Мусорный полигон в Форт-Шевченко перенесли на новое место

Фото: центр общественных коммуникаций региона

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Актау. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Место хранения твердых бытовых отходов по требованию жителей Тупкараганского района области перенесли на новое место - в 4,5 км от Форт-Шевченко, сообщает " - Место хранения твердых бытовых отходов по требованию жителей Тупкараганского района области перенесли на новое место - в 4,5 км от Форт-Шевченко, сообщает " Лада ".





На сегодняшний день на старый полигон прекращается сброс твердых бытовых отходов, а мусор доставляется на новый полигон. В районном акимате добавили, что новый полигон находится примерно в 4,5 км в северном направлении города Форт-Шевченко. На старом полигоне ведутся рекультивационные работы.





Ранее сообщалось, что в мусорную свалку превращается поселок Кемертоган в Алматинской области. Горы отходов соседствуют с жилыми домами.





В Казахстане уровень переработки и утилизации отходов все еще достаточно невысок. Так, в 2021 году объем образованных в РК твердых бытовых отходов (ТБО) составил 4,2 млн тонн - на 7,4% меньше, чем годом ранее, а доля переработки и вторичного использования ТБО достигла лишь 23,4%. При этом доля переработки растет из года в год: в 2020 году показатель составлял 19,1%, в 2019-м - 14,9%, в 2018-м - 11,5%, а в 2015-м - и вовсе всего 1,8%. Что касается коммунальных отходов, то их объем, наоборот, вырос на 13,6% за год, до 4 млн тонн. При этом доля переработки и утилизации коммунальных отходов уменьшилась с 20,5% в 2020 году до 13,6% в 2021-м. Впрочем, до 2020 года она составляла менее 13%.



