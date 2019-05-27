На Байконуре началась сборка космической головной части ракеты "Протон-М"

Москва. 17 мая. Kazakhstan Today - Сегодня, 17 мая, на космодроме Байконур началась сборка космической головной части ракеты космического назначения "Протон-М", предназначенной для запуска российского спутника связи "Ямал-601", передает корреспондент агентства.

Сборка космической головной части (КГЧ) включает в себя ряд последовательных технологических операций: установку космического аппарата "Ямал-601" на переходную систему, с помощью которой он стыкуется с разгонным блоком "Бриз-М"; электрические проверки "сборки" космического аппарата с разгонным блоком; установку ("накатку") створок головного обтекателя и последующие электрические проверки КГЧ", - рассказали в пресс-службе Роскосмоса.

В настоящее время "Ямал-601" состыкован с переходной системой разработки Центра Хруничева. В ее состав входит система разделения, которая обеспечит стыковку космического аппарата и переходной системы, а также их отделение во время полета.

После завершения электрических проверок "сборки" космического аппарата "Ямал-601"/переходная система", специалисты проведут её стыковку с разгонным блоком "Бриз-М".

Сборка космической головной части продлится несколько дней. Работы с КГЧ, или совместные операции, выполняет интернациональная команда в составе специалистов французского подразделения Thales Alenia Space (генеральный подрядчик по космическому аппарату), шведской компании RUAG Aerospace (разработчик системы разделения), Центра Хруничева (разработчик и изготовитель ракеты-носителя, разгонного блока, переходной системы и головного обтекателя).

Пуск ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическим аппаратом "Ямал-601" будет осуществлен в интересах АО "Газпром космические системы".

АО "Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева" (входит в Государственную корпорацию "Роскосмос") является разработчиком и серийным изготовителем ракет-носителей "Протон", разгонных блоков серии "Бриз", семейства новейших российских РН "Ангара". В состав ГКНПЦ входит ряд ключевых производителей компонентов и комплектующих для ракетно-космической техники, расположенных в Москве и других городах Российской Федерации.

Предстоящий пуск с космодрома Байконур с казахстанской стороны сопровождает обеспечение экологического мониторинга, в частности, отбор проб воздуха и почвы службами РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология".

Как сообщалось ранее, в апреле, после очередного старта сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане осуществили экологическое обследование мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", запущенной с космодрома Байконур.

4 апреля, в 17.01 по времени Астаны, состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортно-грузовым кораблем "Союз-МС-11" №441. Пуск состоялся в штатном режиме.

Фрагменты первой ступени (боковые блоки) ракеты-носителя приземлились в пределах отведенных районов падения № 49,70 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области. Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома Байконур, произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-2.1а", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в городе Жезказгане совместно с российской стороной приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя. Проводится отбор проб объектов окружающей среды, говорится в сообщении.

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