На месте падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ" проводится экологическое обследование

Караганда. 15 марта. Kazakhstan Today - Сотрудники "НИЦ "Ѓарыш-Экология" проводят экологическое обследование на месте падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", передает Kazakhstan Today.

Напомним, сегодня, в 01.14 по времени Астаны, состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортно-пилотируемым кораблем "Союз-МС-12".

Пуск состоялся в штатном режиме, и фрагменты его первой ступени (боковые блоки) приземлились в пределах отведенных районов падения №16,49 (Зона Ю-25), расположенных в Улытауском районе Карагандинской области.

Сотрудниками представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в Байконыре выполнены работы по экологическому сопровождению пуска в позиционном районе космодрома "Байконур", произведен отбор проб атмосферного воздуха и почвы во время спецработ по заправке и после пуска РН "Союз-ФГ".

В районе падения сотрудники представительства РГП "НИЦ "Ѓарыш-Экология" в Жезказгане, совместно с российской стороной, приступили к выполнению работ по экологическому обследованию мест падения фрагментов первой ступени ракеты-носителя с отбором проб объектов окружающей среды.

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