Каратуского заповедника поделились в социальных сетях кадрами животных, заснятыми на фотоловушки.
Архары и степная кошка, заснятые на фотоловушки во время очередных мониторинговых наблюдений", - говорится в сообщении к публикации.
Архары относятся к разряду редких и находящихся под угрозой исчезновения диких копытных животных. По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира РК, в 2021 году поголовье архаров в стране составляло более 18 тысяч особей.
В Мангистауской области на видео засняли тысячи розовых фламинго.
На данный момент тысячи фламинго набираются сил в Мангистау, чтобы дальше полететь в Коргалжын. Смотреть на летящих фламинго - это настоящее удовольствие для глаз, их красота оставляет незабываемое впечатление", - написал автор видео, блогер Азамат Сарсенбаев в своем Telegram-канале.
11.03.2023, 14:02 32936
В Красном море возможна глобальная экологическая катастрофа
Фото: vsegda-pomnim.com
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Каир. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Организации Объединенных Наций поделились планами предотвращения возможной экологической катастрофы в Красном море.
ООН приобрела большой танкер для перевозки нефти с ржавого супертанкера FSO Safer, который более 30 лет стоял у берегов Йемена.
Это попытка предотвратить самую страшную экологическую катастрофу в истории", - пишет CNN.
По данным агентства, 47-летний танкер не обслуживался с 2015 года из-за конфликта в Йемене.
Масштабный разлив с Safer уничтожит нетронутые рифы, прибрежные мангровые заросли и другую морскую жизнь по всему Красному морю, подвергнет миллионы людей воздействию сильно загрязненного воздуха и перекроет жизненно важные поставки продовольствия и топлива в Йемен, где 17 миллионов люди уже нуждаются в продовольственной помощи", - говорится в сообщении ООН на веб-сайте, посвященном этой проблеме.
Если нефть разольется, очистка обойдется в 20 миллиардов долларов, а экология из-за нанесенного разливом ущерба не восстановится и в течение 25 лет, заявил резидент и координатор гуманитарной помощи ООН в Йемене Дэвид Грессли.
По его словам, разлив может дойти до африканского побережья и повлиять на судоходство.
Стоит отметить, что проблемы экологии и стремительного роста населения планеты все громче заявляют о себе.
15 ноября прошлого года Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила, что численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. По мере ускорения темпов роста общего населения Земли с середины прошлого столетия людям необходимо все больше ресурсов - пищи, сырья, материалов. Серьезной становится и проблема отходов, как бытовых, так и промышленных. Так в России площадь покрытой мусором территории уже сопоставима с площадью Греции. Мир в целом уже ежегодно производит более двух миллиардов тонн бытового мусора, грозящих превратить планету в большую помойку. Человечество все активнее вырубает леса, уничтожает естественную среду обитания диких животных, истощает водные ресурсы и ведет по своим растущим потребностям более масштабную экономическую деятельность. Антропогенный фактор является основной причиной глобального потепления, провоцируемого выбросами парниковых газов. Так, в ЮНЕСКО заявили, что некоторые знаковые ледники на объектах всемирного наследия исчезнут к 2050 году. В частности, в Гренландии стремительно тает ледяной покров, а площадь морского льда в Антарктике в феврале этого года достигла исторического минимума.
11.03.2023, 13:12 33811
В трех регионах Казахстана объявили карантин
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу в нескольких населенных пунктах трех регионов Казахстана ввели карантин в связи со вспышкой заболеваний сельскохозяйственных животных.
В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области выявлена оспа мелкого рогатого скота в селах Аккайнар, Шынгыстай и Жана Ульго. В Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории зимовки "Бопы" в Бактинском сельском округе, карантин устанавливается в связи с возникновением эмфизематозного карбункула среди крупного рогатого скота. Кроме того, ограничительные мероприятия вводятся на территории села Сатай в Узункольском районе Костанайской области в связи с возникновением бруцеллеза крупного рогатого скота", - сообщает El Dala.kz.
Напомним, вчера сообщалось о вспышке бруцеллеза среди животных в Костанайской области. Заболевших животных сдали на санитарный убой. В феврале в Шымкенте более 20 человек заразились бруцеллезом.
Ранее Минсельхоз Казахстана сообщил о начале ветеринарно-профилактических мероприятий в стране. На весеннюю вакцинацию сельхозживотных выделено более 66 млн доз препаратов.
Напомним, в минувшем году в Казахстане было зафиксировано множество случаев заболевания людей и домашних животных бруцеллезом. Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Они напомнили, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
В 2022 году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
10.03.2023, 14:48 41951
Упавшие в Иртыш вагоны с рудой поднимут до 2024 года
Фото: yk-news.kz
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Усть-Каменогорск. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Упавшие в прошлом году в реку Иртыш вагоны, груженые рудой и шлаком, обязали поднять со дна до 2024 года.
Согласно программе ремедиации КТЖ обязуется поднять вагоны и остатки груза до 2024 года, сообщает Yk-news.kz.
Сейчас ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" - "Семейское отделение ГП" находится в поиске решения сложившейся ситуации. Таких грузовых кранов, которые могли бы поднять со дна вагоны, на сегодняшний день пока нет", - рассказал руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
Напомним, в апреле прошлого года на железнодорожном участке Оскемен - Кумыстау с рельсов сошли 18 вагонов грузового поезда. Два из них были загружены рудой, остальные 16 - шлаком. Четыре вагона опрокинулись в реку. Экологи провели исследование проб воды из реки на предмет загрязнения, превышений ПДК каких-либо веществ не выявлено.
Ранее во время визита в Павлодарскую область президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Иртыш имеет исключительное значение для Павлодарской области.
Эта река является основным источником существования для населения, промышленности и сельского хозяйства региона. За последние три года площадь орошаемых земель в области увеличилась в 1,5 раза", - сообщил глава государства.
09.03.2023, 20:19 49641
В Алматы из-за активной застройки исчезают краснокнижные первоцветы
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Алматы. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Алматы к.б.н., заведующий отделом биологической защиты растений КазНИИ защиты и карантина растений имени Ж. Жиембаева Нуржан Мухамадиев заявил, что подснежники в Алматы находятся на грани исчезновения.
По его словам, в связи с расширением города и в связи со строительной деятельностью увеличилось значение алматинских подснежников, так как их ареал стал уменьшаться, они практически начали исчезать. Кроме того, горожане, выезжая на природу, срезают подснежники во время цветения и цветы не успевают размножаться. Ученый призвал алматинцев наслаждаться первоцветами, не уничтожая их при этом.
Помимо подснежников, на грани исчезновения крокусы и ирисы. В городе также произрастают краснокнижные дубы. У нас в городе и предгорьях произрастают эндемичные хвойные деревья - ель шренка, она произрастает только в наших горах. Все они нуждаются в защите", - рассказал Нуржан Мухамадиев.
В свою очередь старший научный сотрудник отдела гербологии КазНИИ Марат Болтаев отметил, что все подснежники являются краснокнижными, даже растущие в городских дворах. В 2016 году подснежники занесли в Красную книгу РК.
Напомним, в ботаническом саду Алматы зацвели галантусы, или, как их называют по-другому, подснежники.
09.03.2023, 18:23 51091
Япония передала Казгидромету оборудование по прогнозированию засухи
Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Япония и ПРООН передали оборудование для прогнозирования и предупреждения засух Национальной гидрометеорологической службе Казахстана, сообщает пресс-служба программы развития ООН.
Новое оборудование является дополнением к существующему и позволит оперативно формировать прогнозы о наступлении засухи для информирования региональных властей и фермерских хозяйств", - говорится в пресс-релизе.
В Казахстане наряду с митигацией (митигация - уменьшение вероятности наступления рискового события. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) видится важным работать над проектами по адаптации к изменению климата с тем, чтобы подготовить инфраструктуру и экономику к экстремальным погодным явлениям как следствию климатических изменений. ПРООН в Казахстане вместе с партнерами по развитию продолжит оказывать системную поддержку правительству страны в реализации мер для устойчивого сельского хозяйства, внедрения возобновляемых источников энергии и энергосбережения, сохранения природного капитала и выполнения Казахстаном международных обязательств в области климата", - отметил заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов.
В свою очередь генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алимбаева отметила, что сельское хозяйство является климатозависимой отраслью экономики, поэтому в условиях изменения климата и экономической нестабильности агрометеорологическое обслуживание сельскохозяйственных предприятий региона заслуживает особого внимания.
За последние годы в целях расширения перечня продуктов, предлагаемых фермерам и уполномоченным государственным органам, в РГП "Казгидромет" внедряются новые модели агрометеорологического прогнозирования и совершенствуются используемые методы прогнозов, в том числе для диверсификационных культур и прогнозирования засух, помимо оборудования в головном офисе мы также внедряем мобильные приложения, осуществляем плановые выезды по маршрутам для конкретизации полученных данных", - сказала Данара Алимбаева.
В рамках совместного проекта ПРООН "Использование определяемых на национальном уровне вкладов для достижения нулевых выбросов и устойчивого к изменению климата развития в ответ на чрезвычайную климатическую ситуацию", реализуемого при поддержке правительства Японии, также запланированы работы по созданию методик, оцифровке данных и увеличению вычислительной мощности РГП "Казгидромет".
Напомним, летняя засуха в южных и западных регионах Казахстана - довольно частое явление, которое крайне негативно отражается на фермерских хозяйствах и урожае.
Так, в 2021 году в Мангистауской области выдался экстремально засушливый летний период. В результате пострадал ряд регионов на юге и западе страны. Из-за засухи и недостатка кормов массово погибал скот. В некоторых селах верблюдов и лошадей кормили размоченным картоном. В Минсельхозе признали, что не были готовы к засухе, хотя она была ожидаема.
09.03.2023, 16:20 52061
Сенатор заявил о вымирании уникальной породы лошадей в Казахстане
Фото: marchelache.com
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане критически сократилась численность единственной в своем роде спортивной породы лошадей - костанайской, заявил депутат сената РК Гауез Нурмухамбетов.
По его словам, численность породы, выведенной на территории РК, находится на критическом уровне. Поголовье составляет всего 47 голов. Еще 20 лет назад их было 337.
В настоящее время предприятие ТОО "Қазақ тұлпары" находится в ведении Министерства сельского хозяйства и специализируется на разведении спортивных лошадей и семеноводстве многолетних и однолетних трав, отметил депутат.
С момента прекращения выделения в 2014 году субсидий на поддержку племенного поголовья, непроведения селекционно-племенной работы на предприятии проведена оптимизация племенного поголовья и приостановлена работа по выведению новой породы лошадей. На сегодня "Қазақ тұлпары" пришло в упадок, а порода утратила свою былую славу", - заявил Нурмухамбетов.
История породы, по словам сенатора, насчитывает 138 лет, но в настоящее время численность породы находится на критически низком уровне.
Преобладает теневой, неуправляемый рынок оборота завезенных лошадей извне, что сказывается на племенном учете и в целом на развитии отечественного коневодства", - подчеркнул депутат.
На ситуацию также повлиял вывоз ценных лошадей спортивного направления иностранцами, работающими в Казахстане.
Пользуясь бедственным положением конников, они скупали лошадей за бесценок", - отметил Нурмухамбетов.
По мнению сенатора, необходимо подготовить пакет законодательных норм для содержания и разведение кустанайской породы лошадей за счет бюджета. Это поможет сохранить лошадей единственной отечественной породы, так как конный завод является единственным государственным конным заводом Казахстана.
Для справки:
Костанайская порода - порода лошадей верхово-упряжного, верхового и степного типов. Выведена в 1951 скрещиванием кобыл казахской породы с жеребцами калмыцкой, донской, стрелецкой, орлово-растончинской, англоарабской и чистокровной верховой пород в Костанайском, Майкольском и Троицком конном заводах. Масть рыжая и гнедая, сообщает Википедия.
Животные крепкой конституции: голова средней величины с широким лбом, грудь глубокая, ноги сухие, костистые, правильно поставленные.
Племенное поголовье костанайской породы сосредоточено на конном заводе "Қазақ тұлпары" в Костанайской области, а также в Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.
Ранее сообщалось, что близ поселка Жартас в Карагандинской области погибло около 15 лошадей. По словам местных жителей, животные съели выброшенную свеклу вместе с синтетическими мешками. Животные умирали в страшных муках.
Стоит отметить, что лошадь является достоянием казахского народа и национальным символом Казахстана.
Лошадь всегда считалась не только средством передвижения, но и другом человека. В мировом сообществе разводят около 345 пород лошадей, в странах СНГ - свыше 50 пород, в Казахстане - более 13 пород и породных групп, отмечается на портале agrotnk.kz.
Ученые-селекционеры Казахстана добились значительных успехов в выведении специализированных пород лошадей: кушумская и мугалжарская породы. Кроме того, в Казахстане существует казахская порода лошадей, которая сформировалась на территории страны тысячи лет назад.
Наиболее популярные породы лошадей в Казахстане: кустанайская, адаевская, казахская, джэбе.
Казахи очень ценили и берегли коней, любовно называли их "есті жануар" - "мудрым животным", "тілсіз адам" - "безъязыковым человеком", "человекоподобным зверем". Своих горячо любимых детей называли лошадиными прозвищами: "жеребенок мой", "жеребеночек мой", "құлыным-құлыншағым"; справедливого и честного человека именовали "аргамаком" и самого коня называли человеческими именами, давая теплые человеческие прозвища "қарағым" - "зрачок моих глаз", "шырағым" - "светоч ясный". Также существует множество обычаев и поверий казахов, связанных с конем - царем домашних животных, пишет e-history.kz.
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