На карагандинских ТЭЦ будет усилена работа по сокращению выбросов

Караганда. 21 января. Kazakhstan Today - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев поручил продолжить принимать непрерывные меры на карагандинских ТЭЦ по снижению загрязняющих веществ, передает Kazakhstan Today.

По информации МЭГПР, ТОО "Караганда Энергоцентр" является основным производителем тепловой и электрической энергии для Карагандинской области.

В 2020 году объем загрязняющих веществ в окружающую среду составил 39 тысяч тонн", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Глава ведомства во время рабочей поездки в регион ознакомился с мерами, принимаемыми предприятием, по снижению выбросов.

Отмечается, что Карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сжигают ежегодно более 3 млн тонн угля.

С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в 2013-2016 годы была произведена реконструкция золоулавливающих установок. Это позволило сократить концентрацию выбросов в атмосферу на 76%", - отмечают экологи.

Кроме того, в 2013-2014 годы на Карагандинской ТЭЦ-3 установлен стационарный газоаналитический комплекс, позволяющий вести мониторинг за концентрациями загрязняющих веществ в режиме реального времени.

Для дальнейшего снижения выбросов в атмосферу энергоцентр должен предусмотреть технические возможности. Вместе с тем существует необходимость строительства нового золоотвала", - заключили в Минэкологии.





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