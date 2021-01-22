На карагандинских ТЭЦ будет усилена работа по сокращению выбросов

По информации МЭГПР, ТОО "Караганда Энергоцентр" является основным производителем тепловой и электрической энергии для Карагандинской области.
В 2020 году объем загрязняющих веществ в окружающую среду составил 39 тысяч тонн", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Глава ведомства во время рабочей поездки в регион ознакомился с мерами, принимаемыми предприятием, по снижению выбросов.
Отмечается, что Карагандинские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 сжигают ежегодно более 3 млн тонн угля.
С целью сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в 2013-2016 годы была произведена реконструкция золоулавливающих установок. Это позволило сократить концентрацию выбросов в атмосферу на 76%", - отмечают экологи.
Кроме того, в 2013-2014 годы на Карагандинской ТЭЦ-3 установлен стационарный газоаналитический комплекс, позволяющий вести мониторинг за концентрациями загрязняющих веществ в режиме реального времени.
Для дальнейшего снижения выбросов в атмосферу энергоцентр должен предусмотреть технические возможности. Вместе с тем существует необходимость строительства нового золоотвала", - заключили в Минэкологии.
Напомним, глава Минэкологии назвал Караганду в числе городов с наиболее высоким уровнем загрязнения воздуха.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства