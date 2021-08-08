На территории Иле-Алатауского нацпарка введен запрет на разведение костров

АЛМАТЫ. 7 АВГУСТА - Из-за пожароопасной ситуации с 4 августа текущего года на территории Иле-Алатауского национального парка вводится запрет на разжигание костров. Лица, причастные к разжиганию костров и оставлению мусора, будут привлекаться к административной ответственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе экологического рейда на территории нацпарка выявлены нарушения экологического законодательства.

В частности, зафиксирован 1 факт уничтожения и повреждения, а также засорения отходами лесной фауны. Зарегистрированы также 3 факта нарушения правил пожарной безопасности и санитарных правил леса", - сообщает пресс-служба Министерстваа экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации ведомства, Иле-Алатауский парк ежегодно посещают более 250 тыс. туристов. С учетом растущего потока посетителей, национальному парку необходимо постоянно следить за обустройством туристских маршрутов и троп для минимизации воздействия антропогенного фактора.

В этой связи составлена дорожная карта по внедрению раздельного сбора и сортировки твердых бытовых отходов. В рамках ее реализации в 2020 году были приобретены 2 современных мусоровоза, 135 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и 90 контейнеров для органических и пищевых отходов", - рассказали экологи.

В МЭГПР добавили, что с начала текущего года вывезено с территории парка свыше 400 тонн мусора.





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