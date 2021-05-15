На территории лесопарка возле Научного центра акушерства в Алматы планируют построить многофункциональный жилой комплекс

АЛМАТЫ. 14 МАЯ - На территории лесопарка возле Научного центра акушерства и гинекологии в Алматы планируется построить многофункциональный жилой комплекс с объектами обслуживания населения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Управления градостроительного планирования и урбанистики, целевое назначение участка: строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания населения.

По типовым правилам содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов разрешение на вырубку должны подавать все, кроме ИЖС, ЛПХ, – на них правила не распространяются. Для проверки возможных фактов вырубки материалы дела будут переданы в департамент полиции Алматы для установления виновных лиц и их привлечения к ответственности согласно действующему административному или уголовному законодательству в зависимости от масштаба нанесенного ущерба.

Председатель Eco Fund Tabigat Тимур Елеусизов опроверг свои слова в интервью представителям СМИ. Экоактивист отметил, что его слова по поводу уничтожения лесопарковой зоны в Алматы были поданы неверно, сообщает Vecher.kz.

Во-первых, в настоящее время никаких работ по сносу и строительству на этом объекте не проводятся. Во-вторых, необходимо в целом усилить контроль за состоянием зеленого фонда города, провести ревизию подобных объектов. В-третьих, Eco Fund Tabigat совместно с управлением зеленой экономики проводит подобную работу в рамках заключенного меморандума. Однако эту инициативу необходимо масштабировать с привлечением экспертов, для усиления независимого общественного контроля", – объяснил Тимур Елеусизов.

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