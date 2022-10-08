На 56 млн тенге оштрафовали компанию в Мангистауской области за разлив нефтеотходов

Фото: скриншот их видео Хабар 24
АКТАУ. 7 ОКТЯБРЯ - Штраф в размере 56 миллионов тенге наложили на компанию, разлившую нефтеотходы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным телеканала "Хабар 24", ранее жители поселка Жетыбай жаловались, что отходы производства сбрасывают недалеко от населенной местности. К тому же их поджигали.
В итоге в областном департаменте экологии к административной ответственности привлекли сразу несколько компаний, причинивших ущерб природе.
Места с нефтеотходами в поселке встречаются часто. Когда-то на этой территории было несколько предприятий. Владельцы там постоянно менялись. В итоге участок стал местом, куда сливали отходы, а это около 10 тысяч тонн переработанного масла. Последствия таких незаконных выбросов видят теперь местные жители.
Все отходы сливают сюда. Делают что хотят, не задумываясь о том, какой вред наносят экологии. Ведь урон получает не только природа, но и мы, жители", - говорит житель села Агзам Жумсаков.
Вскоре после жалобы жителей Каракиянского района представители департамента экологии провели внеплановую проверку. Проведенный анализ подтвердил наличие нефти в загрязненной местности. Частная компания привлечена к административной ответственности по четырем статьям Экологического кодекса.
По обращению жителей села Жетыбай департаментом экологии совместно с органами прокуратуры также проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "Void". Наложен штраф за незаконное управлением отходами на 56 миллионов тенге", - сказал заместитель руководителя областного департамента экологии Максат Айсин.
С начала года экологи проверили 48 производственных предприятий. Общая сумма наложенных штрафов превысила 240 миллионов тенге, 109 из них уже уплачены.