На берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили мертвых тюленей
16.05.2022, 09:48 6496
Фото: lada.kz
АКТАУ. 16 МАЯ - На берегу Каспия в Мангистауской области обнаружили мертвых тюленей. В ходе осмотра найдено 64 мертвых тюленя и пять рыб осетровых пород, сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В районе морского порта Форт-Шевченко на береговой полосе от мыса Урдюк и до местности Баутинская коса обнаружены туши мертвых тюленей. По данному факту совместно с экологами и местным исполнительным органом создана рабочая группа, которой проведено обследование данного района, сообщает Lada.kz.
В ходе полного осмотра подсчитано общее количество погибших тюленей - 64 тушки, а также обнаружено пять рыб осетровых пород.
Выброс туш тюленей и рыбы на берег произошел в результате прошедшего накануне сильного штормового юго-западного ветра. Они находятся в состоянии сильного разложения и гниения. Для проведения лабораторной экспертизы взяты образцы погибших животных и помещены в холодильную камеру. Также взяты пробы воды и воздуха", - сообщили в управлении рыбной инспекции по Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что более 90 погибших тюленей обнаружили на побережье Каспия.
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Стала известна причина слива ржавой воды в Каспий возле водно-спасательной станции
16.05.2022, 18:37 2286
Фото: Лада
АКТАУ. 16 МАЯ - В службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области рассказали о причинах слива воды с ржавым оттенком в море, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ведомства, в настоящее время в 1-м микрорайоне на территории бывшей водно-спасательной станции располагается пожарная часть № 13 по охране нижних микрорайонов от пожара. 15 мая во время приема/передачи дежурной смены пожарной техники и пожарно-технического вооружения обнаружилась утечка воды с автоцистерны АЦ 8-40 КамАЗ 807 AV 12, сообщает "Лада".
Пожарная цистерна заполняется водой с пожарных гидрантов. Цвет ржавчины вода в цистерне приобрела из-за того, что вода все время хранится в цистерне и пожарные дозаправляют цистерну ежедневно", - сообщили в службе пожаротушения.
В ведомстве заверили, что отверстие в цистерне будет заварено.
Напомним, местная жительница рассказала, что уже не первый раз наблюдает, как у водно-спасательной станции по бетонной плите в море стекает непонятная жидкость оранжевого цвета с ржавым оттенком.
Проблемы экологии в Актюбинской области будут решаться за счет инвесторов - Уразалин
16.05.2022, 15:46 3576
Фото: primeminister.kz
АКТОБЕ. 16 МАЯ - Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал, как и за чей счет будут решаться экологические проблемы в регионе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, проблемы, связанные с загрязнением воздуха и в целом окружающей среды, копились в регионе годами. Причиной тому являются не только канализационно-очистные сооружения, но и непрерывно работающие предприятия, в регионе их насчитывается около 20.
Последние несколько лет в регионе проводились исследования по выявлению причин загрязнения воздуха. Одной из них стала работа Актюбинского завода ферросплавов АО "ТНК "Казхром". После предъявления Минэкологии РК требований в соответствии с новым экологическим кодексом предприятие разработало дорожную карту по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. Этот проект требует миллиардного финансирования. Завод несет полную ответственность за вредные выбросы в атмосферу", - заявил аким области.
Также причиной ухудшения качества воздуха в регионе стала изношенная канализационная система, которая не выполняет свои функции в должной мере. По словам Уразалина, чтобы полностью устранить проблему, нужно построить новую систему канализации, а пока неприятный запах в городе подавляют химическими реагентами и специальными бактериями.
Также одной из проблем региона является концентрация угарного газа, которая превысила допустимые нормы. Все из-за того, что в регионе нет мусоросжигающих заводов, отходы сжигаются в полевых условиях.
В регионе встречались факты пожаров на мусорных полигонах. Но мы их намеренно не сжигаем. В связи с химическими реакциями не исключены случаи гниения мусора, возникновения пожаров в летний период. В такие времена город окутывает черный дым. Системное решение данной проблемы, во-первых, напрямую связано с коммунальным хозяйством, работой подрядчиков, занимающихся доставкой мусора на полигон. Во-вторых, мусор должен быть обязательно отсортирован или эффективно использован. Мы против строительства в регионе мусоросжигающего завода", - уточнил аким области.
По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с инвесторами в части использования новых технологий по сортировке и эффективному использованию отходов.
Наша цель - не создавать нагрузку на бюджет, а создавать условия, чтобы предприниматели получали прибыль, использовать их средства. На сегодня несколько предпринимателей, использующих зарубежные технологии, проявили свой интерес к этому вопросу. Я думаю, что в этом году данный вопрос должен решиться", - резюмировал Уразалин.
В Минэкологии прокомментировали гибель более 60 тюленей, обнаруженных на берегу Каспия
16.05.2022, 12:20 5281
Фото: lada.kz
АКТАУ. 16 МАЯ - Экологи предположили, что гибель 64 тюленей могла произойти еще зимой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. Следовательно, можно предположить, что их гибель произошла в зимний период", - говорится в сообщении Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
Экологи также сообщили, что с места обнаружения морских животных и рыб взяты пробы воды и воздуха.
При этом хотим напомнить, что ранее, в конце апреля текущего года, на побережье Каспийского моря в Тюбкараганском районе были обнаружены 97 туш мертвых тюленей. По информации сотрудников научных ведомств, результаты исследований, а также предположительные причины гибели животных будут озвучены в течение месяца после проведения исследований", - рассказали в пресс-службе.
Инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области ведется мониторинг береговой зоны и других участков Каспийского моря. Информация будет обновляться по мере поступления.
14 мая 2021 года сотрудниками управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства в прибрежной зоне морского порта Форт-Шевченко на территории от мыса Урдюк до местности Баутинская коса обнаружено 64 мертвых тюленей и 5 снулых особей осетровых видов.
Председатель общественного объединения KAZ ECO PATROL Тимур Елеусизов прокомментировал гибель тюленей в Мангистауской области.
Из-за дикой наживы нефтяников народ готов полностью уничтожить и флору и фауну. Люди не задумываются, к чему это приведет", - заявил эколог.
По его мнению, гибель диких животных, в том числе розовых фламинго и тюленей, это в первую очередь экологическое бедствие, которое образует деятельность человека.
Есть предположение, что в данном случае это нефтяные компании, от которых постоянно идут разливы нефтепродуктов и их выбросы в процессе переработки", - отметил он.
С казахстанских предприятий взыскан экологический ущерб в 33 миллиарда тенге
16.05.2022, 10:53 5906
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По итогам проверки соблюдения уполномоченными органами норм экологического законодательства экологическими инспекторами взыскано в бюджет порядка 33 млрд тенге экологического ущерба, а также административных штрафов на сумму 12 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На основании жалоб граждан на незаконное размещение бытовых и промышленных отходов вблизи населенных пунктов Генеральной прокуратурой РК была проведена проверка.
Прокурорами выявлено 43 факта размещения промышленных отходов предприятиями в неустановленных местах, без утилизации и переработки.
К примеру, Актюбинский завод ферросплавов передал порядка 150 тысяч тонн опасных отходов предприятиям, не имеющим экологического разрешения. Последние в свою очередь без переработки размещали их прямо в городе на открытых участках. По акту надзора виновные привлечены к административной ответственности. Взыскан ущерб на сумму 80 млн тенге. Кроме того, заводу начислена плата за эмиссию в окружающую среду в размере 1,6 млрд тенге", - сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры РК.
В ведомстве отмечают, что в стране не снижаются объемы несанкционированных свалок. По данным космического мониторинга, ежегодно в населенных пунктах образовываются до 9 тысяч незаконных полигонов.
Так, прокуратурой города Алматы на территории Алатауского, Медеуского и Турксибского районов обнаружены 17 захоронений коммунальных и промышленных отходов, что вызвало обоснованную претензию жителей к местным акиматам. В настоящее время стихийные свалки ликвидированы.
За допущенные недостатки к дисциплинарной ответственности привлечены руководители департаментов экологии Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Павлодарской областей и Алматы, а также должностные лица профильного министерства.
По итогам проверки правительству внесено представление об устранении нарушений законности.
Очевидцы засняли, как черную жидкость сливают в Каспий.
В пригороде Актау неизвестные выбросили груду бутылок с просроченными напиткам
12.05.2022, 10:28 14416
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 12 МАЯ - Содержимое бутылок, выброшенных в пригороде Актау, установили экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает lada.kz, 11 мая местный житель обнаружил в степи близ села Баянды кучу пластиковых и стеклянных бутылок. Емкости наполнены жидкостью желтоватого цвета, похожей на бензин. Автор видео побоялся открывать их, так как предположил, что это могут быть ядохимикаты.
Специалисты отдела государственного экологического контроля и отдела лабораторно-аналитического отдела департамента экологии совместно с сотрудниками полиции сельского округа Баянды и специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Мунайлинского района выехали на место", - информирует lada.kz.
Специалистами было установлено, что жидкость представляет собой напитки с просроченным сроком годности.
Когда и кто сбросил бутылки, пока неизвестно. Наши специалисты рекомендовали акимату Мунайлинского района собрать отходы и в дальнейшем вывезти их на полигон. Полицейских Мунайлинского района попросили установить и привлечь виновных лиц к административной ответственности", - сообщили в департаменте экологии.
Охрана сайгаков усилена в Казахстане
08.05.2022, 13:28 25306
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 8 МАЯ - В казахстанских степях начался окот сайги, в связи с чем инспекторы "Охотзоопрома" переходят в усиленный режим работы, охраняя стада от степных хищников и браконьеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Западно-Казахстанской области инспекторам приходится защищать сайгу от местных фермеров, сообщает "Хабар 24".
Недовольные ростом уральской популяции крестьяне в борьбе за пастбища и водопои намерены пойти на самые крайние меры.
По данным телеканала, сайгак - реликтовое животное. Пережив ледниковый период, истребление людьми ради рогов, массовые эпидемии, он смог выжить. Благодаря мораторию на отстрел поголовье антилоп восстановилось.
Если уральская популяция прошлой весной насчитывала 545 тысяч особей, сейчас, по предварительным данным, поголовье приблизилось к миллиону. Фермеры Жанибекского района уже несколько лет пишут жалобы во все инстанции. Сайгаки занимают водопои, объедают пастбища, нечем кормить скот.
Потому что нам уже некуда идти, не к кому достучаться. Непользуемые есть регионы, может, отогнать, что ли. Госакты выдали всем, у всех по 500, по 1000 гектаров земли, а мы никак не можем хотя бы две тележки сена набрать", - говорит глава крестьянского хозяйства Жаксыбек Каратаев.
По словам сельчан, они вынуждены сокращать поголовье скота.
Надеемся, что Министерство экологии совместно с правительством решит вопрос. Это займет примерно неделю. После окота сайгаки уже разобьются на определённые группы и мигрируют в другие стороны. После этого уже их в этих краях будет мало", - отмечает эколог Сакен Дилдахмет.
Районные власти вместе с представителями полиции и прокуратуры убеждают сельчан дождаться официального решения Минэкологии. К тому же пока неизвестны официальные итоги нынешнего учёта.
Сейчас отгоняют сайгаков сотрудники "Охотзоопрома", смотрят, чтобы никакого ущерба не причинили новорожденным сайгакам. Но если это будет сложно сделать, то есть приказ министра, который мы обязаны соблюдать, – не навредить поголовью сайгаков, его будем исполнять. Если какой-то ущерб для домашних животных будет, будем смотреть, как этот ущерб восстановить или оказать содействие, чтобы ущерба не было", - проинформировал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.
Срок моратория истекает в следующем году. Минэкологии предлагает с 2023 года приступить к искусственному регулированию числа сайгаков в стране.
В Минэкологии прокомментировали слив черной жидкости в Каспий
07.05.2022, 20:33 28476
АКТАУ. 7 МАЯ - В Минэкологии прокомментировали ситуацию с трубой, из которой происходит слив в Каспийское море черной жидкости, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Департамент экологии по Мангистауской области в целях оперативного реагирования выехал на территорию ТЭЦ-1, принадлежащей ТОО "МАЭК-Казатомпром". В ходе осмотра отобраны пробы атмосферного воздуха, которые превышения не показали. А также получены пробы воды водозаборного канала, результаты которого в настоящий момент устанавливаются. На сегодняшний день департаментом устанавливается наличие разрешительных документов. По результатам анализов проб воды будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством РК", - сообщили в ведомстве.
По информации ТОО "МАЭК-Казатомпром", на сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1.
Черную жидкость сливают в Каспий: комментарий ТОО "МАЭК-Казатомпром"
07.05.2022, 15:44 29326
АКТАУ. 7 МАЯ - Труба, из которой происходит слив в море, расположена между пляжем "Достар" и ТОО "Keppel-Kazaskhtan", передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации ТОО "МАЭК-Казатомпром", водозаборный канал ТЭЦ-1 предназначен для подачи морской воды на технологические нужды ТЭЦ-1 и для приготовления питьевой воды на ТОО "Опреснительный завод "Каспий" в качестве исходной воды, сообщает "Лада".
На сегодняшний день из-за резкого обмеления Каспийского моря уровень воды в водозаборном канале снизился, местами образовались островки суши. Для поддержания необходимого уровня морской воды в канале и предотвращения остановки технологического процесса ТЭЦ-1 и ТОО "Опреснительный завод "Каспий" ТОО "МАЭК-Казатомпром" проводит дноуглубительные работы на водозаборном канале ТЭЦ-1", - сообщили в ТОО "МАЭК-Казатомпром".
Дноуглубительные работы проводятся с помощью земснаряда механическим путем, а перекачиваемая вода с канала является той самой морской водой, без каких-либо посторонних примесей.
В компании заверили, что проводимые работы не влияют на экологическую безопасность Каспийского моря.
В департаменте экологии сообщили, что на место выехали специалисты ведомства.
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