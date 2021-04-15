На финансирование отрасли переработки вторсырья в этом году планируют направить 10 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Оператор РОП запустил субсидирование системы сбора и транспортировки отходов упаковки в приложении Ecoqolday, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На первой очереди финансирование переработки 10 667,70 тонны вторичного сырья. Это уже принятый и утилизированный казахстанскими заводами объем перерабатываемых отходов. Оплата осуществляется на основе поданных в системе заявок на субсидирование. Программа Ecoqolday автоматически высчитывает размер компенсационной выплаты за собранную и перевезенную на утилизацию макулатуру, отходы пластиковой упаковки и стекло. Размеры денежных выплат с НДС за 1 тонну вторичного сырья составляют: стеклянная - 22 344 тенге, пластиковая упаковка - 26 399 тенге, бумажная/картон - 16 977 тенге, также оператором РОП осуществляется частичное субсидирование транспортных расходов в зависимости от расстояния", - сообщили в пресс-службе ТОО "Оператор РОП".

Отмечается, что сейчас в системе Ecoqolday зарегистрировано 222 участника, это 74 предприятия, осуществляющие сбор вторичного сырья, 22 - завода-утилизатора и 126 транспортных компаний.

Переход на цифровую модель позволил повысить закупочную стоимость макулатуры, отходов полимерной продукции и стекла. Цены сейчас варьируются следующим образом для отходов упаковки: картонно-бумажной в пределах 40-85 тенге за килограмм, стеклянной в пределах 22-28 тенге за килограмм, пластмассовой в пределах 80-180 тенге за килограмм. Работа в системе Ecoqolday позволяет сборщикам, сразу после передачи вторсырья на утилизацию подавать заявку на финансирование.

С 2021 года РОП упростил процедуру получения компенсационных выплат. Новая модель подразумевает изменения принципов работы по сбору, переработке, транспортировки и утилизации отходов упаковки. Проект Ecoqolday является платформой как для действующих предпринимателей, так и для желающих начать свой бизнес в направлении сбора, переработки, транспортировки и утилизации отходов упаковки (макулатура, пластик и стекло).

В планах на 2021 год сбор, переработка, транспортировка и утилизация вторичного сырья объемом 230 тысяч тонн. Общая сумма финансирования от Оператора РОП на этот год составит ориентировочно 10 млрд тенге.

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